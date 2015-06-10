Burun tıkanıklığı, genelde sinüzite dayalı olarak görülen bir rahatsızlıktır. Çoğunlukla soğuk ve kirli havalar da daha çok görülen burun tıkanıklığı bazılarında kronikleşmiş bir durumdur. Piyasada satılan burun spreylerinin ise bağımlılık yaptığını artık bilmeyenimiz yok. Çok zor durumda kalınmadıkça kullanımı önerilmeyen bu fısfıslar yerine doğal ve küçük dokunuşlarla bu tıkanıklığı en aza indirgemeniz mümkün... Peki nedir bu doğal, küçük dokunuşlar?