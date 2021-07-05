SIBO hastalığı hakkında bilmeniz gerekenler

SIBO nedir?
İnce bağırsakta aşırı bakteri üremesi (SIBO), ince bağırsağı etkileyen ciddi bir durumdur. Normalde bağırsağın diğer bölümlerinde büyüyen bakteriler ince bağırsakta büyümeye başladığında ortaya çıkar ve ağrı, ishal gibi birçok sıkıntı oluşturabilir.
SIBO belirtileri nelerdir?
SIBO semptomları esas olarak bağırsağı etkiler ve şunları içerebilir:
- Midede özellikle yemekten sonra ağrı
- Şişkinlik
- Kramplar
- İshal
- Kabızlık
- Hazımsızlık
- Sürekli doygunluk hali
- Gaz
- Kilo kaybı
SIBO neden olur?
SIBO’nun henüz anlaşılmış net bir sebebi yoktur. Şu durumlarda ortaya çıkabilir:
- İnce bağırsağınızda anatomik anormallikler
- İnce bağırsağınızdaki pH değişiklikleri
- Bağışıklık sisteminiz düzgün çalışmaması
- İnce bağırsağın kasılma hareketlerindeki bozukluklar
SIBO, aşağıdakiler koşullarla da ilişkili olabilir:
- Viral gastroenterit enfeksiyonları
- Çölyak hastalığı
- Crohn hastalığı
- Düşük mide asidi seviyeleri
- Mide kaslarının hasarı
- Sinir hasarı
- Siroz
- Portal hipertansiyon
- Huzursuz bağırsak sendromu
- Bazı gastrik bypass prosedürleri
- Darlıklara veya yapışıklıklara neden olan ameliyatlar
SIBO riskini arttıran faktörler
Sindirim sistemini etkileyen bir ameliyat veya belirli hastalıklar ve kronik durumlar riskinizi artırabilir. Bunlardan bazıları şunlardır:
- Crohn hastalığı
- Diyabet
- Skleroderma
- HIV
- Parkinson
- Hipotiroidizm
- Uyuşturucular gibi bağırsağı yavaşlatan ilaçlar
SIBO teşhisi nasıl konulur?
Size rahatsızlık veren SIBO semptomlarına sahipseniz doktorunuzla görüşün. Doktorunuz sizinle konuşarak bir tanıya varabilir ya da bazı testler isteyebilir.
Nefes testi
İnce bağırsaktaki aşırı bakteri yoğunluğu ortaya çıkan hidrojen ve metan gazlarının nefes ile salınmasına neden olur. Aç karnına ve belli bir miktarda kalori aldıktan sonraki nefeslerinizdeki gazların karşılaştırılmasına dayanan bu test, SIBO tanısı için kullanılabilecek ve uygulaması basit bir testtir.
İleri testler
Nefes testi kesin bir sonuç vermemişse veya SIBO tedavileri işe yaramıyorsa, hangi bakterilerin ürediğini görmek için ince bağırsağınızdan sıvı örneği alınması gibi daha ileri seviye tetkikler kullanılabilir.
SIBO tedavisi nasıldır?
SIBO, antibiyotik ve diyet değişikliklerinin bir kombinasyonu ile tedavi edilebilir.
Antibiyotikler
SIBO tedavisinde olarak bakterilerin kontrol altına alınması gerekir ki bu genellikle antibiyotiklerle yapılır. Durumunuz yetersiz beslenmeye veya dehidrasyona yol açtıysa, beslenme ve sıvı takviyesi için damardan tedaviye de ihtiyacınız olabilir.
Antibiyotikler ince bağırsaktaki bakteri sayısını azaltabilir, ancak altta yatan sorunu çözmezler. Doktorunuz SIBO'nuzun altta yatan bir durumdan kaynaklandığını belirlerse, bu durum için de tedaviye başlamanız gerekir. Diyet değişiklikleri rahatsızlığın nüksetmesini önlemede yardımcı olabilir.
Diyet
SIBO’ya sebep olan bir beslenme düzeni Belirli bir diyetin SIBO'ya neden olduğunu kanıtlayacak hiçbir kanıt yoktur, ancak SIBO'lu birçok kişi özel bir diyet uyguladıktan sonra rahatlamıştır.
Yalnızca küçük ayarlamalar yapmanız gerekebilir:
- Dengeli, besleyici bir diyet yapın.
- Midenizde çok fazla yemek yememek için daha küçük öğünleri daha sık yiyin.
- Çölyak hastalığınız varsa glüten ürünlerinden kaçının.
Referanslar:
Carrie Madorma. "Everything You Should Know About Small Intestinal Bacterial Overgrowth (SIBO)". Şuradan Alındı: https://www.healthline.com/health/sibo (01.02.2019)
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