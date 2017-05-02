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Hayattan zevk almayı biliyor musunuz?

Küçük şeyler ve başkaları sizi ne kadar etkiliyor? Her koşulda keyif yapmayı biliyor musunuz?

02 Mayıs 2017 Salı
1. Kahvenizi ve kitabınızı aldınız, koltuğa oturdunuz. Cep telefonunuz çaldı ve hiç de konuşmak istemediğiniz biri aradı.
Telefonu cevaplamazsınız
Telefonu sessiz moda alırsınız
Hemen açarsınız
2. Bir gece önce temizlik yapmaya karar verdiniz. Sabah kalktınız, hava çok güzel, güneş var ve içinizden dışarıda olmak geliyor.
Tereddütsüz evden çıkarsınız, temizlik bekleyebilir
Bir yandan hazırlanırken bir yandan arkadaşlarınızı ararsınız
Temizlik yapmaya koyulursunuz
3. Zor bir gün geçirdiniz ve akşam bir eğlenceye katıldınız.
Gün içinde olanları unutmaya çalışırsınız
Her şeyi unutup eğlencenize bakarsınız
İsteseniz de o gün yaşadıklarınızı aklınızdan çıkaramazsınız
4. En sevdiğiniz tatlıyı aldınız, eve geldiniz.
Üzerinizi değiştirir, yanına çay veya kahve yapar, birlikte yersiniz.
Tatlıyı en sevdiğiniz tabağa, çayınızı veya kahvenizi en sevdiğiniz fincana koyar, evin en sevdiğiniz köşesinde yavaş yavaş yersiniz
Eve girer girmez bir parça ağzınıza atarsınız.
5. Biri size iltifat ettiğinde ne yaparsınız?
Mutlu olur, teşekkür edersiniz.
Siz de ona iltifat edersiniz.
Utanır, konuyu değiştirirsiniz.
6. Biri kasten, canınızı sıkmak için imalı konuşuyor.
Duymazdan gelirsiniz.
Umurunuzda bile olmaz.
Karşılık vermeseniz de üzülür veya kızarsınız.
7. Tatile çıkacaksınız ve ayağınızı burktunuz, üzerine birkaç gün basamayacaksınız.
Biraz huzurunuz kaçar ama tatile çıkarsınız
Üzerine basmadan yürümenin yollarını araştırır, tatilde yapabileceklerinizi planlarsınız
Tatili iptal etmeye çalışırsınız
8. Sizce mutluluk:
Bizim yarattığımız bir şey
Şu an
Zor
9. Sabahları:
Alarmı kapattıktan sonra birkaç dakika yatakta gerinir öyle kalkarsınız
Size iyi hissettiren neyse onu yaparsınız. Birkaç fizik aktivite veya bir fincan kahve
Hemen yapmanız gerekenleri yapmaya koyulursunuz
10. Para ile mutluluk arasında sizce nasıl bir ilişki var?
Bazen birbirini tamamlayan şeyler
Para olmadan da mutluluk olur
Para olmadan mutluluk olmaz

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