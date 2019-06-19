Severek okuyacağınız 4 çağdaş Türk edebiyatı eseri

Ne şanslıyız ki Türkiye edebiyat açısından son derece zengin bir ülke. Eğer hala okumadıysanız, aynı coğrafyada yaşadığımız kalemlerden çıkan bu eserlere göz atmanızı tavsiye ederiz.

  • 1
    4

    Oğuz Atay – Tutunamayanlar

    Modern Türk edebiyatının kurucularından kabul edilen Oğuz Atay, 1934’te İnebolu’da dünyaya geldi. İnşaat mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra yine aynı bölümde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Tutunamayanlar, Oğuz Atay’ın ilk eseridir ve “TRT 1970 En İyi Roman Ödülü”ne layık görülmüştür. Birçok eleştirmen tarafından mizah gücü, anlatım tekniğinin inceliği ve duyarlılığı ile başarılı bulunmuştur.

     

    Eserde, intihar eden arkadaşını ihmal ettiğini düşünerek onun geçmişini ve yaşadıklarını öğrenmek için çevresiyle görüşmeye başlayan Turgut Özmen’in anlattıklarını dinliyoruz. Yazar bu kitapta düşünen ve sorgulayan bir insanın nasıl “tutunamadığına” ayna tutuyor.

  • 2
    4

    Yusuf Atılgan – Aylak Adam

     

    1921 yılında Manisa’da doğan Yusuf Atılgan, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunudur. Mesleği öğretmenliktir. Aylak Adam, Yusuf Atılgan’ın ilk eseridir. Bir olay değil, durum hikayesi olan Aylak Adam, bir modern aydın eleştirisidir. Modern insanın içsel bunalımlarını anlatarak nedenselliğe yer vermemiştir. Bunu araştırmayı ise okuyucunun kendisine bırakmıştır. Aylak Adam, Yunus Nadi Roman Mükafatı yarışmasında ikincilik almıştır.

  • 3
    4

    Sevgi Soysal – Yürümek

     

    Eserlerinde kadın duyarlılığını yansıtmak yerine kadın sorununu daha etkin bir biçimde anlatmayı tercih eden Sevgi Soysal, 1936 yılında İstanbul’da doğmuştur. Kadın-erkek ilişkilerini incelediği Yürümek eseri müstehcenlik gerekçesiyle toplatılmıştır. Bu eser, Sevgi Soysal’ın yazarlık çizgisinde bir aşama olarak nitelendirilebilir.

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer galeriler
Mutlaka izlenmesi gereken 8 polisiye dizi

Mutlaka izlenmesi gereken 8 polisiye dizi

Adile Naşit'in unutulmayan filmleri

Adile Naşit'in unutulmayan filmleri

Türk sinemasının en ‘baba’ karakterleri

Türk sinemasının en ‘baba’ karakterleri

Bu hafta vizyona girecek filmler

Bu hafta vizyona girecek filmler

Unutulmaz yaz aşkları

Unutulmaz yaz aşkları

Bugün vizyona giren filmler

Bugün vizyona giren filmler

Değişime açık olanlara yepyeni bir edebi roman…

Değişime açık olanlara yepyeni bir edebi roman…

Bu hafta vizyona giren filmler

Bu hafta vizyona giren filmler

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Makarna kızartması!
    Makarna kızartması!

    Süresi : 00:52 İzlenme : 11275

  • Damla çikolatalı kurabiye tarifi
    Damla çikolatalı kurabiye tarifi

    Süresi : 00:48 İzlenme : 2806

  • Yılbaşı hindisi nasıl yapılır?
    Yılbaşı hindisi nasıl yapılır?

    Süresi : 03:40 İzlenme : 3538

  • Hafif pizza tarifi
    Hafif pizza tarifi

    Süresi : 01:28 İzlenme : 9362

  • Yoğurtlu kereviz salatası
    Yoğurtlu kereviz salatası

    Süresi : 01:17 İzlenme : 5893

SON EKLENENLER

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X