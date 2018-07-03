İyi bir sinemasever misin?

Bakalım soruların kaçına doğru cevap vereceksin? Hazırsan başlayalım!

2. "Resminle benim aramdaki bir durum, seni ilgilendirmez. ben senin resmine âşığım" repliği hangi filme aittir? Sevmek Zamanı Vesikalı Yarim Gurbet Kuşları

7. Aşağıdaki replik hangi filmde geçmiştir? "Daha önce aşık olmadıysan bunu nereden biliyorsun? -Çünkü hissediyorum -Nerede? Karnımda" Leon Kaldırım Serçesi Amelie

8. Henry Roth, bir Hawaii cennetinde çok sayıda kadınla hiçbir bağ kurmadan gönlünce yaşamakta olan bir doktoru canlandırdığı film hangisidir? Yaz aşkı 50 ilk öpücük Monikayla bir yaz