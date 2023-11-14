Saç boyasının zararları nelerdir?

Saç boyasının saçlarınıza bildiğinizden daha fazla zararı olabilir. Peki bu zararlar nelerdir?

Saç boyasının zararları nelerdir?
Güzellik
Giriş: 14 Kasım 2023 11:52
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Saç boyaları saç tellerinize renk katar ancak saçın dayanıklılığının ve kalınlığının azalması olmak üzere bazı yönleriyle saçınızın zarar görmesine neden olabilir. Hepimiz saç boyasının kırılma, kuruluk ve her yönüyle hasar belirtileriyle ilgili hikayelerini duymuşuzdur. Peki saç boyası sizin için bu kadar kötüyse neden saçınızın bu kadar güzel görünmesini sağlıyor? İşte saç boyası ile saç sağlığı arasındaki bağlantılar hakkında bilmeniz gerekenler:


Saç boyası saça zarar verir mi?

Proteinler kuru saç telinin yaklaşık yüzde 95'ini oluşturur. Bu proteinler çatının kiremitleri gibi davranarak alt kısmı şu etkilerden korur:

  • Nem
  • Isı
  • Güneşten gelen UV ışınları

Kalıcı veya yarı kalıcı saç boyası veya açıcı uygulamak, bu koruyucu proteinlerin kalkmasına neden olan kimyasal bir reaksiyon oluşturarak kimyasalların saç teline nüfuz etmesine izin verir. Bu sırada saç boyası saçın kimyasal yapısını değiştirir. Sonuç: renk değişimi.


Geçici boyalar saçınızda renk bırakır ancak yine de saçınıza zarar verebilir ve genellikle daha derin katmanlara nüfuz etmez. Bu, Kool-Aid, havuç suyu ve hatta kahve gibi geleneksel saç boyası alternatifleri için de geçerlidir. Saçın protein yapısını kalıcı ve yarı kalıcı boyalarla değiştirmek aşağıdaki yan etkilere neden olabilir:


  • Saç gücü kaybı
  • Saçınızın ısıyla şekillendirmeye dayanma yeteneğinin azalması
  • Saç kalınlığının azalması
  • Saç folikülünün pürüzsüzlüğünün azalması

Saçınız zaten ince veya kırılgansa, boyamak onu daha da zayıf hale getirebilir. Kalın saçlarda boyamanın yan etkileri daha uzun vadede görülebilir çünkü boyanın saç proteinlerini "kaldırması" daha uzun sürebilir ve daha uzun uygulamalar gerektirebilir.


Saç boyarken hangi kimyasallara dikkat etmelisiniz?

Aşağıda saç boyama işlemlerinde yaygın olarak kullanılan bazı kimyasallar yer almakta:


Açıcı

Saçın "ağartılması", saça rengini veren pigmentlerin değişmesine neden olur. 2020 yılında yapılan bir araştırma, saç rengini açmanın aşağıdakileri etkileyebileceğini ileri sürdü:

  • Saç gücü
  • Nem
  • Saçın ısıya dayanma yeteneği

Açıcının saça zarar verme derecesi saçınızın pH'ına bağlıdır ve ayrıca etrafınızdaki ortamın pH'ından dahi etkilenebilir. Saçı açma işlemi genellikle hidrojen peroksit içeren saç boyaları uygulanarak yapılır. Hidrojen peroksit oksitleyici bir maddedir. Bu, saç rengini etkinleştirdiği anlamına gelir, ancak oksitleme işlemi ise hasara neden olur.


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Kına

Kına doğal, yarı kalıcı bir saç boyasıdır. Ancak "doğal" olması, daha az zarar verdiği anlamına gelmez. 2019'da yapılan bir araştırma, kına boyalarının saçınıza zarar verebileceğini ve bunun sonucunda daha kırılgan saçlara neden olabileceğini öne sürdü. Kına boyaları bir saatten uzun süre saçta bırakıldığında oluşan hasar, saç açıcılarınkine benzer bir rol oynuyor. Kına ayrıca özellikle de kına mürekkebinin içindeki herhangi bir bileşik veya bileşene alerjiniz varsa cilt tahrişine de neden olabilir.


P-Fenilendiamin

P-fenilendiamin (PPD), hidrojen peroksit gibi bir oksitleyici madde gerektiren saç boyalarında yaygın olarak bulunan kimyasal bir bileşendir. Bazı kişiler, PPD saç boyalarına bağlı alerjik reaksiyon vakalarının daha yüksek olduğunu bildirmektedir. Bu sebeple bu madde hakkında da dikkatli olmanız gerekiyor.


Saç boyasının doğal alternatifleri var mı?

"Doğal" ve bitkisel bazlı saç boyaları mevcuttur. Bunları tamamen saç dostu olarak görmemek ve yine de saçta değişikliklere neden olarak saçın daha az güçlü olmasına neden olabileceğini ve vücudunuzda alerjik reaksiyonlara neden olabileceğini unutmayın. Saçınızı doğal rengine yakın bir şekilde boyamak, saç boyalarına maruz kalma süresini de sınırlayabilir ve hasarı en aza indirmeye yardımcı olabilir.


Saç boyasından yıpranan saçları nasıl onarabilirsiniz?

Saçınızı korumaya yardımcı olabileceğiniz bazı yollar şunlardır:

  • Saç boyalarını saç bakım kremleriyle birlikte maddelerle kullanın. Saç boyalarındaki kremler saç hasarının derecesini en aza indirmeye yardımcı olur. Hidrolize ipek proteinleri buna bir örnektir.
  • Isı ile şekillendirmeyi azaltın. Isı ile şekillendirme saçları daha da zayıflatabilir. Aşağıdakiler gibi ısıyla şekillendirme araçlarını kullanımınızı sınırlayın:
  1. Saç kurutma makinesi
  2. Düzleştirici
  3. Maşa
  • Termal ısı koruyucu spreyler veya losyonlar uygulayın. Isıyla şekillendirmeden önce bunları saçınıza uygulayın.
  • Boya randevularınız arasında zaman geçmesine izin verin. Daha az sıklıkta saç boyama randevuları, hasarı en aza indirmeye yardımcı olabilir.
  • Nemlendirici şampuanlar ve saç kremleri kullanın. Bu ürünler saçın boyama sonrasındaki nemini tutmasına yardımcı olur. Yüksek miktarda deterjan içeren, yüksek kokulu şampuanlar ve genellikle çok fazla köpüren şamğuanlar saçınıza daha fazla zarar verme eğilimindedir.
  • Renge özel şampuanları, saç kremlerini ve diğer saç bakım ürünlerini seçin. Bunlar boyalı saçların korunmasına yardımcı olmak içindir.Saç renginize özel şampuanları, saç kremlerini ve diğer saç bakım ürünlerini öğrenin.Bu ürünler boyalı saçların korunmasına yardımcı olmak içindir.
  • Saçınızı doğal rengine yakın boyamayı düşünün. Bu, mümkün olduğunca hasarın sınırlandırılmasına yardımcı olabilir.

Referans: Cynthia Cobb & Rachel Nall. "Does Dyeing Your Hair Damage It? Everything You Need to Know". Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/does-dying-your-hair-damage-it. (7 Eylül 2021).


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