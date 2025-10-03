Günlük burç yorumları: 4 Ekim 2025 Cumartesi

4 EKİM 2025 CUMARTESİ TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi, bugün kalpten konuşmak yerine zihinden konuşma ya da bir şeyleri fazla kuru ve doğrudan ifade etme eğilimi bazı zorluklar yaratabilir. Merkür zeki ve entelektüeldir ve şu anda senin burcunda ilerliyor. Bugün Şiron'a karşıt açı yaparken, söylediğin bir şey yanlış anlaşılabilir ya da yanlış şekilde algılanabilir. Birisiyle kopukluk yaşaman ya da yeterince takdir edilmediğini hissetmen mümkün. Sadece fikirleri araştırıyor olsan bile eleştirel ya da yargılayıcı görünebilirsin. Ya da kendini bunalmış ya da yük altında hissedersen, çok hızlı bir şekilde yanlış sonuçlara atlayabilirsin. Bugün ortaya çıkabilecek farklılıklardan ya da incinmiş duygulardan bir şeyler öğrenmeyi hedefle. Tamamen haklı olsan bile, başkalarının tepkileri sana bir konuda yeni bir bakış açısı sunabilir. Bazı şüpheler olsa da, özellikle gün ilerledikçe, geçişler sorunlu alanların üzerine çıkmana yardımcı oluyor. Özel projelerde ilerleme kaydedebilir ve daha anlamlı olduklarında kendini oldukça adanmış hissedebilirsin. Plan yapmak, strateji geliştirmek ve emek vermek şu anda sana cazip geliyor. Ayrıca iletişim ya da ulaşım sistemlerinde bir ilerleme de söz konusu olabilir.