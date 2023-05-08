Tavuk buzdolabında ne kadar kalır?

Pişmiş ve çiğ tavuk birkaç günden bir yıla kadar saklanabilir. Dayanma süresi, dondurulmuş veya soğutulmuş olmasına bağlı olarak değişmektedir. Peki tavuk buzdolabında ne kadar saklanır? Tavuk buzlukta ne kadar kalır?

Tavuk buzdolabında ne kadar kalır?
Sağlık
Giriş: 08 Mayıs 2023 11:54 Güncelleme: 08 Mayıs 2023 11:55
ABONE OL

Tavuk, birçok evde temel et olarak kabul edilir. Ancak bu sağlıklı ve lezzetli protein kaynağının bakteriyel kontaminasyon riski yüksektir. Bu nedenle, onu düzgün bir şekilde hazırlamak, saklamak ve pişirmek önemlidir. Aksi takdirde, gıda kaynaklı hastalık kaynağı olabilir.


Tavuğu buzdolabınızda saklamak uygundur, ancak birçok kişi tavuğu ne kadar süre ile güven bir şekilde buzdolabında saklayabileceğiniz bilmiyor. Peki tavuk buzdolabında ve buzlukta ne kadar kalmalı?


Tavuk buzdolabında ne kadar kalır?

Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı'na göre, çiğ tavuk yaklaşık 1 - 2 gün buzdolabında saklanabilir. Aynısı çiğ hindi ve diğer kümes hayvanları için de geçerlidir. Pişmiş tavuk ise, buzdolabında yaklaşık 3 - 4 gün dayanabilir.


Bakteriler 4°C'nin altındaki sıcaklıklarda daha yavaş büyüme eğiliminde olduğundan, tavuğu buzdolabında saklamak bakteri üremesinin yavaşlamasına yardımcı olur.


Ayrıca, çiğ tavuk, sularının sızmasını ve diğer yiyecekleri kirletmesini önlemek için en iyi şekilde sızdırmaz bir kapta saklanmalıdır. Pişmiş tavuğu ise, buzdolabında hava geçirmez bir kaba koymalısınız. Yumurta yıkanır mı? yazısını okumak için tıklayınız...

Tavuk buzlukta saklanır mı? Tavuk buzlukta ne kadar kalır?

Tavuğu birkaç günden daha uzun süre saklamanız gerekiyorsa, dondurucuda saklamanız en iyisidir. Çiğ tavuk parçaları dondurucuda 9 aya kadar saklanabilirken bütün bir tavuk 1 yıla kadar dondurulabilir. Pişmiş tavuk ise, dondurucuda 2 - 6 ay saklanabilir.


Buzdolabınızı düzenlemenin 10 yolu
Buzdolabınızı düzenlemenin 10 yolu Buzdolabınızı temiz ve organize ...
Bunları buzdolabında saklamayın Bazı besinleri buzdolabında sakl...

Tavuğun bozulup bozulmadığı nasıl anlaşılır?

Tavuğu buzdolabında birkaç günden fazla bıraktıysanız, bozulma ihtimali vardır. İşte buzdolabınızdaki tavuğun bozulup bozulmadığını anlamanın birkaç yolu...


"Son kullanma tarihi" geçmiş: "Son kullanma tarihi/öncesi" tarihi geçen çiğ ve pişmiş tavukların bozulma olasılığı daha yüksektir.


Renk değişiklikleri: Gri - yeşil bir renge dönüşmeye başlayan çiğ ve pişmiş tavuk bozulmuştur. Griden yeşile küf lekeleri bakteri gelişimini gösterir.


Koku: Hem çiğ hem de pişmiş tavuk, bozuldukça amonyağı andıran asidik bir koku yayar. Ancak tavuk soslar, otlar veya baharatlarla marine edilmişse bu kokuyu fark etmek zor olabilir.


Doku: Sümüksü bir dokuya sahip olan tavuk bozulmuştur. Tavuğu durulamak bakterileri yok etmez. Tersine, bunu yapmak bakterileri kümes hayvanlarından diğer gıdalara ve yüzeylere yayarak çapraz kontaminasyona neden olabilir.


Buzdolabınızdaki tavuğun bozulduğundan şüpheleniyorsanız çöpe atın.


Bozulmuş tavuk yemenin riskleri nelerdir?

Bozulmuş tavuk yemek, gıda zehirlenmesi olarak da bilinen gıda kaynaklı hastalığa neden olabilir. Tavuk, campylobacter, salmonella ve daha fazlası gibi bakterilerle kontamine olabileceğinden gıda zehirlenmesine neden olma riski yüksektir.


Normalde, taze tavuğu iyice pişirdiğinizde bu bakteriler ortadan kalkar. Ancak yine de bozulmuş tavuğu pişirmekten ve yemekten kaçınmalısınız. Yeniden ısıtma ya da pişirme yüzey bakterilerini öldürebilse de, bakteriler tarafından üretilen bazı toksinleri ortadan kaldırmaz ve bu da onları yerseniz gıda zehirlenmesine neden olabilir.


Gıda zehirlenmesi; yüksek ateş (38.6°C'nin üzerinde), titreme, mide bulantısı, kusma, ishal, kanlı dışkı ve dehidratasyon gibi rahatsız edici ve bazen tehlikeli semptomlara neden olabilir. Bazı durumlarda şiddetli gıda zehirlenmesi sonucunda hastaneye yatabilir ve hatta ölüme yol açabilir. Tavuğun bozuk olduğundan şüpheleniyorsanız yemeyin. Bozulduğundan şüphelendiğiniz tavuğu atmak her zaman en iyisidir.



Kaynak: Ryan Raman. "How Long Does Chicken Last in the Fridge?". Şuradan alındı: https://www.healthline.com/nutrition/how-long-does-chicken-last-in-the-fridge. (02.05.2023)


Sebze meyveyi taze tutmak için 18 zekice yöntem
Sebze meyveyi taze tutmak için 18 zekice yöntem


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.