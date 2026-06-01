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Seyahat

İspanyol kadınların serinleten ilmekleri

İspanya'nın Málaga kentine bağlı Alhaurín de la Torre kasabası, yerli kadınlar tarafından yapılan örgülerle serinliyor.

Giriş: 01 Haziran 2026, Pazartesi 16:21
Güncelleme: 07 Haziran 2026, Pazar 09:55
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Alhaurín de la Torre kasabasındaki Málaga Caddesi için yapılan tığ işi gölgelikler, kavurucu İspanya sıcağında estetik bir serinlik sağlıyor. 

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Renkli tığ işi tenteler; örgü eğitmeni Eva Pacheco ve onun yaşları 48 ile 94 arasında değişen kadın kursiyerleri tarafından hazırlandı. 

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Proje ilk olarak 2019 yılında plastik tentelerin yerine çevre dostu bir alternatif olarak başladı ve her yıl büyüyerek devam etti. 2024 itibarıyla Hollywood yıldızlarının portreleri de tasarıma eklendi. 

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Birbiri ile birleştirilen birbirinden renkli tenteler şehir merkezine renk katmanın yanı sıra, her gün caddede yürüyen sakinlere gölge de sağlıyor.

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Devasa tente, 3 yıldır her sezonda büyüyor. Eklenen parçalarla birlikte, toplamda yaklaşık 500 metrekarelik bir alanı ve yaklaşık 60 metrelik bir uzunluğu kaplıyor.

Alhaurín de la Torre'nin tarihi merkezinde gezintiyi keyifli hale getiren tente, ziyaretçilerden övgü alıyor. 

 

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