Sağlık Bakanlığı’na bağlı faaliyet yürüten Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından 12 Eylül 2023 tarihinde bir duyuru yayınlandı. Halk arasında “serum fizyolojik” olarak bilinen ürünlerin, yürütülen inceleme ve denetimler sonrasında bir firmanın farklı markalar altında flakon formunda piyasaya sürülen ürünlerin “ciddi risk” taşıdığı tespit edildiği açıklandı.

Kurumdan yapılan açıklamada ciddi risk taşıdığı tespit edilen ürünler kamuoyuna tek tek açıklanırken, ürünlerin piyasaya arzı durduruldu. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun duyurusuna ve listeye buradan ulaşabilirsiniz...

Peki serum fizyolojik nedir? Serum fizyolojik kullanım alanları nerelerdir?

Serum fizyolojik nedir?

En temel düzeyde, tuzlu su çözeltisi basitçe tuz ve su karışımıdır. Salin solüsyonu sıklıkla normal salin olarak adlandırılsa da bazen serum fizyolojik veya izotonik salin olarak da adlandırılır. Genellikle tuzlu su çözeltisi yüzde 0,9 tuz ya da sodyum klorürdür. Bu hem kanda hem de gözyaşında bulunan tuz miktarıyla aynıdır. Tuzlu su çözeltisi, sinüslerinizi temizlemek, yaraları temizlemek (özellikle yeni bir piercing taktırdıktan sonra gereken yara bakımı) ve aşırı dehidrasyon yaşarsanız sizi yeniden nemlendirmek gibi bir dizi senaryo için kullanılabilecek güçlü bir tıbbi araçtır.

Burun tıkanıklığı, genelde sinüzite dayalı olarak görülen bir rahatsızlıktır. Çoğunlukla soğuk ve kirli havalar da daha çok görülen burun tıkanıklığı bazılarında kronikleşmiş bir durumdur. Peki burun tıkanıklığını açmanın doğal yolları nelerdir? Devamı: Tıkalı burnu açmak için yapılması gerekenler nelerdir?

Serum fizyolojik solüsyonunu eczaneden satın alabilir ya da evde kendiniz hazırlayabilirsiniz. Eğer evde hazırlamak isterseniz doktorunuza danışmadan denemeyiniz...

Evde doğal serum fizyolojik nasıl yapılır?

Musluk suyunu sterilize etmek için ocak veya mikrodalga kullanarak veya damıtılmış su kullanarak evde tuzlu su çözeltisi hazırlamanın birkaç yolu vardır.

Tuzlu su çözeltinizi hazırlamaya başlamadan önce, hazırlandıktan sonra çözeltinizi saklamak için temiz bir kavanoz veya kaseye sahip olduğunuzdan emin olun. Solüsyonunuzu yapmadan önce lavabodaki kavanozu veya kaseyi ılık su ve sabunla iyice temizleyip sterilize etmeniz iyi bir fikirdir, böylece salininize bakteri karışmaz.

Evde doğal serum fizyolojik hazırlamak için ihtiyacınız olanlar;

Musluk suyu veya damıtılmış su

Saf tuz veya ince deniz tuzu (iyot içermemesine dikkat edin, genellikle mineral içerdiğinden deniz tuzundan kaçının)

Mikrodalgaya dayanıklı ve kapağı olan bir tencere veya kase

Solüsyon için kavanoz veya kase gibi temiz bir kap

Bir ölçü kabı ve çay kaşığı

Bir karıştırma aleti

Kabartma tozu (isteğe bağlı; sinüs durulaması yapmak istiyorsanız solüsyonunuza eklemeyi düşünün)

Evde doğal serum fizyolojik yapılışı:

Tuzlu su solüsyonunuzu hazırlamaya başlamak için iki bardak suyu tencereye koyun. Tencerenin kapağını kapatın ve yaklaşık 15 dakika kaynatın. Suyunuzu kaynatmak, onu uygun şekilde sterilize edecek. Tüm bakteri ya da mikroorganizmaları öldürecektir. Su, 15 dakika kaynadıktan sonra oda sıcaklığına gelene kadar soğumaya bırakın.

Soğumuş olan suya bir çay kaşığı tuz ve bir tutam karbonat (bu isteğe bağlı bir malzemedir) ekleyin ve malzemeler tamamen eriyene kadar karışımı karıştırın. Malzemeler tamamen çözüldükten sonra yaptığınız serum fizyolojik solüsyonunu hemen kullanabilirsiziniz. Hava geçirmez bir kapta 24 saate kadar buzdolabında saklayabilirsiniz. 24 saat sonra bakteriler büyümeye başlayabilir ve solüsyonunuzu kirletebilir.

Daha küçük miktarda tuzlu su çözeltisi hazırlamak istiyorsanız yarım çay kaşığı tuzla bir bardak su kullanabilirsiniz. Daha büyük bir parti için dört bardak suyu iki çay kaşığı tuzla karıştırın.

Karışımı yaparken mutlaka doktorunuza danışın!

Serum fizyolojiğin kullanım alanları nerelerdir?

1. Burun tıkanıklığını açma ve göz temizliği

Muhtemelen salin solüsyonunun en yaygın kullanımı sinüs durulamasıdır. Tuzlu su çözeltisi, burun pasajlarınızda sıkışan alerjenleri, mukusu ve kalıntıları temizleyebilir. Bu nedenle sinüs enfeksiyonları, mevsimsel alerjiler ve genel burun tıkanıklığı için yararlı bir tedavi olabilir.

Serum fizyolojik, yetişkinler ve çocuklarda olduğu gibi, doktora danışmak kaydıyla küçük çocuklarda da göz temizliği ve hijyeni için kullanılabilmektedir.

2. Piercing ve kontakt lenslerin temizlenmesi

Serum fizyolojik, enfeksiyonun önlenmesine ve iyileşmenin desteklenmesine yardımcı olabilecek güçlü bir araçtır. Piercinglerin temizliğinde, salin solüsyonu, ölü cilt hücrelerinin ve kabuk oluşumuna veya travma tümseğine yol açabilecek diğer kalıntıların giderilmesine yardımcı olabilir. Enfeksiyon olasılığını azaltmak için piercinginizi günde bir veya iki kez beş dakika boyunca ılık tuzlu su solüsyonunda bekletmeniz yararlı olabilir.

Yeniden kullanılabilir kontakt lensler kullanıyorsanız, onları bakterilerden uzak tutmak için tuzlu su çözeltisine batırabilirsiniz. Kontakt lenslerin çok hassas olduğu göz önüne alındığında, gözlerinize zarar vermeyecek uygun temizleme sıvılarının kullanılması önemlidir.

3. Yaraların yıkanması

Tuzlu su çözeltisindeki tuz, ona antibakteriyel özellikler kazandırır. Bu nedenle küçük bir kesik veya yaranız varsa üzerine tuzlu su dökmek enfeksiyon olasılığını azaltmaya ve bakterileri veya kir gibi diğer maddeleri temizlemeye yardımcı olabilir. Bununla birlikte, serum fizyolojik yaraya uygulandığında acı vermemeli veya yanmamalıdır. Eğer acı veriyorsa çözelti çok fazla tuz içeriyor olabilir.

4. Boğaz ağrısını rahatlatmak

Boğaz ağrınız varsa tuzlu suyla gargara yapmak ağrıyı hafifletmeye ve boğazınızın iç yüzeyini yumuşatmaya yardımcı olabilir.

Serum fizyolojik nasıl kullanılır?

Serum fizyolojik ve tuzlu burun spreyi kullanımı hakkında bilmeniz gereken önemli bilgiler...

Dik bir pozisyonda oturun ya da ayakta durun. Başınızı geriye eğmenize gerek yok.

Burun deliklerinizdeki kalıntıları temizlemek için yavaşça burnunuzdan dışarı nefes verin.

Parmağınızı bastırarak bir burun deliğini kapatın.

Sprey şişesinin ucunu açık burun deliğine yerleştirin.

Ağzınızı kapatın.

Sprey şişesini aynı anda sıkarken hafifçe nefes alın.

Talimatlara göre tekrarlayın. Uzmanlar, çoğu tuzlu burun spreyini, buruna iki kez sıkılmasını önerir.

