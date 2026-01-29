HTHAYAT
Seyahat

Sis altında saklanan güzellik: Bled gölü

Tarihi ada kilisesi ve çevresindeki dağlarla çevrili Bled Gölü, sisin de etkisiyle büyüleyici görüntüler ortaya çıkardı.

Sis altında saklanan güzellik: Bled gölü
Giriş: 29 Ocak 2026, Perşembe 11:11
Güncelleme: 29 Ocak 2026, Perşembe 11:15
1

Slovenya'nın Gorenjska (Yukarı Karniyola) bölgesindeki Bled kasabasında bulunan Bled Gölü, sisle kaplanan manzarasıyla etkileyici görüntüler oluşturdu. 

2

Göl üzerindeki tarihi ada kilisesi ve çevresini saran dağların silueti, su yüzeyindeki yansımalarla birlikte ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

3

* Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir. 

