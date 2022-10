Saçlar yıkanmamaya alışır mı?

Saçınızı her gün yıkamak istemediğinizde, bunu saklamak için çeşitli saç stillerine, şapkalara veya kuru şampuanlara sarılabilirsiniz ancak daha kalıcı bir çözüm arayanlardansanız, saçınızı yıkanmamaya alıştırmayı deneyebilirsiniz.

“Saç eğitimi” nedir?

Saç eğitimi, yıkama günleri arasındaki süreyi kademeli olarak uzatma sürecidir. Mantığı, saç derinizin daha az yıkamaya uyum sağlaması ve daha az yağ üretecek olmasından geçer ve bu da saçınızın çok çabuk yağlanmayacağı anlamına gelir. Peki, bu teori pratikte işe yarıyor mu?

Saç uzmanlarına göre, saç eğitim teorisinde belirli bir doğruluk payı var, yani saçınızı daha az yıkarsanız, saç deriniz daha az yağ üretir ve saçınız o kadar çabuk yağlı görünmez. Sülfatlar ve alkoller gibi aerosol saç spreyleri, kuru şampuanlar dâhil tüm sert ve kuru maddelerden uzak durarak ve ayrıca yalnızca nazik, sülfatsız şampuanlar kullanarak saç derinizi daha az yağ üretmesi için eğitebilirsiniz ancak, duş aldığınızda yıkadığımız tek şey yağ değildir. Günlük yaşamın krii ve vücudunuzdaki hücre artıkları da, saç derinizde birikir.

Doğal yağlar ve çevresel kirleticiler eninde sonunda birikeceğinden, bir noktada saçınızı yıkamaktan kaçınamazsınız. Saçınızı yıkamazsanız saç deriniz kaşınır, saçlarınız matlaşır ve cansızlaşır. Saç deriniz, en nihayetinde deridir, yağ üreten, terleyen ve cilt hücrelerini döken canlı bir dokudur ve yıkanmadığında kokmaya başlar. Çünkü bakteriler cildinizde kaldıklarında yağları ve terleri parçalamaya başlar ve bu da belirgin bir koku üretir. Ayrıca, kafa deriniz, özellikle keskin bir koku geliştirmeye eğilimli, protein açısından zengin bir ter üreten apokrin ter bezleri içerir. Apokrin bezleri, koltuk altlarınızda ve kasık bölgenizde bulunan bezlerin aynısıdır. Bu kokuları kuru şampuanlar veya kokulu şekillendirici ürünlerle bir dereceye kadar maskeleyebilirsiniz, ancak bunları ortadan kaldırmanın tek yolu saç derisini şampuanlamaktır. Saç derinizi yeterince sık temizlememenizin kepek, kaşıntı, tahriş ve iltihaplanmaya sebep olabilir ve bu da saç dökülmesine kadar ilerleyebilir. Saçınızı daha az yıkamaya ihtiyaç duyacak şekilde eğitebileceğiniz fikri, saç deriniz ve saçınız belirli bir yağlanma noktasını geçtikten sonra, bunu gerçekten fark edemeyeceğiniz anlamına gelebilir. Bu, hâlihazırda pis olan bir zeminin üzerinde lekelerin oluştuğunu görmemenize benzer.

Peki, saçınızı ne sıklıkla yıkamalısınız?

Saçınızın nasıl tepki verdiği gerçekten saç tipinize bağlı. Doğal olarak daha yağlı saç derisine ve ince saçlara sahip olanlar bunu zor bir işlem olarak görebilir ve yıkamalar arasında en fazla birkaç gün beklemek istediklerini görebilirler. Ayrıca sigara içiyorsanız veya kirli bir ortamda yaşıyorsanız saçınızı sık sık yıkamanız gerekecektir. Daha kalın ve kıvırcık saçlara sahip insanlar yeni yıkanmış saçlarla baş etmek zor olduğundan daha geç yıkanmayı tercih edebilir ancak genel kanı, yıkamalar arası zamanın 3 günü geçmemesinde birleşir.

