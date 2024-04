Saçlarınızı ısı hasarından korumak için...

Saçınızın türü ne olursa olsun, ısı vererek şekillendiren bir alet mutlaka kullanmışsınızdır. Bu alet saç maşası, fön makinesi, difüzör veya düzleştirici olabilir. Tüm bu saç şekillendiriciler saçınıza az veya çok zarar veriyor.

Saçlar sıcaktan zarar görür mü?

Dermatolog Nazanin Saedi, ısının verdiği hasarı "Saçınız nemsiz, donuk, gevşek veya kıvrılmış göründüğünde hasar gördüğünü anlarsınız. Hasarlı saçlar aynı zamanda sert ve kırılgan da olabilirler" olarak açıklıyor. Sadei şunları da ekliyor: "Isı hasarı saçın yapısını değiştirebilir. Saç derisine zarar verebilir, saçtaki koruyucu yağları yok edebilir, saç tellerini daha gözenekli hale getirebilir ve içindeki keratinin yapısını değiştirebilir."

Isının vermiş olduğu zarar tamamen giderilmese bile en aza indirmek için şu yöntemleri deneyebilirsiniz:

Isı koruyucu ürünler kullanın

Saçınızı ısıya maruz bırakmadan önce ısı koruyucu uygulamak ısının zararlarını önlemenin en basit yoludur. Kuaför Verrett, "Isı ve UV ışınlarından koruyucular, hasarı önlemeye ve zaten zarar görmüş saçları korumaya yardımcı olmanın en iyi yollarından bazılarıdır" diyor. Saedi ise ısı koruyucuların "saç telini hem nemlendirip hem de koruduğunu" ve "saçı koruyan bileşenlerin bunu bir bariyer oluşturarak yaptığını" ifade ediyor.

Nemlendirme etkili şampuan ve kremler kullanın

Saçınızı şekillendirmeden önce ve hatta yıkama rutininiz sırasında uygun şekilde nemlendirerek ısının neden olduğu hasarı önlemeye başlayabilirsiniz. Saedi, ısıdan saçı korumanın duşta başladığını ifade ediyor. Ayrıca, doğal saç tipinize uygun bir şampuan ve hasarlı saçları nemlendirmek ve onarmak için formüle edilmiş saç kremlerini kullanmanızı, kremleri saç tellerinizin alt yarısına veya üçte birine uygulamanızı öneriyor.

Verret'a göre "Saçlar ısı hasarından dolayı çok fazla nem kaybeder. Nem saça esneme yeteneği verir. Nem olmadan saçlarımız kırılgan hale gelir ve daha fazla kırılmayamüsait olur."

Daha az sıklıkta yıkayın

Saçınızı ne kadar sık ​​yıkarsanız saç derinizin doğal yağlarını yenilemesi o kadar uzun zaman alır. Verrett, "Saçınızı daha az yıkamak, doğal yağlarınızın nem bariyeri oluşturmasına izin vererek iyileşmesine yardımcı olacaktır" diyor. Daha az sıklıkta yıkamanın yanı sıra, bunu yaptığınızda nemlendirici bir ön yıkama da yapmak isteyebilirsiniz. "Bazıları şampuanlamadan önce kuru saç uçlarına yağ, hatta saç kremi kullanmak isteyebilirler" diye önerilerde bulunuyor.

Saedi, saç derinizdeki yağların yenilenmesi için yeterli zaman tanımanın önemli olduğunu ancak çok nadiren yıkamaktan da kaçınmanız gerektiğini belirtiyor. Çünkü bu, ürün birikmesine, aşırı yağ ve kire neden olabilir. Saçınızı ne sıklıkta yıkayacağınıza karar verirken "yağlı veya kuru saç derisi, kıvırcık veya kuru saç, saç kalınlığı ve dokusu vb." gibi faktörleri dikkate almanız gerektiğini ifade ediyor.

Sert kimyasallardan kaçının

Söylemesi yapmaktan çok daha kolay ancak saç açıcılardan ve kalıcı boyalardan kaçınmak saçınızın ısı hasarına karşı daha duyarlı olmasını sağlayacaktır. Verrett, "Saç boyaları ve açıcılar, özellikle günlük ısıyla şekillendirmeyle birleştirildiğinde saçınıza zarar vermede önemli bir rol oynayabilir" diyor. Bundan kaçınmak için, "Genel saç sağlığının korunmasına yardımcı olmak için evde bakım rejimine yatırım yapmanızı öneririm" diyor. Buna yatırımın içinee "renk koruyucu, nemlendirici, bağ güçlendirici şampuanlar ve saç kremleri, ısı koruyucular ve saç takviyeleri giriyor. Sadei, sert kimyasal içerikli boyalar ve açıcılardaki kimyasalların saçınızın nemini kaybedeceğini ve saçınızın kırılgan olmasına yol açabileceğini ekliyor.

Saç maskesi yapın

Bir zamanlar özel günler için saklanan saç maskeleri artık normal saç rutinlerine değerli bir katkı olarak görülüyor. Aslında Verrett bize bunların bir zorunluluk olduğunu söylüyor: "Herhangi bir hasarınız olsa da olmasa da, en az haftada bir kez maske yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum" diyor. Saedi de aynı fikirde ve "Kaybolan nemi geri getirebilen, saçınızın durumunu iyileştirmenize yardımcı olabilecek, farklı içeriklere sahip birçok farklı saç maskesi var." diyor.

Daha güvenli saç şekillendiricilerini tercih edin

Tüm ısı veren şekillendiriciler eşitmateryallerden üretilmezler ve genellikle kalite açısından ödediğinizin karşılığını alırsınız. Verrett saç şekillendirme aletleriniz için seramik malzemeler öneriyor. "Seramik plakalar ısının eşit şekilde dağıtılmasına yardımcı olarak saçın daha parlak kalmasını sağlıyor" diyor. Bunları en iyi şekilde kullanmak için aletin derecesini düşük tutmayı unutmayın ve aynı yerden çok fazla geçiş yapmamaya çalışın. Düzleştirici gibi aletler yerine fön makinesi kullanarak hasarı azaltabilirsiniz.

