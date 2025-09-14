Günlük burç yorumları: 15 Eylül 2025 Pazartesi

Son Dördün Ay evresi bu sabah gerçekleşiyor; Başak burcundaki Güneş'in İkizler burcundaki Ay ile kare açı yapması, olası bir bilinç krizine işaret ediyor.
Son dönemdeki aydınlanmaları sindirdik ve artık bizim için neyin işe yaradığını, neyin yaramadığını görmeye başlıyoruz; bu da gelecek haftaki Yeni Ay tutulmasına, yani yeni bir şeyin yeniden doğacağı zamana hazırlık niteliğinde. Şu anda önemli bir projeye başlamak için uygun bir zaman değil, fakat ayrıntıları tamamlamak veya yarım kalan işleri bitirmek için oldukça iyi bir dönem. Ay, zihinsel meşguliyet ihtiyacımızı tetikleyerek gün boyunca İkizler burcundaki seyrine devam edecek ve saat akşam Yengeç burcuna geçecek. Günün ilerleyen saatlerinde beklentileri dizginlemek zor olsa da, Yengeç Ay'ı sıcak, rahat ve koruyucu bir etki taşıyacak; bu özelliklerden faydalanacağız. Ay daha sonra boşlukta olacak; burç değiştirmeden önceki son açısı Satürn'e kare açı olacak ve Ay, Yengeç burcuna geçtiğinde boşluktan çıkacak.
