Kendinizi iyi hissetmek için 5 öneri

Manikürden, pedikürden, saç boyatmaktan biraz farklı kişisel bakım teknikleri…

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Bu aralar herkes &ccedil;ok yorgun. Biri diğerinin farkında değil ama etrafınızda g&ouml;rebileceğiniz herkes derin bir yorgunluk i&ccedil;erisinde. &Uuml;lkenin g&uuml;ndemi, evin g&uuml;ndemi, hayat, &ccedil;ocukların derdi, iş yaşamındaki anlamsız gerginlikler, t&uuml;m gerginlikleri birbirine karıştırmadan yaşamaya &ccedil;alışmanın gerginliği derken ne ara bu kadar yorulduğunu anlayamıyor bile insan. Ama yorgunuz. Sanki y&uuml;zyıllardır ve hi&ccedil; dinmeyecekmiş gibi yorgunuz. Ancak, işte tam da bu yorgunluk hali, hi&ccedil; yapmadığınız şeyleri yapmanıza, kendinize zaman ayırmanıza, duygusal d&uuml;nyanızı anlamanızda yardımcı olacak şey olabilir. Biraz kendinizle ilgilenmenizden s&ouml;z ediyoruz ama manik&uuml;rden, pedik&uuml;rden, sa&ccedil; boyatmaktan biraz farklı bu kişisel bakım teknikleri&hellip;
Kategori : Sağlık
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Bu aralar herkes çok yorgun. Biri diğerinin farkında değil ama etrafınızda görebileceğiniz herkes derin bir yorgunluk içerisinde. Ülkenin gündemi, evin gündemi, hayat, çocukların derdi, iş yaşamındaki anlamsız gerginlikler, tüm gerginlikleri birbirine karıştırmadan yaşamaya çalışmanın gerginliği derken ne ara bu kadar yorulduğunu anlayamıyor bile insan. Ama yorgunuz. Sanki yüzyıllardır ve hiç dinmeyecekmiş gibi yorgunuz. Ancak, işte tam da bu yorgunluk hali, hiç yapmadığınız şeyleri yapmanıza, kendinize zaman ayırmanıza, duygusal dünyanızı anlamanızda yardımcı olacak şey olabilir. Biraz kendinizle ilgilenmenizden söz ediyoruz ama manikürden, pedikürden, saç boyatmaktan biraz farklı bu kişisel bakım teknikleri…

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