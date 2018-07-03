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İyi bir sinemasever misin?

Bakalım soruların kaçına doğru cevap vereceksin? Hazırsan başlayalım!

03 Temmuz 2018 Salı
1. Hababam Sınıfı filminin yönetmeni kimdir?
Natuk Baytan
Münir Özkul
Ertem Eğilmez
2. "Resminle benim aramdaki bir durum, seni ilgilendirmez. ben senin resmine âşığım" repliği hangi filme aittir?
Sevmek Zamanı
Vesikalı Yarim
Gurbet Kuşları
3. Matrix filmindeki haplar hangi renkti?
Kırmızı - Siyah
Mavi - Kırmızı
Mavi - Yeşil
4. 2016 yılında Leonarda DiCaprio'ya en iyi erkek oyuncu oscarı kazandıran film hangisi?
The Wolf of Wall Street
Kanlı Elmas
The Revenant
5. Hangi film seri film olarak geçer?
6. Nuri Bilge Ceylan'ın Kış Uykusu filmi hangi ödülü almıştır?
Cesar Sinema ödülü
Altın Palmiye
Altın Ayı
7. Aşağıdaki replik hangi filmde geçmiştir? "Daha önce aşık olmadıysan bunu nereden biliyorsun? -Çünkü hissediyorum -Nerede? Karnımda"
8. Henry Roth, bir Hawaii cennetinde çok sayıda kadınla hiçbir bağ kurmadan gönlünce yaşamakta olan bir doktoru canlandırdığı film hangisidir?
9. "Yanıyorsun Fuat abi Yanıyorum ama sizi de yakıcam" repliği hangi filmde geçmiştir?
10. Yasaklanan film hangisiydi?

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