Tıkalı burun nasıl açılır?

"Tıkalı buruna ne iyi gelir?" sorusunun yanıtı haberimizde! İşte evde tıkalı burun açmanın yolları...

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    Burun tıkanıklığı, genelde sinüzite dayalı olarak görülen bir rahatsızlıktır. Çoğunlukla soğuk ve kirli havalar da daha çok görülen burun tıkanıklığı bazılarında kronikleşmiş bir durumdur. Piyasada satılan burun spreylerinin ise bağımlılık yaptığını artık bilmeyenimiz yok. Çok zor durumda kalınmadıkça kullanımı önerilmeyen bu fısfıslar yerine doğal ve küçük dokunuşlarla bu tıkanıklığı en aza indirgemeniz mümkün... Peki nedir bu doğal, küçük dokunuşlar?

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    Burun tıkanıklığına karşı nemli oda

    Burun tıkanıklığı gibi durumlarda ortamın nemli olması burun tıkanıklığına iyi gelir. Uyuduğunuz odada kaloriferin üzerine bir su bardağı su koyun veya daha etkili bir nemli ortam için odanızda sürekli bir çaydanlık kaynatarak odanızın nemli kalmasını sağlayın.

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    Tuzlu su burun tıkanıklığına iyi gelir

    Tuzlu su burnu temizlemek için oldukça etkili bir yöntem. Ilık bir bardak suya bir çay kaşığı tuz koyarak burnunuzu temizleyebilirsiniz. Vücudün Ph değerlerine yakınlık göstermesini isterseniz de bir çay kaşığı sofra karbonatı ilave edebilirsiniz. İşe yarayacağından emin olun! 

     

     

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Yorumlar
30
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    30 Ağustos 2018 Perşembe 23:07

    allah razı olsun çok faydası oldu . hazırlayanın eline sağlık.

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  • Misafir
     
    30 Ağustos 2018 Perşembe 23:05

    allah razı olsun hemen faydası oldu

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  • Misafir
     
    28 Haziran 2018 Perşembe 22:42

    daha evde bulunan şeyler deyil pek

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  • Misafir
     
    22 Mayıs 2018 Salı 00:55

    ya hemen hızlı bişey yokmuuu

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  • Misafir
     
    04 Haziran 2018 Pazartesi 14:11

    aynı oranda sirke bal ve zeytin yağını karştırıp burun spreyi şeklinde kullanın anında açılacaktır.

  • Misafir
     
    13 Mayıs 2018 Pazar 09:11

    hello meraba günaydınnnnn

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  • Misafir
     
    05 Şubat 2019 Salı 11:46

    merhaba

  • Misafir
     
    15 Nisan 2018 Pazar 17:58

    ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy çok müthiş çözümler söz dizisinde canım benim

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  • Misafir
     
    15 Nisan 2018 Pazar 17:57

    bence de canım benimmmmmmmmmmmmmmmmm

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  • Misafir
     
    01 Mart 2018 Perşembe 14:27

    arkadaşlar bir miktar suyu kaynatın bir kaba koyun kafanızın üzerine battaniye örtün kafanızı kaba doğru tutun kaynar su buharlaşıyor o buharı çekin (10 dakika boyunca ) ( battaniye örtme amacımız buharın yayılmaması) 10 dakika bittikten sonra artık buhar kalmaz . burnunuz akmaya başlayacaktır peçete alıp iyice silin daha sonra açılır burnunuz . sünizütü olanlar da denesin gerçekten çok faydalı . balgamın ve sümüğün akmasında yararı var sadece 15-20 dakikanızı alır bu işlem .

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  • Misafir
     
    05 Mart 2018 Pazartesi 20:09

    etkili çözüm teşekkürler

  • Misafir
     
    25 Şubat 2018 Pazar 21:53

    tamam çok güzel de hızlı bir çözüm yok mu?

    Cevapla
  • Misafir
     
    17 Nisan 2018 Salı 21:05

    tabi

  • Misafir
     
    18 Şubat 2018 Pazar 17:15

    benim kuzen hasta ben değilim ama battaniye altıı komikti naber bebekler ben murak hepinizi çok seviyorum öpüyorum sizleri kendinize iyi bakın allah şifa versin ben çok portakal yediğimden hiç hasta olmuyorum bende sizde yemelisiniz elifin düşlerine bakıyorsanız elif halsiz hissediyordu annesi portakalla mandalina vermedimi iyileşti kendinize iyi bakın hiç hasta olmayın bayyyyyyyyyy ????????

    Cevapla
  • Misafir
     
    14 Mayıs 2018 Pazartesi 20:16

    sen böyle devam et

  • Misafir
     
    27 Aralık 2017 Çarşamba 13:19

    zeytinyağı damlatma iyi geliyor mu gerçekten

    Cevapla
  • Misafir
     
    20 Ocak 2018 Cumartesi 19:55

    benim teyzem denedi çok güzelmiş

  • Misafir
     
    25 Mart 2018 Pazar 22:17

    iyi

  • Misafir
     
    25 Mart 2018 Pazar 22:17

    iyi

  • Misafir
     
    30 Ağustos 2018 Perşembe 23:10

    tabikide

  • Misafir
     
    26 Temmuz 2019 Cuma 22:51

    hayır

  • Misafir
     
    12 Aralık 2017 Salı 14:05

    selam

    Cevapla
  • Misafir
     
    13 Mayıs 2018 Pazar 09:10

    selam meraba günaydınnnnnnn

  • Misafir
     
    07 Mayıs 2016 Cumartesi 11:24

    Nasil acilir

    Cevapla
  • Misafir
     
    23 Ekim 2016 Pazar 16:20

    kaynatilip içilmesi gerekiyor

  • Misafir
     
    23 Ekim 2016 Pazar 16:20

    kaynatilirak içilir

  • Misafir
     
    05 Nisan 2017 Çarşamba 22:37

    burna çekerek

  • Misafir
     
    09 Mayıs 2017 Salı 20:14

    bence güzel değil yaniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

  • Misafir
     
    14 Mayıs 2018 Pazartesi 19:30

    açarsan açıılır hahahahaha

  • Misafir
     
    30 Ağustos 2018 Perşembe 23:09

    tuzlu suyu burnuna aktar açılır o zaman canım


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