Tarihin izini taşıyan 24 şey

"The Archaeologist" tarafından paylaşılan geçtiğimiz yüzyıllardan günümüze ulaşan etkileyici 24 şey...

Yaşam
Giriş: 12 Ocak 2023 13:18 Güncelleme: 12 Ocak 2023 13:22
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  • Frank Koralewski tarafından 1911 yılında altın, gümüş ve bronz kullanılarak yapılan muhteşem el yapımı kapı kilidi...

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  • Kuzey kutup bölgesi sakinleri 4.000 yıldan fazla bir süre gözlerini kar körlüğünden bu şekilde korurdu.

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  • Nijer Air Massif'te bulunan, dabous zürafaları olarak adlandırılan, mö 8000 tarihli, dünyanın en büyük hayvansal kaya petrogliflerinden ikisidir.

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  • İran'da 4700 yıllık ev...

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  • 1920'lerde inekleri çalarken ayak izlerini gizlemek için icat edip kullanan ayakkabılar...

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  • Turkuaz Çivili, altın kakmalı kaya kristal kabzalı çin bronz kılıcı. M.Ö. 4.-2. Yüzyıl...

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  • Güzel bir Ametist Vazo, MÖ 8. Yüzyıl...

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  • Yerebatan Sarnıcı - İstanbul

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  • İtalya'daki en etkileyici arkeolojik alanlardan biri Monte San Nicola...

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  • Hırvatistan Pula'da 2000 yıllık roma arenasında yer alan futbol sahası...

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  • Bir mimari harikası! Tek parça kayadan yapılmış birbirine bağlı zincir halkalar...

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  • "Tollund Adamı", Danimarka'nın Bjældskovdal kasabasında bulunan demir çağı'ndan kalma 2400 yıllık bir beden.

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  • İngiltere, Hove'da 1856'da kazılan ve höyüğün içinde bulunan 3270 yıllık amber kap...

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  • Yeşim taşından mezar takımı, Han Hanedanı M.Ö. 202...

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  • Tutankhamun'un altın maskesinin arkası.

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  • Coca Kalesi, Orta İspanya'nın Coca bölgesinde bulunan bir kale.

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  • Papua Yeni Gine'de terk edilmiş ağaç ev.

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  • 3.300 yıl öncesine ait saç modeli...

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  • M.Ö. 4. yy'a ait bronz frig kanatlı miğfer.

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  • İmparatorluk Sarayı muhafızlarından bir subayın zırhı - Çin - 18. Yüzyıl.

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  • Dünyanın en eski yapay gözü.

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  • Ladiator Miğferi - Pompeii - Doğa Tarihi Müzesi.

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  • Zeugma Mozaiği - Roma Dönemi - Gaziantep.

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  • Akdeniz'de bugünkü kıyı şeridinden 6,5 kilometre uzakta bulunan Antik 'Kayıp Şehir' Thonis-Heracleion'dan Koç Başlı Tanrı Amun-Re'nin işlendiği bir levha. MÖ 6. Yüzyıl - Denizcilik Müzesi, İskenderiye'de.

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