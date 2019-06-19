Severek okuyacağınız 4 çağdaş Türk edebiyatı eseri

Oğuz Atay – Tutunamayanlar

Modern Türk edebiyatının kurucularından kabul edilen Oğuz Atay, 1934’te İnebolu’da dünyaya geldi. İnşaat mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra yine aynı bölümde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Tutunamayanlar, Oğuz Atay’ın ilk eseridir ve “TRT 1970 En İyi Roman Ödülü”ne layık görülmüştür. Birçok eleştirmen tarafından mizah gücü, anlatım tekniğinin inceliği ve duyarlılığı ile başarılı bulunmuştur.

Eserde, intihar eden arkadaşını ihmal ettiğini düşünerek onun geçmişini ve yaşadıklarını öğrenmek için çevresiyle görüşmeye başlayan Turgut Özmen’in anlattıklarını dinliyoruz. Yazar bu kitapta düşünen ve sorgulayan bir insanın nasıl “tutunamadığına” ayna tutuyor.