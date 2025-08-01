Günlük burç yorumları: 2 Ağustos 2025 Cumartesi

Ay günü Akrep burcunda geçiriyor ve İlk Dördün Ay evresi gerçekleşiyor. Bu geçiş, herhangi bir durumun gizli katmanlarını ortaya çıkarmamız için bizi teşvik ediyor. Hedeflerimize ulaşmak için bir baskı hissedebiliriz ve şu anda karşılaşılan engeller bizi harekete geçmeye motive edebilir. Venüs bugün Satürn ve Neptün ile kare açı yapıyor, bu da etkileşimlerimizi karmaşıklaştırıyor. Mali konular veya ilişkilerde, hayatımızda ihmal ettiğimiz ya da gereksiz yere savurgan hale gelmiş alanları değerlendirme veya seçim yapma ihtiyacıyla karşılaşabiliriz. Bu yaşam alanlarındaki belirsizlik, odaklanma gerekliliğini netleştiriyor. İdealde, hayal kırıklıkları daha güçlü bir gerçeklik ve amaç duygusuna yol açsa da şu anda gerçekte olanla hayal ettiğimiz şeyi ayırt etmekte zorlanabiliriz. Bu geçişlerle birlikte kendimizi küçümsenmiş, fark edilmemiş, şanssız veya ödüllendirilmemiş hissedebiliriz! Kendimiz, başkaları ve karşılaştığımız durumlar için ulaşılamaz standartlar belirlemekten kaçınmalıyız. İstediğimiz geri bildirimi alamadığımızda sosyal düzeyde cesaretimiz kırılabilir. Bu geçişler, sahip olduklarımızdan çok sahip olmadıklarımızı vurguladığı için yalnızlık duyguları güçlenebilir. Hayallerimiz ve ideallerimiz sınandıkça bazı hayal kırıklıkları yaşayabiliriz. İdealde, bu kriz maddi hedeflerimizi ve ruhsal ideallerimizi yeniden hizalayarak bizim için gerçekten anlamlı olanı değerlendirmemizi sağlar. Maddi kısıtlamalar planlarımızı engelleyebilir veya aniden ilham eksikliği yaşayabiliriz. Uzun süredir kaçındığımız veya ertelediğimiz sorunlarla yüzleşmemiz ya da bizi aşağı çeken bağımlılıklar, para kayıpları ve diğer davranışlarla ilgilenmemiz gerekebilir. Maddi veya ruhsal açıdan kazanım elde etmek için bazı fedakârlıklar yapmamız veya değişikliklere gitmemiz gerekebilir. Sadeleşmek ve arınmak önemlidir. Gün ilerledikçe yarın erken saatlerde kesinleşecek olan Venüs-Plüton quincunx'una doğru ilerliyoruz ve duyguları, ilişkileri, hatta alışverişleri sorgulama eğilimimiz olabilir. Bu, ilişkilerimizde, harcamalarımızda, eğlence veya sosyal yaşamımızda ayarlamalar ve yeniden değerlendirmeler yapma zamanı. Korkular ve kıskançlıklar aniden ortaya çıkarak akışı bozabilir ancak aynı zamanda duygusal olarak göz ardı ettiğimiz noktaları görmemizi sağlayabilir.