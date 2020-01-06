İnsan vücuduna dair şaşırtıcı gerçekler!

Vücudunuza dair bunları biliyor muydunuz?

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    Normal bir insan vücudunda bulunan elektrik 25 Watt'lık bir lambayı dakikalarca yakabilir.

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    Parmak izine benzer şekilde, herkes tek ve benzersiz bir dil izine sahip.

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    Yetişkinlerde bir bebekten daha az kemik bulunuyor. Doğduğumuzda yaklaşık 270 kemiğe sahip oluyoruz, ancak gelişim süreci boyunca kemikler eriyip birbiriyle kaynaşıyor ve yetişkin olduğumuzda sadece 206 kemiğimiz kalıyor.

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