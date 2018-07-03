İyi bir sinemasever misin?

Ay, Oğlak burcunda ilerlerken Satürn ile görünüm yaparak; sorumlulukları ve kuralları vurguluyor. Venüs'ün Merkür ile yaptığı görünüm ile gün boyu ilişkiler ve sohbet önem kazanırken, zaman yöneticisi Satürn sınırları...
Ay, Oğlak burcunda ilerlerken Satürn ile görünüm yaparak; sorumlulukları ve kuralları vurguluyor. Venüs'ün Merkür ile yaptığı görünüm ile gün boyu ilişkiler ve sohbet önem kazanırken, zaman yöneticisi Satürn sınırları...
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