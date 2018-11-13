Kasım ayında hangi balıklar yenir?

Hangi ayda hangi balık yenir? İşte Kasım ayında gönül rahatlığı ile yiyebileceğiniz balıklar.

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    Uzmanlara göre her ay mevsimine uygun balık yemelisiniz. Bunun temel sebebi pek çok deniz canlısının yumurtlama zamanının Nisan ve Ekim ayları arasına denk gelmesi... Yumurtlama dönemindeki balıkları yemeniz deniz ekosisteminin bozulmasına sebep olur. Yavru ve yumurtlamak üzere olan balıkları yemeniz bir sonraki balık sezonlarında, balık stoklarının çok hızlı düşmesine ve türlerin yok olmasına neden oluyor. İşte bunlara sebep olmamak için kasım ayında bu balıkları tüketin:

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    Lüfer

    Akdeniz, Karadeniz, Marmara, Hint okyanusu ve Atlas okyanusunda sürüler halinde dolaşan lüfer pullu bir göçmen balıktır. Izgarası tavsiye edilir. 

     

    Fırında lüfer

     

    1 adet limon (kabuğu elma gib soyulup 24 parçaya kesilmiş) 

    4 adet lüfer balığı 

    12 sap kekik (8 sap yapraklanmış) 

    4 çay kaşığı tane karabiber (kırılmış) 

    8 yaprak fesleğen (ince kıyılmış) 

    2 diş sarımsak (dövülmüş) 

    Folyo kağıt (4 balığı saracak miktarda) 

    Lüferleri yıkayın. Bir yüzünü (büyüklüğüne göre) verevine 2 veya 3 yerinden cep yapacak şekilde kesin. Yapraklanmış kekik, karabiber, fesleğen, sarımsak, limonsuyunun 1/4'ünü karıştırın.

     

    Lüferlere açtığınız ceplerin içine hazırladığınız karışımı paylaştırın. Bir parça limon kabuğu yerleştirin. Lüferlerin göğüslerinin içine de karabiber ve bir parça limon kabuğu koyun. Her bir lüferi ayrı ayrı folyo kağıda yerleştirin. Üzerlerine tuz, taze çekilmiş karabiber serpin.

     

    Bir dal kekik ve limon kabuklarından koyup hava almayacak ve suyu akmayacak şekilde paket yapın.

     

    Fırında 20 kadar dakika pişirin.  

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    Mercan 

     

    Mercan balığı ülkemizde genellikle Ege, Akdeniz ve Marmara’da avlanır. Pembe renkli bir balıktır, etiyse beyaz ve lezzetlidir. Yapısına ve boyuna göre farklı isimlendirilebilir. Tezgahlarda 8-10 cm’den başlayarak 60-70 cm’e varan boylarda bulabilirsiniz. Yağ dengesi ve lezzet bakımından çipura ve karagöze yakındır. Küçük boyları tavada pişirilmeye daha uygundur. Boyu büyüdükçe yağlandığı için ızgara ve fırında pişirilmesi tercih edilir.

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