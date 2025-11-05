Sonbahar rotası: Yedigöller

Do\u011fa harikas\u0131 g\u00f6llerin yan\u0131 s\u0131ra zengin bitki \u00f6rt\u00fcs\u00fcne de sahip olan Yedig\u00f6ller Milli Park\u0131 ve \u00e7evresindeki da\u011flar, sonbahar\u0131n renklerine b\u00fcr\u00fcnd\u00fc.. Bolu kent merkezine 42 kilometre uzakl\u0131kta bulunan ve 1965 y\u0131l\u0131nda milli park ilan edilen b\u00f6lge, orman denizi olarak da adland\u0131r\u0131l\u0131yor.. Her mevsim ziyaret\u00e7ilerin ilgisini \u00e7eken Yedig\u00f6llerin me\u015fe, kay\u0131n, g\u00fcrgen, k\u0131z\u0131la\u011fa\u00e7 gibi a\u011fa\u00e7 t\u00fcrlerinden olu\u015fan ormanlar\u0131, sonbaharda kahverengi, sar\u0131 ve ye\u015filin farkl\u0131 tonlar\u0131yla g\u00f6llerin \u00e7evresini ve da\u011flar\u0131 s\u00fcsl\u00fcyor.. \u0130\u015fte sonbahar rotan\u0131z\u0131 Yedig\u00f6ller'e \u00e7evirmek istemenize neden olacak foto\u011fraflar.... Haber ve foto\u011fraflar Anadolu Ajans\u0131 taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.. . . . . .
