Tavan vantilatör alırken nelere dikkat edilmeli?

Hava akımı:

Sürekli bir hava akımı sağlayarak ortamın daha ferah ve konforlu olmasına yardımcı olur.

Çok fonksiyonlu kullanım:

Birçok tavan vantilatörü ışık entegreli olarak üretilir, bu sayede hem aydınlatma hem de havalandırma ihtiyacını karşılar.