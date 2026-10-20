Bazı insanlar neden sürekli yüksek sesle konuşuyor? Sinirli olduklarını düşünüyorsunuz ama yanılıyor olabilirsiniz!

YÜKSEK SESLE KONUŞMAK HER ZAMAN ÖFKE ANLAMINA GELMİYOR

Yüksek sesle konuşan insanlar, çevreleri tarafından zaman zaman sert, tahammülsüz veya tartışmacı olarak değerlendirilebiliyor. Oysa sesin yüksekliği, kişinin ne hissettiğini ya da karşısındakine nasıl bir niyetle yaklaştığını tek başına göstermiyor.

İletişim araştırmaları, duyguların yalnızca kelimelerle değil, sesin tonu, konuşma hızı, duraklamalar ve vurgularla da aktarıldığını ortaya koyuyor. Bu nedenle bir kişinin konuşma biçimini değerlendirirken içinde bulunduğu durumun da dikkate alınması gerekiyor.