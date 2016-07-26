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Nasıl bir tatilcisiniz?

Sadece dinlenmek mi istiyorsunuz yoksa eğlence veya macera peşinde misiniz?

26 Temmuz 2016 Salı
1. Hangisini tercih edersiniz?
Arkadaşlarınızla bir tatil köyünde olmayı.
Ailenizle yazlıkta olmayı.
Çölde olmayı.
2. Bir arkadaşınız Fas’a gidiş-dönüş bileti hediye etti.
Sizinle beraber gelen olursa gidersiniz.
Ancak gideceğiniz yeri bilen biri sizinle gelirse gidersiniz.
Sevinçle kabul edersiniz.
3. Venedik’tesiniz, yolda biri yaklaştı ve size yarı fiyatına gondolla gezi teklifinde bulundu. Sizce:
Detayları öğrenmek için sorular sorarsınız.
Güvenmezsiniz ve teklifi kabul etmezsiniz.
Denemeye değer.
4. Alışveriştesiniz, karşınıza pusula çıktı ve indirimde.
Şöyle bir bakarsınız.
İlgilenmezsiniz. Pusulayı ne yapacaksınız?
Özelliklerini öğrenmeye çalışırsınız.
5. Çocuklarla tatil hakkında ne düşünüyorsunuz?
Zor ama eğlenceli.
Biraz zorunluluk, biraz birlikte vakit geçirmek için fırsat.
Mecbur olmadıkça çocuksuz tatile çıkılmalı.
6. Hafta sonu arkadaşlarınız kamp kuracaklarını söyledi ve sizi de davet etti.
O güne kadar hiç kamp kurmasanız da denemek istersiniz.
Çadırda uyuma fikri size yabancı.
Hemen kabul eder ve hazırlıklara başlarsınız.
7. Tatile kaç bavulla çıkarsınız?
Bir veya iki.
İki bavul ve birkaç çanta ile.
Sırt çantası bile size yeter.
8. Tatil planı yaparken sizin için hangisi önemli?
Deniz, güneş ve fiyat.
Çocukları oyalayacak aktiviteler.
Daha önce gitmediğiniz bir yeri keşfetmek.
9. Sizin için tatil köyü:
Konfor.
Büyük kolaylık.
Açık hapishane.
10. Daha önce gitmediğiniz bir ülkeye tek başına tatile gitme fikri size nasıl geliyor?
Tek başına mı? Sıkıcı.
Tedirgin edici.
Heyecan verici.

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