Pandemi döneminde işe odaklanmak neden zor geliyor?

Pandemi döneminde yaşadığımız belirsizlik, bizi strese sokmakla kalmıyor aynı zamanda daha önceleri rahatlıkla yaptığımız işlere odaklanmakta zorlanmamıza da neden oluyor.

Pandemi döneminde işe odaklanmak neden zor geliyor?
Yaşam
09 Şubat 2021 Salı

Odaklanmakta, bir şeyleri hatırlamakta ya da işle ilgili konularda karar vermekte zorlanıyorsanız yalnız değilsiniz. Çoğumuz giyinmek ve dişlerimizi fırçalamak gibi temel insani işlevlerimizi yerine getirmekten öteye gitmekte zorlanıyoruz. Hatta bazen bunları bile yapmak zor gelebiliyor.


Geçtiğimiz birkaç ayda oturup bir şeylere odaklanmak neredeyse imkansız görünüyordu. İster iş ya da okul olsun, ister arkadaşlarımızla sohbet etmek, bir zamanlar rutinimiz olan ya da zevk aldığımız şeyler pandemi psikolojisiyle bir anda bizi daha çok zorlamaya başladı. Peki şu anda her gün neden odaklanma ve dikkat konusunda savaş veriyoruz?


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Belirsizlik odaklanmayı zorlaştırıyor

İş stresi konusunda uzmanlaşmış Psikiyatrist Susan Carr, “Pandeminin belirsizlik ve kontrol eksikliği yarattığını düşünürsek şu anda bir şeylere odaklanmanın neden bu kadar zor olabileceğinin birçok neden olabilir” ifadelerini kullanıyor ve ekliyor: “Pandemi koşulları sürekli değişiyor ve biz de buna adapte olmak zorundayız. Bu durumun konsantrasyon da dahil olmak üzere bilişsel işlevleri zayıflatan anksiyeteye ve moral bozukluğuna neden olması şaşırtıcı değil”.


Avustralyalı Psikiyatrist John Sweller, 1980’lerde geliştirdiği Bilişsel Yük Teorisi ile ağır bilişsel yüklerin görev tamamlama üzerinde negatif etkileri olabileceğini ortaya çıkardı. Bu teoriyi anlamak, konsantre olma becerimiz üzerinde COVID-19’un neden bu kadar zararlı bir etkisi olduğunu anlamlandırmamıza da yardımcı olabilir.


Son bir yıl içinde kendimizin ve sevdiklerimizin sağlığından tutun da iş ve evden eğitime kadar endişelenmek için birçok konumuz vardı. Önceleri bir saniye bile düşünmeden yapmaya alıştığımız işlere stres ve başka düşünceler de eşlik etmeye başladı. Örneğin alışverişe gittiğimizde markette kısa süre kalmamız, maske takmamız ve ellerimizi mutlaka dezenfekte etmemiz gerektiğini de göz önünde bulundurmaya başladık.


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Odaklanmayı daha kolay hâle getirmek mümkün

Neredeyse bir yıldır salgın nedeniyle evlere kapanmış olsak da çoğumuz hâlâ bu anksiyeteyle başa çıkmakta zorlanıyor. Peki odaklanma becerimizi geliştirmek için ne yapabiliriz?


İlk olarak kendinize karşı nazik olmanız ve sınırlarınızı anlamanız önemli. Psikolog Carr, “Dünyadaki genel durum göz önünde bulundurulduğunda eskisi kadar üretken olamamanın normal olduğunu fark etmelisiniz. Aynı zamanda başarabilecekleriniz konusunda daha gerçekçi olmalısınız” diyor.


Zihinsel yorgunluğu azaltmak için düzenli aralıklarla mola vermek de odaklanmanıza yardımcı olabilir. İşe mola verdiğinizde fiziksel olarak aktif olmak, beyine giden kan akışını artıracağından odaklanma ve dikkat sağlayan hormonların salgılanması için daha faydalı olacaktır.


Söylemesi kolay, yapması zor olsa da işe odaklanmanızı zorlaştıran dikkat dağıtıcı etkenleri de en aza indirmeye çalışın. Son olarak eğer ihtiyacınız varsa destek almaktan asla çekinmeyin. Arkadaşlarınızla, ailenizle ya da partnerinizle konuşun. Eğer bu süreç sizin için çok zorlayıcıyla profesyonel destek almayı deneyebilirsiniz.


İngilizce aslından çeviren: Dilara Koru


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Referans: yahoo!life. Why concentrating on work feels so difficult at the moment. Şuradan alınmıştır: https://www.yahoo.com/lifestyle/why-concentrating-on-work-feels-so-difficult-at-the-moment-161123200.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuYXBhLm9yZy8&guce_referrer_sig=AQAAADF0M17cy3Xm4nJn-DQzP3fmOyn5vP2YzIYrMEaD3VnzxpsmP6WvbmquTGSj63hiufst_7HXFO7c8PLbJx08_6Iz5Rllk-v62VprZLIKAsHLGKTrNzrl68mC0z0Ry5jfrMPjPIKX42Rh-VqYDVNJFBJU28SAtjiLPnP3WCguM0rA

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