Günlük burç yorumları: 4 Ekim 2025 Cumartesi

4 Ekim 2025 Cumartesi , burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 03 Ekim 2025 09:33
ABONE OL

  • Bu sabah Merkür'ün Uranüs ile yaptığı bikvintil açıyla, zihinsel olarak farklı görünmeyi ya da en azından herkes gibi konuşmamayı istiyoruz. Fikirlerimizde ve iletişimimizde kalabalığı takip etmeyi tercih etmiyoruz. Bu açı, teknik konulara yaratıcı yaklaşımlar ilham ediyor. Ancak, öğleden sonra Merkür'ün Şiron'a karşıt açısı oldukça farklı bir enerji getiriyor. Geribildirimi eleştiri olarak yorumlayabiliriz ve kendimizi yanlış yansıtmamaya dikkat etmeliyiz. Güçlü yanlardan ziyade farklılıklar ve zayıflıklara odaklandığımızda, hak etmediği hâlde bazı meselelere fazla önem verebiliriz. Problemleri çözerken, öğrenirken ya da kendimizi ifade ederken kendimizden şüphe edebiliriz, ancak bu geçici düşüş, gelişme isteğimizi artırabilir. Ay günün büyük bölümünde Kova burcundaki seyrine devam ediyor, sonra Balık burcuna geçiyor. Balık Ay'ı nazik ve şefkatlidir, ancak bazen mesafeli ya da içine kapanık olabilir. Ay döngüsünün bu zamanında, yakın zamanda yaşanan olayları işliyor ve sindiriyoruz.

    1 / 13

  • 4 EKİM 2025 CUMARTESİ KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Koç, Merkür şu anda senin ortaklık alanında ilerlerken, genel olarak iyi bir konumdasın ve belki de görüşmelerde üstünlüğü elinde bulunduruyorsun. Başkalarına duyduğun merak ve ilişkilerinde iletişim kurma isteğin dikkat çekiyor. Ancak, bugün ve yarın Merkür'ün zorlu açılarından dolayı, söylenen bir şey senin hassas noktalarına dokunabilir. Buna açık olursan, şimdi ortaya çıkanlardan bir şeyler öğrenmek, anlayışında bir atılım sağlayabilir. Yine de bu durum biraz zorlayıcı ya da karmaşık olabilir. Bir yanlış anlama veya netleştirme ihtiyacı doğabilir. İnsanlar sana baskı yapma niyetinde olmasalar bile kendini eleştirilmiş hissedebilirsin. Bu noktada, tepki vermek yerine daha bilinçli hareket edebilmek için ortaya çıkabilecek çatışmalardan bir adım geri çekilmeyi düşünebilirsin. Neyse ki bugün ve yarın, kişisel düzeyde bir amaç duygusundan güç alıyorsun. Bunun temelinde özellikle anlamlı gelen projeler ya da çalışmalar olabilir ya da uzun vadeli bir şeye doğru ilerlediğini hissetmek sana tatmin sağlayabilir. Hedeflerine doğru sabırla ilerlerken yeni şeyler öğrenme veya deneyimleme konusunda da heyecan duyabilirsin.

    2 / 13

  • 4 EKİM 2025 CUMARTESİ BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Boğa, bugünkü Merkür-Şiron geçişiyle birlikte, bazı konularda takdir edilmiyor ya da görmezden geliniyor gibi hissedebilirsin. İşlerin belirsiz ya da kararsız görünmesi, hızlıca ele almazsan çabalarını zayıflatabilir. Gün, özellikle iş veya iş yüküyle ilgili rahatsız edici bir farkındalık ya da artan bir hassasiyet getirebilir. Şu anda eleştiri gibi görünen şeyleri duymakta zorlanabilirsin. En iyi sonuçlar için sorunları olabildiğince cesurca ve aynı zamanda kendine karşı dürüst kalarak ele almayı hedefle. Yine de, bugün ve yarın, özel bir uğraşı yoğun dikkat, odak, planlama ve stratejiyle daha da ileriye taşımak için iyi bir enerji var. Bir meseleyi çözme ya da değerli bir şey öğrenme motivasyonun güçlü. Şüphesiz, zayıf yönlerini güçlendirdikçe kendini çok daha az savunmasız ve daha güçlü hissedeceksin.

    3 / 13

  • 4 EKİM 2025 CUMARTESİ İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili İkizler, Merkür'ün gergin açılarıyla birlikte, bugün ya da yarın sosyal hayatında veya aşk hayatında dengesizliklere karşı oldukça hassas olabilirsin. Söylenen bir şey sinirine dokunabilir ya da güvensizliklerini tetikleyebilir. Hemen sonuca varmamak, yargıyı ertelemek önemli. Şu anda seni hassaslaştıran noktaları incelemek de faydalı olabilir; çünkü başkalarıyla olan etkileşimlerin ve onların tepkileri aracılığıyla kendin hakkında çok şey öğrenebilirsin. Konuşmalar biraz zorlayıcı ya da karmaşık olabilir, ama aynı zamanda uzun zamandır yapılması gereken ve daha büyük bir anlayışa götüren konuşmalar da olabilir. Neyse ki, özellikle gün ilerledikçe, bir dosta ya da eşine güvenmek konusunda iyi durumdasın. Başkalarının senin yanında olduğunu hissetmek şimdi oldukça cesaret verici olabilir. Ayrıca, bir kişiye ya da davaya olan bağlılığın ve adanmışlığın sana güç verebilir.

    4 / 13

  • 4 EKİM 2025 CUMARTESİ YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yengeç, bugünkü Merkür-Şiron geçişiyle birlikte, iletişimler, düşünceler ya da anılar eski duygusal meseleleri ve zorlukları yeniden açabilir. Özellikle son zamanlarda derin duygularını görmezden geldiysen, başkalarının yorumları seni hazırlıksız yakalayabilir. Geçici olarak, ilişkileri geliştirmeye yardımcı olacak şekilde etkileşimde bulunmak sezgisel gelmeyebilir ve yargılandığını hissedersen savunmaya geçebilirsin. Yine de bu durumlar, en çok onarım ve şifaya ihtiyaç duyan konulara seni yönlendirdiği için öğrenme fırsatı da sunar. Neyse ki, rutinlerine, işine, sağlığına ve iyiliğine daha fazla dikkat, sevgi ve özen göstermekten fayda sağlayabilirsin. Hayatını sorunsuz sürdüren meseleler şimdi olumlu bir odak noktası olabilir. Planlarını ve hedeflerini senin için daha uygulanabilir ve anlamlı olacak şekilde düzenlemek ise hem tatmin edici hem de başarılı olabilir.

    5 / 13

  • 4 EKİM 2025 CUMARTESİ ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Aslan, bugün Merkür'ün Şiron'a karşıt açısıyla, biraz alınganlık ya da yanlış anlaşılan sözler gündeme gelebilir. Senin ya da bir arkadaşının iletişimden çıkardığı anlam, güvensizlikler tarafından fazlasıyla etkilenebilir. Zihnini dinlendirmek ve sezgilerini devreye sokmak için bir problemden geçici olarak uzaklaşman gerekebilir. Aksi halde dikkatin dağılması, can sıkıcı bir dalgınlık hâline yol açabilir. Bir proje ya da fikirle ilgili, ilerlemeden önce daha fazla düzeltme gerektiğini hatırlatan bir uyarı alabilirsin ve bu aslında faydalı olabilir. Yine de, başkaları şu anda senin görüşlerini sorguladığında bu durum can sıkıcı olabilir, ancak farklılıklardan değerli bir şey keşfedebileceğini de göz önünde bulundur. Neyse ki bugün ve yarın, moralini küçük sorunların üzerinde tutmaya yardımcı olan daha büyük bir amacın ve uzun vadeli hedeflerin var. Örneğin, daha tatmin edici maceralar, öğrenme, yayıncılık, rehberlik ya da paylaşım için plan yapmaktan keyif alabilirsin. Belirli sorumlulukları üstlenmek ise şimdi hem ödüllendirici hem de güçlendirici olabilir.

    6 / 13

  • 4 EKİM 2025 CUMARTESİ BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Başak, bugünkü Merkür-Şiron geçişi, iletişimde aksaklıkların ya da insanların söylediklerini fazla yorumlamanın işareti olabilir. Bazı durumlarda başkalarına güvenmek zor olabilir ya da ilişkiler alanında küçük, hayal kırıklığı yaratan bir enerji hakim olabilir. Biri fikirlerine meydan okuduğunda bunu eleştiri gibi algılayabilir ve hassaslaşabilirsin. Para konuları ya da bir ilişkideki karmaşık güç dinamikleri yumuşak bir nokta olabilir ve duyguların yanlış şekilde dışa vurulması yaşanabilir. Ancak şimdi ortaya çıkan her şey büyümeye ve daha iyi bir anlayışa götürebilir. Seni rahatsız eden bir yorum bile yaratıcılığını tetikleyerek yeni içgörülere yol açabilir. Yine de, daha nesnel ve duygusal olarak daha az işin içinde olduğunda kesin yargılardan kaçınmak isteyebilirsin. Neyse ki özel projelere, aileye veya ev hayatına kendini adamak için iyi bir konumdasın. Destek veya arka çıkma görebilir ve bundan tatmin duyabilirsin.

    7 / 13

  • 4 EKİM 2025 CUMARTESİ TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Terazi, bugün kalpten konuşmak yerine zihinden konuşma ya da bir şeyleri fazla kuru ve doğrudan ifade etme eğilimi bazı zorluklar yaratabilir. Merkür zeki ve entelektüeldir ve şu anda senin burcunda ilerliyor. Bugün Şiron'a karşıt açı yaparken, söylediğin bir şey yanlış anlaşılabilir ya da yanlış şekilde algılanabilir. Birisiyle kopukluk yaşaman ya da yeterince takdir edilmediğini hissetmen mümkün. Sadece fikirleri araştırıyor olsan bile eleştirel ya da yargılayıcı görünebilirsin. Ya da kendini bunalmış ya da yük altında hissedersen, çok hızlı bir şekilde yanlış sonuçlara atlayabilirsin. Bugün ortaya çıkabilecek farklılıklardan ya da incinmiş duygulardan bir şeyler öğrenmeyi hedefle. Tamamen haklı olsan bile, başkalarının tepkileri sana bir konuda yeni bir bakış açısı sunabilir. Bazı şüpheler olsa da, özellikle gün ilerledikçe, geçişler sorunlu alanların üzerine çıkmana yardımcı oluyor. Özel projelerde ilerleme kaydedebilir ve daha anlamlı olduklarında kendini oldukça adanmış hissedebilirsin. Plan yapmak, strateji geliştirmek ve emek vermek şu anda sana cazip geliyor. Ayrıca iletişim ya da ulaşım sistemlerinde bir ilerleme de söz konusu olabilir.

    8 / 13

  • 4 EKİM 2025 CUMARTESİ AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Akrep, bugün Merkür'ün Şiron'a karşıt açısıyla, en iyi çabalarımıza rağmen sözler ve davranışlar tetikleyici olabilir. Sosyal düzeyde plan değişiklikleri ya da kafa karıştırıcı durumlar yaşanabilir. Küçük endişeler veya korkular bugün net düşünmene engel olabileceğinden, işin ya da rutinlerin konusunda biraz daha dikkatli ve özenli olman faydalı olabilir. Bir yanlış anlama ortaya çıkarsa, uzun açıklamalar yapmak yerine sorunu hızlı ve dürüst bir şekilde çözmeye çalış. Bastırılmış kırgınlıklar gün yüzüne çıkarsa, bunu sorunların üstesinden gelebilmen için ortaya çıkan önemli bir işaret olarak gör. Neyse ki, özellikle gün ilerledikçe uzun vadeli hedeflerine odaklanmak motive edici olabilir. Rutinlerini, işini ya da mali durumunu iyileştirmek, yalnızca planlama düzeyinde bile olsa tatmin sağlayabilir.

    9 / 13

  • 4 EKİM 2025 CUMARTESİ YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yay, bugün Merkür'ün Şiron'a karşıt açısıyla, duygular ve zihin arasında bir kopukluk olabilir. Mantığı fazla ön plana çıkarıp duygusal hassasiyetleri göz ardı etmek ya da tam tersi durum, bazı yanlış anlamalara yol açabilir. Bugün programında kafa karışıklığı ya da küçük çaplı bir düzensizlik yaşanabilir. Sözlerle duygular kolayca incinebilir, bu yüzden onları biraz daha özenle seçmek bazı sorunları önleyebilir. Eğer bu kaçınılmaz olursa, kendini ve başkalarını daha derinden anlamak için bir fırsata dönüşebilir. Özellikle gün ilerledikçe, özel bir proje ya da gelişmekte olan bir ilişki hakkında kendini iyi hissedebilirsin. Geçişler, yaratıcı üretkenlik, ilişkilerinde daha fazla anlam bulma ve kişisel gelişimle ilgili faaliyetleri destekliyor.

    10 / 13

  • 4 EKİM 2025 CUMARTESİ OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Oğlak, bugün Merkür'ün Şiron'a karşıt açısıyla, kalbine yakın bir konuda zorlanıyor olabilirsin. Birisi hassas bir noktanı tetiklese bile savunmacı bir tepki vermekten kaçın. En iyi yaklaşım, bazı şeylerin neden seni rahatsız hissettirdiğini anlamaya çalışmak ve farklılıklardan öğrenmektir. Bugün yaşanabilecek yanlış anlamalar, hassas alanları tetikleyen sözlerden kaynaklanabilir. Sorunun belirtilerini ele almak yerine esas nedenine inmek en mantıklısıdır. Neyse ki gün ilerledikçe, bugün ve yarın duygusal ya da aile hayatında daha güçlü bir amaç duygusu hissedebilirsin. Somut bir şey başarma isteği seninle, ancak aynı zamanda duygusal uyum ve dengeye de odaklanıyorsun ve bunu başarmak için sıkı çalışmaya hazırsın.

    11 / 13

  • 4 EKİM 2025 CUMARTESİ KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Kova, Merkür şu sıralar güneş dokuzuncu evinde ilerlediği için anlamlı, sıra dışı veya farklı konulara özellikle ilgi duyuyorsun. Genel olarak bu transit hafif ve akıcı olsa da, bugün ve yarın iletişimle ilgili enerjiler biraz hassas olabilir. Bugün Merkür'ün Şiron'a karşıt açısı nedeniyle dikkatli olmak gerekebilir; daha hassas hissedebiliriz. Bir iletişim seni zorlayabilir ya da sana incitici görünebilir. Bir görüş veya fikirle, güvenle bağlantı kurmak için daha fazla zamana ihtiyacın varsa, bunu al. Farklılıklar şimdilik göze batıyor olabilir, ama bunlar öğrenme fırsatları sunabilir. Hataları ve farklılıkları daha net görmek için mükemmel bir zaman; bu da sorunlu alanları onarma fırsatını açıyor. Gün ilerledikçe planlama, organize etme ve strateji geliştirme keyifli aktiviteler olabilir. Arkadaşlıklar veya özel projelerde daha güçlü bir amaç duygusu ve özel ilgi veya özenden keyif alabilirsin.

    12 / 13

  • 4 EKİM 2025 CUMARTESİ BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Balık, Merkür şu anda güneş sekizinci evinden geçerken, finans veya ilişkilerde daha sağduyulu olmak için genel olarak iyi bir zamandasın. Bir konuya hızlıca atlamadan önce derinlemesine inceleme eğilimindesin. Gözlemci modundasın. Ancak, bugün Merkür'ün Şiron'a karşıt açısı nedeniyle ilişkilerde yanlış anlama eğilimi olabilir. Etrafındaki insanlara adım attığın her yerde temkinli hissedebilir ve bir durumda neyin işe yaradığını görmekten çok eksiklikleri fark etmek daha kolay olabilir. Bu enerjiyi yönetmenin en iyi yolu taraf tutmamak veya katı düşünmemektir. Bireysel gerçekleri dikkate almak en doğru yaklaşım olur. Eğer bu zamanı bir meseleyi anlatmak için kullanmaya meyillisen, sözlerin karışık çıkabileceğini veya insanların yanlış anlayabileceğini göz önünde bulundur. Yine de, gün ilerledikçe strateji geliştirme, planlama ve işleri düşünerek ilerleme konusunda kendini yoğunlaştırabilirsin. Bir uğraşa adanmışlığın şimdi dikkat çekici olabilir. Daha güçlü bir amaç duygusu hissetmek için muazzam bir enerji seninle.

    13 / 13

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.