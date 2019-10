Moda tarihinden 12 şaşırtıcı gerçek

Modaya dair her şeyi bildiğinizi sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Modanın insanlığın tarihiyle eşzamanlı ilerleyen upuzun bir geçmişi var. Ama lütfen endişe etmeyin, bu bir tarih yazısı olmayacak ve okurken hem şaşıracak hem de eğleneceksiniz.

Kadınlar için üretilen en eski giysi peştemal. İkinci sırada ise peştemalın bir versiyonu olarak üretilen ve günümüzdeki şeklini çok uzun bir süre sonra alan etek var.

Saçlarınızı kestirmeyi mi düşünüyorsunuz? Harika bir fikir, böylece hem seksi görüneceksiniz hem de saç bakımıyla falan uğraşmayacaksınız. Ama 100 yıl önce sokakta kısa saçlı bir kadın görseniz, fellik fellik kaçardınız. Ya da en azından ABD’de böyle olurdu. Çünkü kocasını aldatan kadınlara o tarihlerde verilen en hafif ceza buydu. Ve kısa saçlı kadınların hayatı hakikaten çok zordu.

Kadınlara özel ilk takım elbisenin lansmanı 1923’te Coco Chanel tarafından yapıldı. Söz konusu kıyafet, altın düğmeli yün bir ceket, diz boyu etek ve iri taneli inci kolyeden oluşuyordu.

1. Dünya Savaşı sırasında naylon çorapların üretimi durdu, çünkü eldeki bütün naylonlar artık sadece paraşüt yapımında kullanılıyordu. Naylon çorap şıklığından vazgeçmek istemeyen kadınlar da bacaklarına içinde pudra tanecikleri bulunan bir solüsyon sürmeye başladılar. Solüsyon kuruduktan sonra da bacaklarının arkasına eye liner’la ince birer çizgi çekiyorlardı. Buna şakayla karışık “sıvı çorap” adı veriliyordu.

Vücuda kum saati görünümü veren, yani omuzları ve etekleri geniş, beliyse incecik olan paltolara bugün ‘new look’ adı veriliyor. Ama new look aslında o kadar da yeni sayılmaz; dünya onu ilk kez 1947’de, Christian Dior’un ilkbahar-yaz koleksiyonunda gördü.

İlk sutyen 1914’te New York’lu sosyetik güzel Mary Phelps tarafından icat edildi ve kullanıldı.

Tanga adını verdiğimiz kıyafet parçacığını New York Belediye Başkanı Fiorello Henry La Guardia icat etti. Sebep, o dönemde şehirde çalışan egzotik dansçıların iç çamaşırı giymemesiydi. Dansözleri işsiz bırakmaya başkanın gönlü razı gelmemiş olacak ki sahneye hiç değilse özel külotlar giyerek çıkmalarını buyurdu.

Coco Chanel’in modaya armağan ettiği terimlerden biri de LBD, yani Little Black Dress. Her gardırobun olmazsa olmaz parçası sayılan ‘küçük siyah elbise’... Coco Chanel her kadının gardırobunda sade kesimli ve gösterişsiz bir siyah elbisenin mutlaka bulunması gerektiğini söylemişti. Şık bir ayakkabı ya da fularla, sade bir inci kolye veya göz alıcı bir çantayla bu siyah elbise hayat kurtarabiliyordu.

Otomobilin icadı da modayı etkilemişti. 18’inci yüzyıl sonunda o güne kadar alışılandan çok daha kısa etekler üretilmeye başlandı. Böylece kadınlar otomobile inip binerken zorluk çekmiyordu ve daha önemlisi nahoş küçük sosyal kazalar oluşmuyordu.

Kraliçe I. Elizabeth tam bir şapka âşığıydı, bu sebeple özel yasa çıkararak tüm kadınların, hatta 7 yaşından büyük kızların pazarları ve tatil günleri şapka giymesini mecburi kılmıştı.

Şimdi sıkı durun, sutyen kopçası diye bir şey var hayatımızda. Hani bir erkek gözü kapalı bile olsa o kopçayı tek bir hareketle açabilmelidir şeklindeki yaygın klişenin sebebi olan küçük ayrıntıdan bahsediyorum. İşte onun mucidi olan kişi, Amerikan edebiyatının en büyük yazarlarından biri olan Mark Twain.

Kadınların beyaz gelinlik giymesi de çok yenilerde gerçekleşti. Eskiden beyaz renk hep yasla ilişkilendiriliyordu. Fakat 19’uncu yüzyılda Kraliçe Victoria ani bir kararla düğününde beyaz gelinlik giymek istedi ve böylece siyah gelinlik tarihe karıştı.

Tarihe geçen gelinlikler