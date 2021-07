SIBO hastalığı hakkında bilmeniz gerekenler

SIBO nedir?

İnce bağırsakta aşırı bakteri üremesi (SIBO), ince bağırsağı etkileyen ciddi bir durumdur. Normalde bağırsağın diğer bölümlerinde büyüyen bakteriler ince bağırsakta büyümeye başladığında ortaya çıkar ve ağrı, ishal gibi birçok sıkıntı oluşturabilir.

SIBO belirtileri nelerdir?

SIBO semptomları esas olarak bağırsağı etkiler ve şunları içerebilir:

Midede özellikle yemekten sonra ağrı

Şişkinlik

Kramplar

İshal

Kabızlık

Hazımsızlık

Sürekli doygunluk hali

Gaz

Kilo kaybı

SIBO neden olur?

SIBO’nun henüz anlaşılmış net bir sebebi yoktur. Şu durumlarda ortaya çıkabilir:

İnce bağırsağınızda anatomik anormallikler

İnce bağırsağınızdaki pH değişiklikleri

Bağışıklık sisteminiz düzgün çalışmaması

İnce bağırsağın kasılma hareketlerindeki bozukluklar

SIBO, aşağıdakiler koşullarla da ilişkili olabilir:

Viral gastroenterit enfeksiyonları

Çölyak hastalığı

Crohn hastalığı

Düşük mide asidi seviyeleri

Mide kaslarının hasarı

Sinir hasarı

Siroz

Portal hipertansiyon

Huzursuz bağırsak sendromu

Bazı gastrik bypass prosedürleri

Darlıklara veya yapışıklıklara neden olan ameliyatlar

SIBO riskini arttıran faktörler

Sindirim sistemini etkileyen bir ameliyat veya belirli hastalıklar ve kronik durumlar riskinizi artırabilir. Bunlardan bazıları şunlardır:

Crohn hastalığı

Diyabet

Skleroderma

HIV

Parkinson

Hipotiroidizm

Uyuşturucular gibi bağırsağı yavaşlatan ilaçlar

SIBO teşhisi nasıl konulur?

Size rahatsızlık veren SIBO semptomlarına sahipseniz doktorunuzla görüşün. Doktorunuz sizinle konuşarak bir tanıya varabilir ya da bazı testler isteyebilir.

Nefes testi

İnce bağırsaktaki aşırı bakteri yoğunluğu ortaya çıkan hidrojen ve metan gazlarının nefes ile salınmasına neden olur. Aç karnına ve belli bir miktarda kalori aldıktan sonraki nefeslerinizdeki gazların karşılaştırılmasına dayanan bu test, SIBO tanısı için kullanılabilecek ve uygulaması basit bir testtir.

İleri testler

Nefes testi kesin bir sonuç vermemişse veya SIBO tedavileri işe yaramıyorsa, hangi bakterilerin ürediğini görmek için ince bağırsağınızdan sıvı örneği alınması gibi daha ileri seviye tetkikler kullanılabilir.

SIBO tedavisi nasıldır?

SIBO, antibiyotik ve diyet değişikliklerinin bir kombinasyonu ile tedavi edilebilir.

Antibiyotikler

SIBO tedavisinde olarak bakterilerin kontrol altına alınması gerekir ki bu genellikle antibiyotiklerle yapılır. Durumunuz yetersiz beslenmeye veya dehidrasyona yol açtıysa, beslenme ve sıvı takviyesi için damardan tedaviye de ihtiyacınız olabilir.

Antibiyotikler ince bağırsaktaki bakteri sayısını azaltabilir, ancak altta yatan sorunu çözmezler. Doktorunuz SIBO'nuzun altta yatan bir durumdan kaynaklandığını belirlerse, bu durum için de tedaviye başlamanız gerekir. Diyet değişiklikleri rahatsızlığın nüksetmesini önlemede yardımcı olabilir.

Diyet

SIBO’ya sebep olan bir beslenme düzeni Belirli bir diyetin SIBO'ya neden olduğunu kanıtlayacak hiçbir kanıt yoktur, ancak SIBO'lu birçok kişi özel bir diyet uyguladıktan sonra rahatlamıştır.

Yalnızca küçük ayarlamalar yapmanız gerekebilir:

Dengeli, besleyici bir diyet yapın.

Midenizde çok fazla yemek yememek için daha küçük öğünleri daha sık yiyin.

Çölyak hastalığınız varsa glüten ürünlerinden kaçının.

