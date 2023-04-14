TIME seçti: Dünyanın en etkili 100 kişisi (2023)

Amerika Birleşik Devletleri merkezli Time Dergisi 1998 yılından bu yana her yıl “Dünyanın en etkili 100 kişisi” adı altında bir liste paylaşıyor ve bu listede o yılın dikkat çeken isimlerine yer veriyor. Time Dergisi'nin 2023 yılı için yayınladığı listede geçtiğimiz gün açıklandı. 2023 yılının en etkili 100 kişisi listesinde Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent de yer alıyor. Ancak Haluk Levent, listenin açıklanmasının ardından ödülü reddettiğini ve Amerika'ya gitmeyeceğini ifade etti. Levent konuya ilişkin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu cümleleri kullandı: "İngiltere Kralı Charles, ABD Başkanı Joe Biden, Elon Musk, Beyonce, Messi, Bella Hadid, Janet Yellen ile birlikte en etkili 100 kişi içine seçilmişim. Türkiye’den 182 kişi önerilmiş. Editörler araştırma yapmış. Twitter’da dünya sıralamasındaki gücü. Görüntülenme ve etkileşim gücü. Üye sayısı. Ahbap’ın geçmişte ve son depremdeki çalışmalar... Ama içerik beni üzdü. Referans olan kişi, Türkiye Cumhuriyeti devletinin benim çalışmalarım üzerinden eleştirilmesi kabul edeceğim bir husus değil. Bu sebeple ödülü reddediyorum ve Amerika’ya gitmeme kararı aldım. Deprem sürecinde tüm devlet kurumları, hükümet, tüm muhalefet, belediyeler ve 18 bin STK yani tüm ülke tek yürek olup herkes elinden geleni yapıyorken bu tartışmaların içine girmeme kararı aldım. Bilginize".

İşte 2023 yılının en etkili 100 kişisi...