Şanslı kız sendromu (Lucky girl snydrome) nedir?

Anne babanız küçükken iyi haberler getireceğine inanılan dört yapraklı yoncadan bahsetmiş olabilir ya da eskiden beri ileri gelen bazı totemleriniz olabilir. Yani "şans" yeni bir kavram değil ama son zamanlarda onu hayatınıza yerleştirmenin yeni yollarını görüyor olabilirsiniz.

TikTok'ta ortaya çıkan "Lucky Girl Syndrome" denilen Şanslı Kız Sendromu, eğer şanslı olduğunuza inanırsanız iyi şeylerin başınıza geleceği fikrine gönderme yapıyor. TikTok'ta birçok insanın konuşmaya başladığı bu kavramın bir eğilim olarak benimsenmesinin bir zararının olup olmadığı ise merak konusu. Psikolog Susan Albers, bu sendromun ne olduğunu, olumlamalarla ilgisini ve bundan nasıl yararlanabileceğinizi aktardı.

Şanslı kız sendromu nedir?

Öncelikle bunun sadece sıradan bir ifade olduğunu, gerçek bir teşhis veya tıbbi terim olmadığını bilmek önemlidir. Dr. Albers'in işaret ettiği gibi Şanslı Kız Sendromu bir "sendromdan" ziyade bir ruh halidir. Bu, kendinize gerçekten şanslı olduğunuzu ve iyi şeylerin başınıza geleceğini söylediğiniz bir tür olumlu onaylama ve olumlama. Etki veya fenomen kelimelerinin daha uygun olabileceğini ifade ediyor. Aynı zamanda bunun cinsiyete özel bir durum olmadığını ve bu düşünce yapısını herkesin benimseme ihtimalinin olduğunu da ekliyor.

Çekim yasasıyla olan ilgisi, olumsuz düşünceyi tersine çevirmeye çalışmasıyla yakından alakalı. Arzu ettiğiniz şeyleri bilinçli olarak hayatınıza çekebileceğinizi ifade eden çekim yasası, olumsuz düşünceyi tersine çevirmeye çalışmaya yararken "şanslı kız sendromu" onunla bir yandan ilgili olduğundan akımın hızlıca büyümesini sağladı.

İşe yarıyor mu?

Şansa inanıp inanmamak tamamen size kalmış. Ancak olumlu düşünmenin gücü ve bunun zihinsel sağlığınızı iyileştirmek için farklı şekillerde nasıl kullanılabileceği hakkında söylenecek şeyler yok değil. Buna ne ad verirseniz verin; olumlu düşünmek, kendi kendine olumsuz davranması ve konuşmasıyla mücadele eden insanlara birçok yönden yardımcı olabilir. Size iyi şeylerin gelmesine yardımcı olan şey sadece şans olmayabilir, ancak bilişsel terapide bunu destekleyen pek çok araştırma da var. Albers, "Araştırmalar bunun insanların güvenini ve özgüvenini artırmaya, stres seviyelerini azaltmaya ve motivasyonlarına yardımcı olduğunu gösterdi" diyor.

Beynimiz olumsuza yönelme eğiliminde olduğundan Şanslı Kız Sendromu'nun olumsuzları olumluya çevirmek için yararlı bir zihniyet yaratabileceği düşünülüyor. Ayrıca kendinizi şanslı hissediyorsanız bu daha sağlıklı riskler almanıza ve hayatta daha fazla fırsat yakalamanıza da yol açabilir. Dr. Albers, "Kendimize şanslı olduğumuzu söylediğimizde, beynimiz bu inancı doğrulayacak örnekler aramaya başlıyor" diye belirtiyor. "Ve beynimiz haklı olmayı sevdiğinden, eğer kendimize şanslı olduğumuzu söylersek, beynin o kısmı bunu destekleyen bilgiyi filtrelemeye başlayacaktır." diyor.

Kendinizi "şanslı" kılmak için pozitif düşünceyi nasıl kullanabilirsiniz?

Genel olarak şanslar hepimize farklı görünür. Yani kim olduğunuza ve hayatınızın nasıl göründüğüne bağlı olarak "şansınız" değişecektir. Herkes için işe yarayacak olumlu bir olumlama yok ancak kendi bakış açınızdan olumlu düşünmek, bu umut verici şeyleri yakalamanıza yardımcı olabilir.

Dr. Albers, Şanslı Kız Sendromunu kendi hayatınızda denemenizi ve yerleştrimenizi şu şekillerde öneriyor:

Olumlamalardan ve mantra lardan yararlanın.

lardan yararlanın. Neyi istiyorsanız görselleştirin.

Sizi her anlamda yukarıya taşıyacak insanlarla bir arada olun.

Duygusal ritüellerin tadını çıkarın.

Diğer mental tekniklerle birleştirin.

Dengeyi bulun.

Referans: "‘Lucky Girl Syndrome’ Isn’t the Antidote To Bad Luck, but It Can Help Challenge Negative Thinking". Şuradan alındı: https://health.clevelandclinic.org/lucky-girl-syndrome. (17 Mart 2023).