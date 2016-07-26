Nasıl bir tatilcisiniz?

Balık’taki Ay Yengeç’teki Merkür2le açıda. Bu açıyla hızlı zeka ve muhakeme ortaya çıkar. İyileşme ve değişikliklerden memnun kalacaksanız. Yengeç’teki Güneş Balık’taki Ay ile açı yapacak. Bu şanslı takımyıldız genel ...
Balık’taki Ay Yengeç’teki Merkür2le açıda. Bu açıyla hızlı zeka ve muhakeme ortaya çıkar. İyileşme ve değişikliklerden memnun kalacaksanız. Yengeç’teki Güneş Balık’taki Ay ile açı yapacak. Bu şanslı takımyıldız genel ...
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