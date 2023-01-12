Tarihin izini taşıyan 24 şey

Frank Koralewski taraf\u0131ndan 1911 y\u0131l\u0131nda alt\u0131n, g\u00fcm\u00fc\u015f ve bronz kullan\u0131larak yap\u0131lan muhte\u015fem el yap\u0131m\u0131 kap\u0131 kilidi.... Kuzey kutup b\u00f6lgesi sakinleri 4.000 y\u0131ldan fazla bir s\u00fcre g\u00f6zlerini kar k\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fcnden bu \u015fekilde korurdu.. Nijer Air Massif'te bulunan, dabous z\u00fcrafalar\u0131 olarak adland\u0131r\u0131lan, m\u00f6 8000 tarihli, d\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck hayvansal kaya petrogliflerinden ikisidir.. \u0130ran'da 4700 y\u0131ll\u0131k ev.... 1920'lerde inekleri \u00e7alarken ayak izlerini gizlemek i\u00e7in icat edip kullanan ayakkab\u0131lar.... Turkuaz \u00c7ivili, alt\u0131n kakmal\u0131 kaya kristal kabzal\u0131 \u00e7in bronz k\u0131l\u0131c\u0131. M.\u00d6. 4.-2. Y\u00fczy\u0131l.... G\u00fczel bir Ametist Vazo, M\u00d6 8. Y\u00fczy\u0131l.... Yerebatan Sarn\u0131c\u0131 - \u0130stanbul. \u0130talya'daki en etkileyici arkeolojik alanlardan biri Monte San Nicola.... H\u0131rvatistan Pula'da 2000 y\u0131ll\u0131k roma arenas\u0131nda yer alan futbol sahas\u0131.... Bir mimari harikas\u0131! Tek par\u00e7a kayadan yap\u0131lm\u0131\u015f birbirine ba\u011fl\u0131 zincir halkalar.... "Tollund Adam\u0131", Danimarka'n\u0131n Bjældskovdal kasabas\u0131nda bulunan demir \u00e7a\u011f\u0131'ndan kalma 2400 y\u0131ll\u0131k bir beden.. \u0130ngiltere, Hove'da 1856'da kaz\u0131lan ve h\u00f6y\u00fc\u011f\u00fcn i\u00e7inde bulunan 3270 y\u0131ll\u0131k amber kap.... Ye\u015fim ta\u015f\u0131ndan mezar tak\u0131m\u0131, Han Hanedan\u0131 M.\u00d6. 202.... Tutankhamun'un alt\u0131n maskesinin arkas\u0131.. Coca Kalesi, Orta \u0130spanya'n\u0131n Coca b\u00f6lgesinde bulunan bir kale.. Papua Yeni Gine'de terk edilmi\u015f a\u011fa\u00e7 ev.. 3.300 y\u0131l \u00f6ncesine ait sa\u00e7 modeli.... M.\u00d6. 4. yy'a ait bronz frig kanatl\u0131 mi\u011ffer.. \u0130mparatorluk Saray\u0131 muhaf\u0131zlar\u0131ndan bir subay\u0131n z\u0131rh\u0131 - \u00c7in - 18. Y\u00fczy\u0131l.. D\u00fcnyan\u0131n en eski yapay g\u00f6z\u00fc.. Ladiator Mi\u011fferi - Pompeii - Do\u011fa Tarihi M\u00fczesi.. Zeugma Mozai\u011fi - Roma D\u00f6nemi - Gaziantep.. Akdeniz'de bug\u00fcnk\u00fc k\u0131y\u0131 \u015feridinden 6,5 kilometre uzakta bulunan Antik 'Kay\u0131p \u015eehir' Thonis-Heracleion'dan Ko\u00e7 Ba\u015fl\u0131 Tanr\u0131 Amun-Re'nin i\u015flendi\u011fi bir levha. M\u00d6 6. Y\u00fczy\u0131l - Denizcilik M\u00fczesi, \u0130skenderiye'de..
Facebook Yorumları