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Seçtiğin yiyeceklere göre ruhun nereli ?

Yemek, yemek bir sanattır. Yemek yemeyi ne kadar çok sevdiğini biliyoruz. O zaman tercih ettiğin yemeklere göre ruhunun nereye ait olduğunu bulalım! Hazırsan hadi başlayalım!

03 Temmuz 2018 Salı
1. Aşağıdaki yemeklerden hangisini sabah kahvaltısında yemeyi tercih ediyorsun?
2. Aşağıdaki tatlılardan hangisini yemek istersin?
3. Sana bir içecek ikram etmek istiyoruz. Hangisini içmek istersin?
4. Öğle yemeğinde hangisini yemek istersin?
5. İçeceğini aldın. İçeceğini nerede içmek istersin?
6. Aşağıdaki atıştırmalıklarından hangisini almak istersin?

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