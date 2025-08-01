Günlük burç yorumları: 2 Ağustos 2025 Cumartesi

2 Ağustos 2025 Cumartesi, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 01 Ağustos 2025 00:11
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  • Ay günü Akrep burcunda geçiriyor ve İlk Dördün Ay evresi gerçekleşiyor. Bu geçiş, herhangi bir durumun gizli katmanlarını ortaya çıkarmamız için bizi teşvik ediyor. Hedeflerimize ulaşmak için bir baskı hissedebiliriz ve şu anda karşılaşılan engeller bizi harekete geçmeye motive edebilir. Venüs bugün Satürn ve Neptün ile kare açı yapıyor, bu da etkileşimlerimizi karmaşıklaştırıyor. Mali konular veya ilişkilerde, hayatımızda ihmal ettiğimiz ya da gereksiz yere savurgan hale gelmiş alanları değerlendirme veya seçim yapma ihtiyacıyla karşılaşabiliriz. Bu yaşam alanlarındaki belirsizlik, odaklanma gerekliliğini netleştiriyor. İdealde, hayal kırıklıkları daha güçlü bir gerçeklik ve amaç duygusuna yol açsa da şu anda gerçekte olanla hayal ettiğimiz şeyi ayırt etmekte zorlanabiliriz. Bu geçişlerle birlikte kendimizi küçümsenmiş, fark edilmemiş, şanssız veya ödüllendirilmemiş hissedebiliriz! Kendimiz, başkaları ve karşılaştığımız durumlar için ulaşılamaz standartlar belirlemekten kaçınmalıyız. İstediğimiz geri bildirimi alamadığımızda sosyal düzeyde cesaretimiz kırılabilir. Bu geçişler, sahip olduklarımızdan çok sahip olmadıklarımızı vurguladığı için yalnızlık duyguları güçlenebilir. Hayallerimiz ve ideallerimiz sınandıkça bazı hayal kırıklıkları yaşayabiliriz. İdealde, bu kriz maddi hedeflerimizi ve ruhsal ideallerimizi yeniden hizalayarak bizim için gerçekten anlamlı olanı değerlendirmemizi sağlar. Maddi kısıtlamalar planlarımızı engelleyebilir veya aniden ilham eksikliği yaşayabiliriz. Uzun süredir kaçındığımız veya ertelediğimiz sorunlarla yüzleşmemiz ya da bizi aşağı çeken bağımlılıklar, para kayıpları ve diğer davranışlarla ilgilenmemiz gerekebilir. Maddi veya ruhsal açıdan kazanım elde etmek için bazı fedakârlıklar yapmamız veya değişikliklere gitmemiz gerekebilir. Sadeleşmek ve arınmak önemlidir. Gün ilerledikçe yarın erken saatlerde kesinleşecek olan Venüs-Plüton quincunx'una doğru ilerliyoruz ve duyguları, ilişkileri, hatta alışverişleri sorgulama eğilimimiz olabilir. Bu, ilişkilerimizde, harcamalarımızda, eğlence veya sosyal yaşamımızda ayarlamalar ve yeniden değerlendirmeler yapma zamanı. Korkular ve kıskançlıklar aniden ortaya çıkarak akışı bozabilir ancak aynı zamanda duygusal olarak göz ardı ettiğimiz noktaları görmemizi sağlayabilir.

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  • 2 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Koç, olumlu olanı kucaklayabilmek için olumsuzdan kurtulman gerekecek, ancak mevcut geçişlerde önce kusurlarla yüzleşmek gerekiyor. Günün ilk yarısında, başkalarının seni nasıl karşıladığına veya reddedilmeye açık hissetmene neden olan herhangi bir duruma karşı özellikle hassas olabilirsin. Aşk karmaşık görünebilir, özellikle de kendine biraz şefkat göstermen gerektiği için. Kötü zamanlama veya tereddütler, olayların doğal akışını geçici olarak bozabilir. Mutluluğu başkalarında aramak yerine iç dünyana yönelmeyi dene. Günün ilerleyen saatlerinde etkin olacak Venüs-Neptün karesi, kalbinin yoğun şekilde dahil olduğu konularda algını da bulandırabilir. Duygusal veya maddi bir risk alma isteği oluşabilir ancak bunun gerçekçi bir temeli olmayabilir. Venüs'ün ev ve aile alanında hareket etmesiyle, aşk hayatında ve özel yaşamında güvenlik, huzur ve rahatlık isteğin son günlerde oldukça güçlü. Yine de bugün, sıradanın ötesinde bir şeyler arzulayabilir veya biraz tatminsiz hissedebilirsin. Kişisel yaşamındaki dengesizliklere karşı da özellikle hassas olabilirsin. Duygusal uçlara savrulmaktan kaçınmaya çalış ve gerçek ihtiyaçlarınla bağlantı kurmak için zaman ayır.

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  • 2 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Boğa, genel olarak iletişim ve öğrenme için iyi bir dönem olsa da, Venüs'ün bugünkü geçişleri biraz çekingenlik, tereddüt veya bir durumu yeniden değerlendirme ihtiyacı yaratabilir. Hayatından gerçekten keyif almanı engelleyen unsurları gözden geçirmek için iyi bir zamandasın. Gecikmeler, eleştiriler veya kararsızlıklar olsa bile biraz yavaşlamak şu anda faydalı olabilir. Bugün, her şeyi sonuna kadar zorlamak veya abartılı davranmak için astrolojik açıdan uygun bir hava değil. Şimdilik işleri daha ölçülü tutmak mantıklı görünüyor. İnsanların bugün kendi meseleleriyle uğraşırken çok açık sözlü veya cömert davranmayabileceğini unutmamak iyi olur. Ulaşımda veya iletişimde güvenilmezlik söz konusu olabilir. Fikirlere, eşyalara veya kişilere kapılabilirsin ancak şu anda bunları net bir şekilde görmen pek olası değil. Kendin için en iyisi, gerçek olanı görmeye ve takdir etmeye çalışmak olacaktır. Sabır göstermek bu dönemde iyi bir fikir.

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  • 2 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili İkizler, bugün Venüs-Satürn karesinin etkisiyle, kendini toparlama veya sorumluluklarınla ilgilenme ihtiyacı hissedebilirsin. Sosyal ya da duygusal bir mesele seni aşağı çekebilir veya kendini doğal şekilde ifade etmene engel olabilir. Birinin seni değerli görmediğini ya da gerçek değerini anlamadığını hissedebilir veya bir arkadaşlıkta ya da mali konuda gerçeklerle yüzleşebilirsin. Şu anda gerçekçi bir yaklaşım benimsemek en iyisi, ancak durum şu an göründüğünden daha olumsuz görünebilir. İçindeki korkuları yatıştırmaya çalış ve yavaşlamayı dene. Dikkatli olmak bugün oldukça doğru bir yaklaşım, özellikle de günün ilerleyen saatlerinde Venüs-Neptün karesinin devreye girmesiyle, hayalci düşünceler sağduyunu gölgeleyebilir. İnce detayları iki kez kontrol etmek akıllıca olur. Bugün arkadaşlıklar ve para pek iyi bir kombinasyon değil; borç vermekten ve harcama yapmaktan kaçın. Yanlış anlaşılmaları veya eşyalarını kaybetmeyi önlemek için elinden geleni yap.

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  • 2 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yengeç, Venüs şu anda burcunda hareket ederken, son günlerde özellikle sempatik ve çekici hissedebilirsin. Ancak bugün Venüs zorlayıcı açılar altında ve bir durumu yanlış yorumlamak veya olaylara fazla umutlu ya da korkulu bir bakış açısıyla yaklaşmak çok kolay olabilir. Bu da seni zor bir duruma sokabilir. Genel yönün, kariyerin veya bir üst düzey kişiyle ilgili bir konu kafanı karıştırabilir ve kişisel seçimlerini geçici olarak bulanıklaştırabilir. Kişisel özgürlük konuları, sorumluluklarınla pek uyum sağlamayabilir. Kendini çok güçlü hissettiğin bir anda seni kısıtlayan bir görev veya engel ortaya çıkabilir. Bunlar muhtemelen sadece geçici aksaklıklar, bu yüzden olumlu kalmaya çalış. Belki de belirli projelerin veya çabaların sınırlarını fark etme, gereksiz olanı bırakma ve böylece daha hafif ve mutlu ilerleme zamanı gelmiştir. Bir şeye gereğinden fazla ödeme yapmaktan veya yerine getirmesi zor olan sözler vermekten kaçınmak için adımlar at.

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  • 2 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Aslan, bugün Venüs'ün geçişleriyle birlikte, ilişkiler, mali konular ve kariyerle ilgili meseleler karmaşık olabilir ve ihtiyaçlarını doğrudan ifade etmekte zorlanabilirsin. Bu geçişler, kesin adımlar atmaktan çok içsel düşünceler için daha uygundur. Örneğin, eleştiri veya eleştirilme korkusu günün erken saatlerinde savunmacı bir tavır takınmana neden olabilir. İnsanlar bugün çok açık davranmayabilir ve şu anda sana destek vermeye de hazır olmayabilirler. Birinin sana karşı hisleri konusunda da belirsizlik olabilir. Sosyal veya duygusal anlamda her zamankinden daha hassas olabilirsin. Duyguların ve ani heveslerin sağduyunu gölgelemesine izin verme. Kendini yanlış anlaşılmış hissetsen de, sağlıksız hayalleri bırakmanın seni nihayetinde daha güçlü bir konuma getireceğini unutmamalısın. İşler yavaşlıyor, engeller çıkıyor veya planladığın gibi gitmiyorsa, bunun içindeki dersi görmeye çalış. Zamanla sorunlara daha az takılacak ve fırsatları çok daha kolay fark edebileceksin.

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  • 2 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Başak, bugün Venüs'ün geçişleri, bağlanmaktan çok duygularını gözlemlemek ve onlarla bağlantı kurmak için daha uygun. Biriyle ilişkinin hangi noktada olduğu kafa karıştırıcı olabilir veya arkadaşlar ve sevgililer arasındaki sınırlar bulanıklaşarak seni düşündürebilir. Mali ya da destekle ilgili konular belirsizse, bu belirsizliği bugün normalden daha fazla hissedebilirsin ve bu da mevcut keyfini etkileyebilir. Başkalarından beklentilerin ya çok yüksek ya da çok düşük olabilir! Bu nedenle umutlarını belli bir şeye bağlamak yerine kendini keyif almaya odaklamak daha iyi olabilir. Çözülmemiş bir mesele varsa gerilim hissedebilirsin. Arkadaşlıkların tadını çıkarma ve bağımsızlığını yaşama isteğin güçlü olsa da, bir şey veya biri seni geçici olarak kısıtlıyor gibi görünebilir. Bu iniş çıkışları fazla kişisel algılamamaya çalış. İnsanlar kendini korumaya geçtiğinde duygusal paylaşımlar pek cömert olmayabilir. Yine de bu engeller ve sınırlar, seni daha iyi planlar yapabilecek kadar yavaşlatır ve bu muhtemelen senin yararına olur. Mümkünse inzivaya çekilmek, kısa bir kaçamak yapmak veya resmi ya da gayriresmî bir mola vermek için uygun bir zamandasın.

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  • 2 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Terazi, bugün Venüs'ün geçişleriyle birlikte, olumsuz tepkiler beklemek kendi kendini gerçekleştiren bir kehanete dönüşebilir. Yine de, olumlu beklentilere sahip olsan bile bugün yönetmen gereken bazı olumsuz geri bildirimler olabilir. Böyle bir durumda, bununla olgun bir şekilde başa çıkmaya ve gecikmelerden veya yavaşlamalardan ders çıkarmaya çalış. Günün erken saatlerindeki Venüs-Satürn karesi, onaylanmama korkusu veya destek eksikliği temalarını gündeme getirebilir. Bugün birbirini anlamanın önünde bazı engeller olduğunu kabul etmek işleri kolaylaştırabilir. Çalışma ve iş konularına odaklanmak faydalı olabilir, ancak bu süreçte bazı sorunları çözmen gerekebilir. Günün ilerleyen saatlerinde Venüs-Neptün karesi etkinleşiyor ve eğer birini, bir ilişkiyi veya bir durumu net görememişsen, bugün biraz hayal kırıklığı yaşayabilirsin. Başkalarından beklentilerin ya çok yüksek ya da çok düşük olabilir, bu da kişisel keyfini engelleyebilir. Görmezden gelmek seni geçici olarak rahatlatabilir, ancak zamanla kendini kandıramazsın. İnsanlar hakkında sahip olduğun hayalleri mümkün olduğunca geride bırakmaya çalış; çünkü birini hayalindeki gibi değil, olduğu gibi sevmek her zaman daha iyidir. Kişisel hayatındaki karışıklığın bugün profesyonel işlerini etkilemesine izin verme.

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  • 2 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Akrep, bugün Venüs karelerinin etkisiyle, mevcut planların veya girişimlerinle ilgili bir engelle veya gerçeklerle yüzleşmeyle uğraşman gerekebilir. Bir şeyi ileriye taşımaya çalışmak seni geriye çekebilir; bu yüzden beklemek veya yavaşlamak daha iyi olabilir. Bir proje ya da ilişki bir kontrol noktasına ulaşabilir. Tatminsiz veya hayal kırıklığına uğramış hissediyorsan, bunun kararlılığını zayıflatmasına izin verme. Mevcut deneyiminden ders çıkar ve planlarını senin için daha gerçekçi bir şekilde yeniden düzenle. Görevler ve sorumluluklar seni şu an için sabit tutuyor olabilir, ancak çözüm ararsan her zaman bir çıkış yolu vardır. Bir duruma duygusal olarak ne kadar çok yatırım yaptıysan, ona objektif yaklaşmak o kadar zorlaşır. Başkalarıyla ilgilenirken kendine de özen göster ve suçluluk duygusuyla fazla yükün altına girmekten kaçın.

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  • 2 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yay, bugün Venüs'ün Satürn ve ardından Neptün ile kare açı yapmasıyla birlikte, bazı endişeler, kaygılar veya duygusal mesafelerle uğraşman gerekebilir. Bir aksilik veya inatçılık, planlarında bir duraksamaya neden olabilir ancak ufak tefek ayarlamalarla kısa sürede yeniden yoluna girebilirsin. Şu anda bir gecikme veya onaylanmama durumu yaşanabilir, fakat bu muhtemelen sadece geçici bir yavaşlamadır. İlişkilerde veya yaratıcı çalışmalarında memnuniyetsizlik daha belirgin hissedilebilir ve yakın çevrendeki kişilerle zevk, tarz veya tutum farkları özellikle rahatsız edici olabilir. Kendini yıpratan düşüncelerle savaşacak enerjin geçici olarak düşük olabilir, bu da aslında biraz ara vermen gerektiğinin işaretidir. Bir kişiyi veya ilişkiyi net göremeyebilirsin. Ayrıca, başkalarından kesin bir bağlılık veya net cevaplar almakta zorlanabilirsin. Şu anda kalıcı kararlar vermemeye çalış, beklemek ve zaman tanımak şu an için çok daha mantıklı görünüyor.

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  • 2 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Oğlak, bugün, hayalperest düşünceler veya diğer duygusal etkenler, bir kişiye ya da ilişkiye bakış açını etkileyebilir. Bazı sorunlardan kendini uzaklaştırıyor olman ve bunu yapmanın iyi hissettirmesi güzel, ancak bugünün enerjileri daha hassas. Venüs'ün güneş yedinci evinden geçişiyle yakın kişisel ilişkilerini düzene sokmak senin için özellikle önemli, fakat bugünkü zorlu Venüs açılarında ya çok fazla ya da çok az vererek hedefi kaçırıyor olabilirsin! İnsanları, kendini ya da bir ilişkiyi objektif olarak göremeyebilirsin. Bağlantılarından daha fazlasını arzulamak mümkün. Ancak enerjini yaratıcı bir uğraşa yönlendirmek ve kendi mutluluğunun sorumluluğunu üstlenme kararlılığı seni şu anda olumlu yerlere götürebilir. Böylece bir ilişkiye olmadığı bir şey olma baskısı yapmaktan kaçınmış olursun.

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  • 2 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Kova, bugün başkalarından beklentilerin biraz tutarsız olabilir ya da projelerinin bazı unsurlarını yeniden gözden geçirmen gerekebilir; böyle bir değerlendirme, fazla uzun sürmediği sürece faydalı olacaktır. Günün erken saatlerinde Venüs-Satürn geçişi, onaylanmama, engeller, kendini sabote eden tutumlar veya zaman kısıtlamaları gibi bir engeli ön plana çıkarabilir. Ne olursa olsun, planları ilerletmek yerine yeniden yapmak veya denemek gerekebilir. Kendini nasıl ifade ettiğine özellikle dikkat et; ya yeterince talepte bulunmuyor olabilirsin ya da eleştirel bir tavır sergiliyor olabilirsin. Tempo ayarla ve gecikmelerin veya kısıtlamaların seni yavaşlatmasına izin verme; ancak yavaşlatırlarsa, bu sonunda seni doğru yola geri götürmeye yardımcı olabilir. Sıcacık bir ortam beklerken yaşanan belirsizlikler bugün seni hayal kırıklığına uğratabilir. Kendini küçümseme, ancak önünde olan şeyi takdir edebilecekken tüm umutlarını bir şeye bağlamaktan kaçın. Sonuçlara ulaşmak için zaman ayır. Aslında zaman, bir teori ya da algıyı sınamak için en iyi araçlardan biridir çünkü zamanla mantık devreye girer.

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  • 2 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Balık, bugün, etkileşimlerinde bazı zorluklar yaşanabilir ya da doğal bir geri çekilme olabilir; bu da sana perspektif kazanma, yavaşlama veya tempoyu ayarlama fırsatı verir. Son günlerde özellikle yaratıcı ve tutkulu hissediyor olabilirsin, ancak Venüs'ün Satürn ve Neptün ile çatışması nedeniyle şimdi hayal kırıklığı veya tıkanıklık anları yaşanabilir. Engeller yüzeyde maddi konularla ilgili olabilir ya da içsel çekinceler veya bir şeyi doğru yapamama korkusu şeklinde kendini gösterebilir. Unutma ki engeller geçicidir ancak değerli dersler içerir. İlerlemek yerine durup düşünmek için iyi bir zamandır. Bu kısa süreli bir durumdur ve enerjilerini daha verimli şekilde yönlendirmeni sağlayabilir. Duygularını, ulaşılabilir olan bir şeye yatırım yapmaya odakla; umutlarını ulaşılması zor olan şeylere bağlamak yerine. Bu, hayal kurmamalısın demek değildir, hayal kurmalısın, ama bugünün enerjileriyle "seraplar" oluşabilir.

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