TIME seçti: Dünyanın en etkili 100 kişisi (2023)

Time Dergisi "Dünyanın En Etkili 100 Kişisi" listesini açıkladı. Listede Haluk Levent, Özlem Türeci ve Uğur Şahin de yer aldı. Ancak Haluk Levent, ödülü reddettiğini açıkladı.

Yaşam
Giriş: 14 Nisan 2023 11:22 Güncelleme: 14 Nisan 2023 11:58
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Amerika Birleşik Devletleri merkezli Time Dergisi 1998 yılından bu yana her yıl “Dünyanın en etkili 100 kişisi” adı altında bir liste paylaşıyor ve bu listede o yılın dikkat çeken isimlerine yer veriyor. Time Dergisi'nin 2023 yılı için yayınladığı listede geçtiğimiz gün açıklandı. 2023 yılının en etkili 100 kişisi listesinde Ahbap Derneği kurucusu Haluk Levent de yer alıyor. Ancak Haluk Levent, listenin açıklanmasının ardından ödülü reddettiğini ve Amerika'ya gitmeyeceğini ifade etti. Levent konuya ilişkin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu cümleleri kullandı: "İngiltere Kralı Charles, ABD Başkanı Joe Biden, Elon Musk, Beyonce, Messi, Bella Hadid, Janet Yellen ile birlikte en etkili 100 kişi içine seçilmişim. Türkiye’den 182 kişi önerilmiş. Editörler araştırma yapmış. Twitter’da dünya sıralamasındaki gücü. Görüntülenme ve etkileşim gücü. Üye sayısı. Ahbap’ın geçmişte ve son depremdeki çalışmalar... Ama içerik beni üzdü. Referans olan kişi, Türkiye Cumhuriyeti devletinin benim çalışmalarım üzerinden eleştirilmesi kabul edeceğim bir husus değil. Bu sebeple ödülü reddediyorum ve Amerika’ya gitmeme kararı aldım. Deprem sürecinde tüm devlet kurumları, hükümet, tüm muhalefet, belediyeler ve 18 bin STK yani tüm ülke tek yürek olup herkes elinden geleni yapıyorken bu tartışmaların içine girmeme kararı aldım. Bilginize".


İşte 2023 yılının en etkili 100 kişisi...

  • Dünyanın En Etkili 100 kişisi 2023 listesinin "Sanatçılar" bölümünde yer alan isimler şöyle:

    Drew Barrymore

    Sinema oyuncusu olan Drew Barrymore, bu sene yaptığı işlerde elde ettiği başarılarla ve cesur açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti.

    Fotoğraf Hahn Lionel/ABACA USA tarafından servis edilmiştir.

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  • Austin Butler

    Austin Butler, Elvis Presley rolüyle büyük beğeni toplamıştı.

    Fotoğraf AP Photo/Chris Pizzello tarafından servis edilmiştir.

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  • Salma Hayek Pinault

    Oyunculuğu ve stili ile büyük beğeni toplayan Salma Hayek Pinault 2023 yılının en etkili 100 kişi arasında yerini aldı.

    Fotoğraf Anadolu Ajansı tarafından servis edilmiştir.

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  • Judy Blume

    Çocuk, genç yetişkin ve yetişkin kurgu yazarı olan Judy Blume, yazdığı eserlerle dikkatleri üzerine çekti.

    Fotoğraf AP tarafından servis edilmiştir.

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  • Listede yer alan diğer isimler:

    Ali Wong - Komedyen

    Wolfgang Tillmans - Fotoğraf sanatçısı

    Shervin Hajipour - Şarkıcı-söz yazarı

    Michael B. Jordan - Aktör

    El Anatsui - Heykeltıraş

    Neil Gaiman - Çizgi roman yazarı

    Colin Farrell - Oyuncu

    Suzan-Lori Parks - Yazar - Senarist

    Zoe Saldaña - Oyuncu

    Aubrey Plaza - Oyuncu

    Rian Johnson - Yazar

    Lea Michele - Oyuncu

    Simone Leigh - Sanatçı

    Colleen Hoover - Yazar

    Steve Lacy - Şarkıcı - Söz yazarı

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  • Dünyanın En Etkili 100 kişisi 2023 listesinin "İkonlar" bölümünde yer alan isimler şöyle:

    Sara Mardini ve Yusra Mardini

    Sara Mardini ve kız kardeşi Olimpiyat yüzücüsü Yusra Mardini, 2015'te Suriye'den Avrupa'ya tehlikeli bir yolculuk sonrasında ulaşmış, hikayeleri Netflix'te yayınlanan "The Swimmers (Yüzücüler)" adlı filme konu olmuştu.

    Bu fotoğraf Reuters tarafından servis edilmiştir.

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  • Haluk Levent

    Kurduğu AHBAP Derneği ve özellikle şubat ayındaki depremlerde yaptığı yardımlarla Haluk Levent, 2023 yılının en etkili 100 kişi arasında yerini aldı.

    Bu fotoğraf İHA tarafından servis edilmiştir.

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  • Kral Charles

    Şu sıralar taç giyme töreni hazırlıklarında olan Kral Charles, 2023 yılının en etkili 100 kişi arasında yerini aldı.

    Bu fotoğraf DHA tarafından servis edilmiştir.

    Listede yer alan diğer isimler:

    Ke Huy Quan - Aktör

    Shah Rukh Khan - Film Yapımcısı

    Pedro Pascal - Oyuncu

    Brittney Griner - Basketbol oyuncusu

    Salman Rushdie - Yazar

    Row Vaughn Wells - İnsan Hakları Savunucusu

    Tracie D. Hall - Kütüphaneci - Yazar - Küratör

    Peng Lifa - İnsan Hakları Savunucusu

    Shannon Watts - Aktivist

    Imara Jones - Gazeteci

    Yvon Chouinard - Tırmanıcı

    Jennifer Coolidge - Oyuncu

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  • Dünyanın En Etkili 100 kişisi 2023 listesinin "Öncüler" bölümünde yer alan isimler şöyle:

    Bella Hadid - Manken

    Doja Cat - Rapçi

    Mikaela Shiffrin - Kayak yarışçısı

    Sam Altman - Girişimci

    Niloofar Hamedi ve Elaheh Mohammadi - Gazeteci

    Thom Browne - Tasarımcı

    S.S. Rajamouli - Yönetmen

    MrBeast - İş insanı

    Elizabeth Maruma Mrema - Avukat

    Britney Schmidt ve Peter Davis - Araştırma görevlisi

    Sam Rivera - Şarkıcı

    Robin Zeng - İş insanı

    Edward Reynolds - Psikopos

    Margaret Mitchell - Yazar

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  • Dünyanın En Etkili 100 kişisi 2023 listesinin "Liderler" bölümünde yer alan isimler şöyle:

    Joe Biden - Amerika Birleşik Devletleri Başkanı (Kullanılan fotoğraf AP tarafından servis edilmiştir.)

    Olena Zelenska - Ukrayna Cumhurbaşkanının Eşi

    Luiz Inácio Lula da Silva (Lula) - Brezilya Devlet Başkanı

    Hakeem Jeffries - Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri

    Evan Gershkovich - Gazeteci

    Janet Yellen - ABD Hazine Bakanı

    Sherry Rehman - Pakistan İklim Değişikliği Bakanı

    Mitch McConnell - Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Azınlık Lideri

    Anthony Albanese - Avustralya Başbakanı

    Margrethe Vestager - Rekabetten Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi

    Samuel Alito - Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi Yüksek Yargıçı

    Gustavo Petro - Ekonomist - Siyasetçi

    Gina Raimondo - Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanı

    Oleksandra Matviichuk - İnsan hakları avukatı

    Fumiyo Kişida - Japonya başbakanı

    Cindy McCain - İş insanı

    María Herrera Magdaleno - İş insanı - İnsan hakları savunucusu

    Olaf Scholz - Almanya Şansölyesi

    Bola Tinubu - Eski Lagos Eyaleti Valisi

    Min Aung Hlaing - Myanmar Başbakanı

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  • Dünyanın En Etkili 100 kişisi 2023 listesinin "Titanlar" bölümünde yer alan isimler şöyle:

    Özlem Türeci ve Uğur Şahin

    Titanlar kategorisinde en etkili isimler olarak covid-19 aşısını bulan Özlem Türeci ve Uğur Şahin yer alıyor.

    Fotoğraf Anadolu Ajansı tarafından servis edilmiştir.

    Listede yer alan diğer isimler:

    Lionel Messi - Futbolcu

    Beyoncé - Şarkıcı - şarkı yazar

    Elon Musk - Teknoloji girişimcisi

    Angela Bassett - Oyuncu

    Laurene Powell Jobs - İş insanı

    Padma Lakshmi - Yazar

    Johan Rockström - Ekonomist

    Patrick Mahomes - Amerikan Futbolu oyuncusu

    Gina Prince-Bythewood - Film yönetmeni

    Karen Lynch - İş insanı

    Shou Zi Chew - İş insanı

    Deborah Lipstadt - Tarihçi

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  • Dünyanın En Etkili 100 kişisi 2023 listesinin "Yenilikçiler" bölümünde yer alan isimler şöyle:

    Kylian Mbappé - Futbolcu

    Fotoğraf İHA tarafından servis edilmiştir.

    Natasha Lyonne - Oyuncu

    Bob Iger - İcra Kurulu Başkanı - The Walt Disney

    Sarah Kate Ellis - Gazeteci

    Monica Simpson - Aktivist - Sanatçı

    Nathan Fielder - Komedyen

    Wanjira Mathai - Çevreci

    Hidetaka Miyazaki - Yazar

    Jerrod Carmichael - Komedyen

    Catherine Coleman Flowers - Yazar

    Sean Sherman - Şef

    Iga Świątek - Tenis oyuncusu

    Kate Orff - Mimar

    Dimie Ogoina - Bilim insanı

    Andrea Lynn Kritcher - Nükleer mühendis

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