Sümela Manastırı beyaza büründü

Yerli ve yabanc\u0131 turistlerin \u00c7aykara il\u00e7esindeki Uzung\u00f6l'den sonra en fazla ilgi g\u00f6sterdi\u011fi Ma\u00e7ka il\u00e7esindeki S\u00fcmela Manast\u0131r\u0131 ve \u00d6ren Yeri, her mevsim misafirlerini a\u011f\u0131rlamay\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor.. Karla kaplanan Alt\u0131ndere Vadisi'ndeki S\u00fcmela Manast\u0131r\u0131'n\u0131n yan\u0131 s\u0131ra orman, \u00e7e\u015fmeler ve derenin baz\u0131 b\u00f6l\u00fcmleri dron ile g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.. . . * Haberin g\u00f6rselleri AA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.. . . . . .
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