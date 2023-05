Tavuk, birçok evde temel et olarak kabul edilir. Ancak bu sağlıklı ve lezzetli protein kaynağının bakteriyel kontaminasyon riski yüksektir. Bu nedenle, onu düzgün bir şekilde hazırlamak, saklamak ve pişirmek önemlidir. Aksi takdirde, gıda kaynaklı hastalık kaynağı olabilir.

Tavuğu buzdolabınızda saklamak uygundur, ancak birçok kişi tavuğu ne kadar süre ile güven bir şekilde buzdolabında saklayabileceğiniz bilmiyor. Peki tavuk buzdolabında ve buzlukta ne kadar kalmalı?

Tavuk buzdolabında ne kadar kalır?

Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı'na göre, çiğ tavuk yaklaşık 1 - 2 gün buzdolabında saklanabilir. Aynısı çiğ hindi ve diğer kümes hayvanları için de geçerlidir. Pişmiş tavuk ise, buzdolabında yaklaşık 3 - 4 gün dayanabilir.

Bakteriler 4°C'nin altındaki sıcaklıklarda daha yavaş büyüme eğiliminde olduğundan, tavuğu buzdolabında saklamak bakteri üremesinin yavaşlamasına yardımcı olur.

Ayrıca, çiğ tavuk, sularının sızmasını ve diğer yiyecekleri kirletmesini önlemek için en iyi şekilde sızdırmaz bir kapta saklanmalıdır. Pişmiş tavuğu ise, buzdolabında hava geçirmez bir kaba koymalısınız. Yumurta yıkanır mı? yazısını okumak için tıklayınız...

Tavuk buzlukta saklanır mı? Tavuk buzlukta ne kadar kalır?

Tavuğu birkaç günden daha uzun süre saklamanız gerekiyorsa, dondurucuda saklamanız en iyisidir. Çiğ tavuk parçaları dondurucuda 9 aya kadar saklanabilirken bütün bir tavuk 1 yıla kadar dondurulabilir. Pişmiş tavuk ise, dondurucuda 2 - 6 ay saklanabilir.

Tavuğun bozulup bozulmadığı nasıl anlaşılır?

Tavuğu buzdolabında birkaç günden fazla bıraktıysanız, bozulma ihtimali vardır. İşte buzdolabınızdaki tavuğun bozulup bozulmadığını anlamanın birkaç yolu...

"Son kullanma tarihi" geçmiş: "Son kullanma tarihi/öncesi" tarihi geçen çiğ ve pişmiş tavukların bozulma olasılığı daha yüksektir.

Renk değişiklikleri: Gri - yeşil bir renge dönüşmeye başlayan çiğ ve pişmiş tavuk bozulmuştur. Griden yeşile küf lekeleri bakteri gelişimini gösterir.

Koku: Hem çiğ hem de pişmiş tavuk, bozuldukça amonyağı andıran asidik bir koku yayar. Ancak tavuk soslar, otlar veya baharatlarla marine edilmişse bu kokuyu fark etmek zor olabilir.

Doku: Sümüksü bir dokuya sahip olan tavuk bozulmuştur. Tavuğu durulamak bakterileri yok etmez. Tersine, bunu yapmak bakterileri kümes hayvanlarından diğer gıdalara ve yüzeylere yayarak çapraz kontaminasyona neden olabilir.

Buzdolabınızdaki tavuğun bozulduğundan şüpheleniyorsanız çöpe atın.

Bozulmuş tavuk yemenin riskleri nelerdir?

Bozulmuş tavuk yemek, gıda zehirlenmesi olarak da bilinen gıda kaynaklı hastalığa neden olabilir. Tavuk, campylobacter, salmonella ve daha fazlası gibi bakterilerle kontamine olabileceğinden gıda zehirlenmesine neden olma riski yüksektir.

Normalde, taze tavuğu iyice pişirdiğinizde bu bakteriler ortadan kalkar. Ancak yine de bozulmuş tavuğu pişirmekten ve yemekten kaçınmalısınız. Yeniden ısıtma ya da pişirme yüzey bakterilerini öldürebilse de, bakteriler tarafından üretilen bazı toksinleri ortadan kaldırmaz ve bu da onları yerseniz gıda zehirlenmesine neden olabilir.

Gıda zehirlenmesi; yüksek ateş (38.6°C'nin üzerinde), titreme, mide bulantısı, kusma, ishal, kanlı dışkı ve dehidratasyon gibi rahatsız edici ve bazen tehlikeli semptomlara neden olabilir. Bazı durumlarda şiddetli gıda zehirlenmesi sonucunda hastaneye yatabilir ve hatta ölüme yol açabilir. Tavuğun bozuk olduğundan şüpheleniyorsanız yemeyin. Bozulduğundan şüphelendiğiniz tavuğu atmak her zaman en iyisidir.

Kaynak: Ryan Raman. "How Long Does Chicken Last in the Fridge?". Şuradan alındı: https://www.healthline.com/nutrition/how-long-does-chicken-last-in-the-fridge. (02.05.2023)