Sağlık ile ilgili sözler

"Sa\u011fl\u0131k en b\u00fcy\u00fck arma\u011fan, memnuniyet en b\u00fcy\u00fck zenginlik, sadakat en iyi ili\u015fkidir."\n- Buddha. "Sa\u011fl\u0131ktan b\u00fcy\u00fck zenginlik yoktur."\nRalph Waldo Emerson. "G\u00fcc\u00fcn ve mutlulu\u011fun temeli sa\u011fl\u0131kt\u0131r."\n- Benjamin Disraeli. "Sevebilen ve \u00e7al\u0131\u015fabilen insan sa\u011fl\u0131kl\u0131d\u0131r."\n- Sigmund Freud. "\u0130nsanlar \u00f6nce para kazanmak i\u00e7in sa\u011fl\u0131klar\u0131n\u0131 sonra da sa\u011fl\u0131klar\u0131n\u0131 korumak i\u00e7in paralar\u0131n\u0131 harcarlar."\n- Wolfgang Van Goethe. "Sa\u011fl\u0131k her \u015feyin ba\u015f\u0131d\u0131r, o varsa her \u015fey olabilir, yoksa hi\u00e7bir \u015fey olmaz."\n- Vehbi Ko\u00e7. "E\u011fer miden, g\u00f6\u011fs\u00fcn ve bacaklar\u0131n sa\u011flam ise \u015fahane servetler bu hale bir \u015fey daha ilave demez."\n- Horace. "K\u00f6t\u00fcl\u00fck olmazsa iyili\u011fin, sava\u015f olmazsa bar\u0131\u015f\u0131n, hastal\u0131k olmazsa sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n \u00f6nemi olmaz."\nHeraklitos. "Sa\u011flam kafa sa\u011flam v\u00fccutta bulunur."\n- Eflatun. "Sa\u011fl\u0131kl\u0131 olmak varl\u0131kl\u0131 olmaktan de\u011ferlidir."\n- \u0130ngiliz Atas\u00f6z\u00fc.
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