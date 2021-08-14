#30wears akımı nedir?

Üretimdeki en büyük alanlardan biri olan moda sektörünün son zamanlarda amaçladığı şeylerin en önemlisi sürdürülebilirlik...

#30wears akımı nedir?
Moda
14 Ağustos 2021 Cumartesi

"Sürüdürülebilirlik adına ne yapıyorum?" diye sordunuz mu kendinize? Son zamanlarda moda sektöründeki özellikle büyük markaların hedeflemiş olduğu sürdürülebilirlik, çevre dostu bir yaklaşımla çevre kirliliğini azaltmaktan organik kumaş tercihine kadar birçok alanda fayda sağlıyor. #30wears akımı ise farklı bir bakış açısıyla tüketiminizi azaltmanıza da yardımcı oluyor:


#30wears nedir?

İlk olarak Eco-Age'den Olivia Firth tarafından başlatılan #30wearschallenge, sıradan insanların olumlu bir şeyler yapmaya ve daha sürdürülebilir bir moda endüstrisini benimsemeye çalışması için ilginç bir yol.#30wearschallenge, satın aldığınız her giysiyi en az 30 kez giymenizle ilgileniyor ve şu soruyu soruyor: Bunu 30 kez giyecek miyim?


Moda endüstrisi, dünya genelindeki atık suların yüzde 20'sini, yine dünya genelindeki karbon emisyonlarının yüzde 10'unu üretiyor ve tekstil boyama işlemleri, küresel olarak en büyük ikinci su kirleticisi olarak rol alıyor. Bu sayıları azaltmaya yardımcı olmak için şimdi bir şeyler yapabilirsiniz...


Sürdürülebilirlik sanata dönüşüyor
Sürdürülebilirlik sanata dönüşüyor

Ne yapabiliriz?

Aldığımız her giysinin biz onu satın alırken fark etmesek de dünyamıza zararı oluyor. Moda endüstrisinin gelişmesiyle birlikte insanlar hazır giyim çılgınlığına ayak uydurmaya başladı ve bugün belki de milyonlarca kıyafet üretiliyor. Üretilen kıyafetleri satın alıyoruz ve dolaplarımızda kendilerine yer buluyorlar.


Belki de artık daha az kıyafet satın almalıyız, alırken 30 kez giyip giymeyeceğimizi düşünmeliyiz. Bu sayede hem tarzımıza en çok yakışan kıyafetleri tercih etmiş olacağız hem de çevreye sağladığımız bu faydanın farkına varacağız.


2016'da başlatılan kampanya için bir uygulama bile oluşturulmuş. Yeni aldığınız kıyafetleri takviminizle eşleştirdikten sonra fotoğraflarını çekip yüklüyorsunuz ve her giydiğinizde bunu not alıyorsunuz. Böylece çöpe atmadan önce kıyafetinizi sonuna kadar kullandığınızı kendinize de ispatlamış oluyorsunuz!


Referans: "Can you wear it 30 times?" Şuradan alındı: https://30wears.app/.


Farkındalığınızı artıracak çevre belgeselleri
Farkındalığınızı artıracak çevre belgeselleri Çeşitli dijital platformlardan b...
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