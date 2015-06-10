Burun tıkanıklığı, genelde sinüzite dayalı olarak görülen bir rahatsızlıktır. Çoğunlukla soğuk ve kirli havalar da daha çok görülen burun tıkanıklığı bazılarında kronikleşmiş bir durumdur. Piyasada satılan burun spreylerinin ise bağımlılık yaptığını artık bilmeyenimiz yok. Çok zor durumda kalınmadıkça kullanımı önerilmeyen bu fısfıslar yerine doğal ve küçük dokunuşlarla bu tıkanıklığı en aza indirgemeniz mümkün... Peki nedir bu doğal, küçük dokunuşlar?
allah razı olsun çok faydası oldu . hazırlayanın eline sağlık.Cevapla
allah razı olsun hemen faydası olduCevapla
daha evde bulunan şeyler deyil pekCevapla
ya hemen hızlı bişey yokmuuuCevapla
aynı oranda sirke bal ve zeytin yağını karştırıp burun spreyi şeklinde kullanın anında açılacaktır.
hello meraba günaydınnnnnCevapla
merhaba
ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy çok müthiş çözümler söz dizisinde canım benimCevapla
bence de canım benimmmmmmmmmmmmmmmmmCevapla
arkadaşlar bir miktar suyu kaynatın bir kaba koyun kafanızın üzerine battaniye örtün kafanızı kaba doğru tutun kaynar su buharlaşıyor o buharı çekin (10 dakika boyunca ) ( battaniye örtme amacımız buharın yayılmaması) 10 dakika bittikten sonra artık buhar kalmaz . burnunuz akmaya başlayacaktır peçete alıp iyice silin daha sonra açılır burnunuz . sünizütü olanlar da denesin gerçekten çok faydalı . balgamın ve sümüğün akmasında yararı var sadece 15-20 dakikanızı alır bu işlem .Cevapla
etkili çözüm teşekkürler
tamam çok güzel de hızlı bir çözüm yok mu?Cevapla
tabi
benim kuzen hasta ben değilim ama battaniye altıı komikti naber bebekler ben murak hepinizi çok seviyorum öpüyorum sizleri kendinize iyi bakın allah şifa versin ben çok portakal yediğimden hiç hasta olmuyorum bende sizde yemelisiniz elifin düşlerine bakıyorsanız elif halsiz hissediyordu annesi portakalla mandalina vermedimi iyileşti kendinize iyi bakın hiç hasta olmayın bayyyyyyyyyy ????????Cevapla
sen böyle devam et
zeytinyağı damlatma iyi geliyor mu gerçektenCevapla
benim teyzem denedi çok güzelmiş
iyi
iyi
tabikide
hayır
selamCevapla
selam meraba günaydınnnnnnn
Nasil acilirCevapla
kaynatilip içilmesi gerekiyor
kaynatilirak içilir
burna çekerek
bence güzel değil yaniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
açarsan açıılır hahahahaha
tuzlu suyu burnuna aktar açılır o zaman canım