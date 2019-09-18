Kendinizi iyi hissetmek için 5 öneri

Bu aralar herkes çok yorgun. Biri diğerinin farkında değil ama etrafınızda görebileceğiniz herkes derin bir yorgunluk içerisinde. Ülkenin gündemi, evin gündemi, hayat, çocukların derdi, iş yaşamındaki anlamsız gerginlikler, tüm gerginlikleri birbirine karıştırmadan yaşamaya çalışmanın gerginliği derken ne ara bu kadar yorulduğunu anlayamıyor bile insan. Ama yorgunuz. Sanki yüzyıllardır ve hiç dinmeyecekmiş gibi yorgunuz. Ancak, işte tam da bu yorgunluk hali, hiç yapmadığınız şeyleri yapmanıza, kendinize zaman ayırmanıza, duygusal dünyanızı anlamanızda yardımcı olacak şey olabilir. Biraz kendinizle ilgilenmenizden söz ediyoruz ama manikürden, pedikürden, saç boyatmaktan biraz farklı bu kişisel bakım teknikleri…