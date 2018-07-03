Seçtiğin yiyeceklere göre ruhun nereli ?

Ay bugün Koç'a girecek, yani normalden daha aktif olacaksınız. Ayrıca daha akıllı kararlar alabileceksiniz ve bugün zihniniz daha parlak olacak. Mars bize çok enerji bağışladığından, zorlukların üstesinden gelmemi...
Ay bugün Koç'a girecek, yani normalden daha aktif olacaksınız. Ayrıca daha akıllı kararlar alabileceksiniz ve bugün zihniniz daha parlak olacak. Mars bize çok enerji bağışladığından, zorlukların üstesinden gelmemi...
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