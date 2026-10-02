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Ana Sayfa Güncel Cilt bakımında ezber bozan yöntem! Skin fasting'le fark görenleri şaşırttı
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Cilt bakımında ezber bozan yöntem

Son yıllarda popülerleşen çok adımlı Kore cilt bakımı rutinleri ve üst üste sürülen asitler, birçok kişinin cilt bariyerini bozarak kızarıklık, hassasiyet ve akne sorunlarına yol açtı. Bu duruma tepki olarak doğan "Skin Fasting" (Cilt Orucu) akımı ise cildi tüm sentetik ürünlerden arındırarak kendi kendini iyileştirme gücünü harekete geçirmeyi hedefliyor.

Giriş: 02 Ekim 2026, Cuma 09:16
Güncelleme: 02 Ekim 2026, Cuma 09:17
1

Cilt orucunda belirli bir süre boyunca (genellikle 1 ila 2 hafta) nemlendirici, serum, tonik ve peeling gibi tüm kozmetik ürünlerin kullanımı durdurulur. Cilt sadece ılık su veya çok yumuşak bir temizleyici ile yıkanır. Amaç, cildin kendi doğal yağ (sebum) üretimini ve nem dengesini dışarıdan müdahale olmadan yeniden kurmasını sağlamaktır.

2

SAĞLIK SORUNU OLANLAR DİKKAT

Egzama, rozasea veya aktif akne tedavisi gören kişilerin cilt orucuna başlamadan önce mutlaka bir dermatoloğa danışması gerekir. Sağlıklı fakat ürün kullanımından yorulmuş ciltlerde ise haftalık kısa molalar vermek cilt bariyerini güçlendirebilir.

3

Cilt orucunun temel amacı, cildi mümkün olduğunca az ürüne maruz bırakarak hangi ürünlerin gerçekten gerekli olduğunu anlamaya yardımcı olmaktır. Özellikle aynı anda çok sayıda aktif içerik kullanan kişilerde, ürünlerin tamamına kısa süreli ara vermek cildin verdiği tepkileri daha kolay gözlemlemeyi sağlayabilir. Böylece kızarıklık, yanma veya kuruluk gibi şikayetlerin hangi ürünle ilişkili olabileceği konusunda da fikir edinilebilir.

4

Ancak cilt orucu, herkes için tüm bakım ürünlerinin tamamen bırakılması anlamına gelmemelidir. Özellikle gündüz saatlerinde güneş koruyucu kullanımı, cildin güneşin zararlı etkilerinden korunması açısından önem taşır. Ciltte kuruluk veya gerginlik oluşması halinde de ihtiyaç doğrultusunda sade içerikli bir nemlendirici kullanılabilir. Buradaki temel yaklaşım, çok sayıda ürünü üst üste uygulamak yerine cildin ihtiyacına göre daha basit ve dengeli bir bakım rutini oluşturmaktır.

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