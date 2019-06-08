Göbek eriten hareketler

Göbeğinizde oluşan fazlalıklardan bu 6 hareket ile kurtulun.

  • 1
    6

    1- Dizlerinizi 90 derecelik açıya denk gelecek şekilde bükün, ellerinizi ensenize koyun, dirseklerinizin açık olmasına dikkat edin. Karnınızı içeri çekin. Bu şekilde omuzlarınızı yerden sıyırarak dizlerinizi başınıza doğru yaklaştırın.

  • 2
    6

    2- Sırtüstü uzanın, bacaklarınızı dizlerden bükün, ellerinizi boynunuzun arkasına koyun. Her nefes verişte bir bacağı uzatırken diğer bacağın dizini çapraz dirseğinize yaklaştırıp, üst bedeninizi hafifçe o yöne doğru döndürün.

  • 3
    6

    3- Yüzüstü yere paralel gelecek şekilde uzanın, ellerinizi omuz hizasında açarak yere, bacaklarınızı ise pilates topunun üzerine yerleştirin. Hareketi yaparken belinizin düz olmasına dikkat edin. Bu pozisyonda kalabildiğiniz kadar kalın.

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