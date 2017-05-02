Hayattan zevk almayı biliyor musunuz?

Haftanın ilk gününe Venüs Güney Ay Düğümü kavuşumu ile başlıyoruz. Ay, akrepte ilerlerken Merkür ile görünümde. İlişkilerde hesaplaşmalar sürtüşmeler olası. Geçmişten gelen konular çözülmek üzere gün yüzüne çıkıyor. Ç...
Haftanın ilk gününe Venüs Güney Ay Düğümü kavuşumu ile başlıyoruz. Ay, akrepte ilerlerken Merkür ile görünümde. İlişkilerde hesaplaşmalar sürtüşmeler olası. Geçmişten gelen konular çözülmek üzere gün yüzüne çıkıyor. Ç...
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