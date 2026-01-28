HTHAYAT
HTHAYAT
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Yazarlar
Astroloji
Stil
İyi Yaşam
Çocuklu Hayat
Güncel
Video
Testler
Kaydettiklerim

Bizi Takip Edin

BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ
Ana Sayfa Güncel Seyahat Avusturya’nın incisi: Hallstatt...
Seyahat

Avusturya'nın incisi: Hallstatt...

Gözümü açtığımda orada olsam dedirten yer Hallstatt...

Avusturya&#039;nın incisi: Hallstatt...
Giriş: 28 Ocak 2026, Çarşamba 10:04
Güncelleme: 28 Ocak 2026, Çarşamba 10:04
1

Avusturya Alpleri'nin eteklerinde, Hallstatt Gölü kıyısında yer alan tarihi Hallstatt kasabası, kış mevsiminde oluşan manzaralarıyla objektiflere yansıdı. 

2

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan kasabada, karla kaplanan evlerin çatıları, göl üzerindeki yansımalar ve gün doğumunda beliren sıcak ışıklar dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

3

Doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla dünyanın en çok fotoğraflanan yerlerinden biri olan Hallstatt, kış aylarında da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

 

4

Hallstatt, Avusturya sınırları içinde yer alıyor ve Avrupa'nın en eski yerleşim yeri...

5

Hallstatt'a Slazburg'tan trenle veya kara yoluyla ulaşmanız mümkün. Hallstatt'a ayrıca Viyana'dan da trenle ulaşabilirsiniz.

6

Tuz Madeni, Gözlem Noktası - "Dünya Mirası Bakışı", Kafatası Evi görülmesi gereken yerler arasında...

7

Hallstatt'a Mayıs ve Ekim aylarında gidilmesi öneriliyor.

8

Salzburg usulü sufle tavsiye edilen tatlısı...

 

Fotoğraflar Anadolu Ajansı tarafından servis edilmiştir.

Paylaş:
brush-purple Yorumlar