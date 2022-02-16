Pijama partisinde ne yapılır?

Kişisel bakımı bir rahatlama aracı olarak görenler için arkadaşlarınızla yapabileceğiniz 6 farklı bakım önerisi sizlerle...

Pijama partisinde ne yapılır?
Yaşam
16 Şubat 2022 Çarşamba

Kişisel bakım, artık sadece bir hijyen veya güzellik rutini olmaktan çıktı ve bir kendine zaman ayırma aktivitesi olmaya başladı. Her zaman olduğu gibi paylaşmak, beraber yapmak da bunun keyfini katlıyor. Siz de bu aktiviteye sevdiklerinizi dahil etmek ve birlikte rahatlayıp yenilenmek istiyorsanız, işte ister partnerinizle isterse arkadaşlarınızla yapabileceğiniz bazı öneriler…


1- Kendi yüz maskelerinizi yapın

Yüz maskeleri, kişisel bakım partisinin olmazsa olmazıdır ancak aynı eski kağıt maskelerin ötesine geçmenin zamanı geldi. Mutfağınızda bulunan taze malzemeleri kullanarak kendi yüz maskelerinizi yaparak arkadaşlarınızla yaratıcı olun. En iyi cilt bakım bileşenlerinden bazılarına (A, C ve E vitaminleri gibi) sadece bir avokadoyu ezerek, biraz bal gezdirerek veya kahvenin iltihap önleyici faydalarından yararlanarak erişebilirsiniz.


2- Birbirinize masaj yapın

Öz bakımı birlikte yapmanın tüm amacı, genellikle vücutta gerginlik düğümleri olarak kendini gösteren günlük yaşamın streslerinden kurtulmaktır. Hiç kimse iyi bir masajı geri çevirmez, ister bir profesyonelden ister en iyi arkadaşınızdan olsun. Amatörler olarak, biraz gerilimi azaltmanın en basit yolu baskı noktalarıyla çalışmaktır. Farklı refleksoloji çizelgelerine veya akupunktur noktalarına bakın ve birbirinize oldukça yardım edebilirsiniz.


Kendi gözaltı maskeni kendin yap
Kendi gözaltı maskeni kendin yap

3- Çiçekler, müzik ve sıfır bildirim ile bir atmosfer yaratın

Spa'da neden bu kadar iyi hissettiğinizi hiç merak ettiniz mi? Her şey evde yeniden yaratabileceğiniz atmosferle ilgili. Kişisel bakım partiniz için hem rahatlamayı teşvik eden hem de duyuları aynı anda memnun eden bir alan oluşturun. Taze çiçekler ve bitkiler ile süsleyin. Hem hareketli hem de rahatlatıcı bir çalma listesi seçi. Buluşma bitene kadar tüm telefonların "rahatsız etmeyin" moduna geçmesini bir kural haline getirin. Birkaç mum yakın ve biraz canlandırıcı aromaterapi yayın.


4- Kendinizi en mutlu hissettiğiniz anlardan oluşan bir sunum oluşturun.

Birlikte öz bakımın keyfini çıkarmak, kendimizi beslemek ve olumlu bir zihniyeti harekete geçirmekle ilgilidir. Hiçbir şey bunu birkaç güzel hatıranın gücü kadar iyi yapamaz. Arkadaşlarınıza, kendilerini en mutlu hissettikleri ilk 10 fotoğraftan oluşan bir albüm yapmaları için meydan okuyun veya özel bir video oluşturmak için bir uygulama kullanın. Herkesin slayt gösterisini grubun geri kalanına sunmasını sağlayın. Bu sadece arkadaşlarınızı daha iyi tanımanın bir yolu değil, aynı zamanda biraz desteğe ihtiyacınız olduğunda hepinize geri dönebileceğiniz bir şey bırakıyor!


5- Partinizi yeni başlangıçlar için bir serbest bırakma ritüeli ile sonlandırın!

Sıfırlama düğmesine basmamızın en anlamlı yollarından biri geçmişi bırakmaktır. Küçük parçalar halinde tohum kağıdı veya gübrelenebilir kağıt kullanarak, misafirlerinizin serbest bırakmaya hazır oldukları bir şey yazmasını sağlayın. Ardından, önce bıraktığımızı, sonra büyüdüğümüzü sembolize etmek için birlikte kâğıtları bahçenize, bahçenize veya hatta büyük bir saksı bitkisine gömün!


Referanslar:

Devon Barrow. “Instead Of Doing Your Self-Care Solo, Try These 6 Fresh Ideas With Your Friends”. Şuradan alındı: https://www.mindbodygreen.com/articles/instead-of-doing-your-self-care-solo-try-these-6-fresh-ideas-with-your-friends (07.02.2022).


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