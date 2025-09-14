Günlük burç yorumları: 15 Eylül 2025 Pazartesi

15 EYLÜL 2025 PAZARTESİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, Merkür'ün bu günlerde ev ve aile alanındaki konumu, evle ilgili sorunları çözmek ve sevdiklerinle iletişim kanallarını açmak için oldukça güçlü. Merkür döngüsünde en ifade dolu ya da en iletişimsel dönem olmasa da, kişisel ve ailevi meselelere daha fazla objektiflik katıldığında, seçimlerin ve kararların her zamankinden daha dengeli oluyor. Yine de bugün kesin bir karar vermek kolay olmayabilir çünkü yapmak istediğin şey, mantıklı ya da en doğru olanla çelişiyor gibi görünebilir. Yine de destekleyici sohbetler aracılığıyla bağ kurmak oldukça değerli olabilir ve düşünme süreçleri son derece verimli geçebilir. İyileştirmek istediğin şeyler üzerine kafa yormak, lehine görünüyor. Günün ilerleyen saatlerinde ise seni yatıştıran, merkeze alan keyifli konuşmalar ön plana çıkabilir.