Safran cinsel gücü artırır mı?

Sağlıklı bir yaşam için doğanın sunduklarından faydalanılması gerektiğini ve beslenmenin önemini sürekli olarak vurgulayan Fitoterapi Uzmanı Dr. Ümit Aktaş, safran bitkisinin cinsel gücü artırdığını söyledi.

Safran cinsel gücü artırır mı?
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Giriş: 03 Haziran 2024 13:07
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Safran’ın (Crocus sativus), geleneksel tıpta uzun yıllardır kullanılan değerli bir bitki olduğunu belirten Dr. Ümit Aktaş, “Araştırmalar da gösteriyor ki safranın cinsel sağlık üzerinde etkisi vardır ve ereksiyon güçlendirici özellikleri bulunur. Bu yeni bir bilgi değil. Hem erkeklerde hem de kadınlarda cinsel işlevleri iyileştirebilir ve cinsel isteği artırabilir. Safranın ereksiyon bozukluklarının tedavisinde ve kadın cinsel işlev bozukluklarının iyileştirilmesinde potansiyel bir ajan olarak kullanılması, bilimsel araştırmalarla desteklenmektedir. Bu nedenle, safranın cinsel sağlık üzerindeki etkileri göz önünde bulundurularak, doğal bir takviye olarak kullanılması önerilebilir. Safranın cinsel sağlık üzerindeki etkileri, esas olarak safranın ana bileşenleri olan krosin, safranal ve picrocrocin'in biyolojik aktivitelerine dayanmaktadır.” diyerek araştırma sonuçlarını kaynakları ile paylaştı:


Ereksiyon bozuklukları tedavisi için safran

Safran, ereksiyon bozukluklarının tedavisinde geleneksel olarak kullanılmıştır. 2010 yılında yapılan bir çalışmada, safranın ereksiyon bozuklukları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışma sonucunda, safranın cinsel fonksiyonları iyileştirdiği ve ereksiyon kalitesini artırdığı bulunmuştur. Çalışmaya katılan erkeklerde, dört hafta boyunca günlük 30 mg safran alımının ereksiyon kalitesini ve cinsel isteği artırdığı gözlemlenmiştir [1].


Sperm kalitesini artırıyor

Safranın erkek fertilitesi üzerindeki etkileri de araştırılmıştır. 2011 yılında yapılan bir çalışmada, safranın sperm parametreleri üzerindeki etkileri incelenmiştir. Çalışmada, safranın sperm kalitesini artırdığı ve sperm hareketliliğini iyileştirdiği bulunmuştur. Bu bulgular, safranın erkek fertilitesini artırmada potansiyel bir ajan olabileceğini göstermektedir [2].


Sadece erkekler için değil kadınlar için de…


Cinsel istek ve uyarılmayı artırıyor

Safran, kadın cinsel sağlığı üzerinde de olumlu etkilere sahiptir. 2012 yılında yapılan bir çalışmada, safranın cinsel işlev bozukluğu yaşayan kadınlar üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışmada, dört hafta boyunca günlük 30 mg safran alımı, kadınlarda cinsel istek ve uyarılmayı artırmıştır. Katılımcılar, safranın cinsel tatminlerini artırdığını ve cinsel işlev bozukluklarını azalttığını bildirmiştir [3].


Antidepresan etkiler

Safran, aynı zamanda antidepresan etkileri ile de bilinmektedir. 2013 yılında yapılan bir çalışmada, safranın depresyon tedavisinde etkinliği incelenmiştir. Çalışmada, safranın depresyon semptomlarını azalttığı ve bu durumun da cinsel istek ve performansı olumlu yönde etkilediği bulunmuştur [4].


Safranın cinsel sağlık üzerindeki etkileri, çeşitli biyokimyasal mekanizmalara dayanmaktadır diyen Dr. Ümit Aktaş, bu mekanizmalar arasında nörotransmitter düzeylerinin modülasyonu, antioksidan etkiler ve hormonal dengelenme bulunduğunu söyledi.


Safranın, serotonin ve dopamin gibi nörotransmitterlerin düzeylerini artırarak cinsel isteği ve performansı iyileştirebileceğini belirten Dr. Ümit Aktaş, araştırmaların bu nörotransmitterlerin, beyin kimyasallarının dengelenmesinde önemli rol oynadığını ve cinsel işlevleri doğrudan etkilediğini gösterdiğini belirtti. [5].


Antioksidan etkiler

Dr. Ümit Aktaş safranın antioksidan etkileri hakkında da bilgi paylaştı: "Safran, güçlü antioksidan özelliklere sahiptir. Antioksidanlar, vücutta oksidatif stresi azaltarak hücre sağlığını korur. Oksidatif stres, cinsel işlev bozukluklarına neden olabilecek birçok sağlık sorununun altında yatan bir faktördür. Safranın antioksidan etkileri, cinsel sağlık üzerindeki olumlu etkilerini destekleyebilir [6]."


Hormonal dengelenme

Safran, hormonal dengeyi destekleyerek cinsel sağlık üzerinde olumlu etkiler gösterebilir. Özellikle testosteron seviyelerinin düzenlenmesi, erkeklerde cinsel performansın iyileştirilmesinde önemli bir faktördür. Safranın hormonal dengeyi destekleyici etkileri, erkek cinsel sağlığı üzerinde olumlu sonuçlar doğurabilir [7].



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