Sonbaharı renklendiren 10 favori çiçek

Çiçekler hayata güzellik katan, her yaştan insanı mutlu eden canlılar... İster kendimiz ister sevdiğimiz için, yılın her ayı sevinmek ve sevindirmek için renkli ve canlı çiçekler almak mümkün. Hep en güzel çiçekler ilkbaharda açar algısının tersine sonbahar aylarının kasvetini dağıtan çiçekler de var.

1 11 Sonbahar yazdan kışa geçerken oldukça değişken hava koşullarını da beraberinde getirir. Bugün 30 derece bir hava yaşarken, ertesi gün 18 dereceyi hissetmek mümkün. Sonbaharda birçok çiçek yapraklarını dökmeye başlar, yaz bitkileri hasat edilir ve çiçeklenme nadir görülür. İşte sonbaharı seven 10 çiçek...

2 11 1. Kamelya Yaz sonunda çiçek açmaya başlayan saksı çiçeği olan kamelya, kırmızı, pembe, sarı ve beyaz renkleri ile hem evinizi hem de işyerini güzelleştirir. Uzun ömürlü ve dayanıklı olan kamelyaların çiçekleri katmerli yapısından dolayı gülü andırır.

3 11 2. Gül Aşkı ve sevgiyi en güzel ifade eden güller, yaz ortalarında budanarak sonbaharda en güzel görünümlerine bürünür, renk ve koku şöleni yaşatırlar. Bahçe bitkisi olan gül özel günlerin aranılan çiçeğidir.

4 11 3. Kasımpatı Kasım ayı deyince ilk akla gelen çiçek Kasımpatı… Atatürk’ün de en sevdiği çiçek olan ve her ölüm yıldönümünde her yeri kuşatan Kasımpatı çiçekleri; mor, pembe, sarı renkleriyle sonbaharda da etrafı renklendirir.

5 11 4. Ekinazya Papatyagiller ailesinden eflatun rengindeki ekinezya aynı zamanda şifalı bir bitkidir. Kır çiçeği ekinezya yaprakları ve kökleriyle kaynatılarak yapılan çay, soğuk algınlığında rahatlatma özelliğiyle bolca kullanılıyor.

6 11 5. Aster Adını pek bilmediğimiz ama görünce tanıdığımız papatya ailesindendir. Aster çiçekleri, mavi, leylak, pembe ve mor renkleriyle sonbaharın soğuk havasına tonlarıyla renk katar. Bu renkli çiçeğin şekli yıldıza benzediği için adını yıldız anlamına gelen asterden almıştır.

7 11 6. Hibiskus Yine şifalı bitkilerden hibiskus çiçekleri, ılık ve korunaklı sonbahar bahçelerinde görülen ve genellikle halk arasında Japon Gülü olarak adlandırılan bir çiçektir. Şifa veren anlamına gelen Hibuskus mavi, kırmızı ve beyaz renkleriyle sonbaharın aylarına mutluluk katan çiçeklerdendir.

8 11 7. Rudbekya Güneş şapkası olarak da bilinen rudbekya çiçeği, kuraklığa ve sonbahara dayanıklı bir papatya türüdür. Rudbekya çiçekleri sarı renkte, kadife dokulu, iri, kendini belli eden ve kendilerine has bir duruşu olan çiçeklertir. Güçlü yapıları sayesinde yetiştirilmesi kolaydır.

9 11 8. Hercai menekşesi Sonbaharda pencerelerde, bahçelerde, balkonlarda en çok gördüğümüz çiçek hercai menekşesidir. Hava derecelerinin ani değişimlerine karşı oldukça dayanıklı olan hercai renkleri ve neşeli görüntüsüyle sonbahara güzellik katan bitkilerden.

10 11 9. Saraypatı Saraypatı sonbahar aylarında açan çiçekler arasındaki en renkli olanlarındandır. Güzelliğinin yanı sıra kolay bir bakıma sahip olması da saraypatı çiçeğini tercih edilmesindeki en önemli nedenlerden birisi. Kırmızı, eflatun ve beyaz gibi farklı renklere sahip saraypatı ile balkonunuzda renkli ve hoş bir hava yaratabilirsiniz.

11 11 10. Biberiye Biberiye sonbaharda yeşilin en güzel temsilcilerinden. Mor çiçekli ve çalı görünümlü Biberiye balkon ve bahçelerde süs bitkisi olarak kullanılırken et yemeklerinin vazgeçilmez tatlandırıcısıdır. İçerik: osevio.com