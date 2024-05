İlk kez hesaplandı: Hamilelikte ne kadar kalori alınmalı?

Avustralya'da bulunan Monash Üniversitesi'nde çalışmalar yürüten araştırmacılar, 9 aylık gebelikte kadınların toplamda kendi aldıkları kalorilere ek olarak ekstra 50 bin kalori alması gerektiğini saptadı. Bilimsel dergi Science'ta yayımlanan çalışmaya göre bebeğin dokularında depolanan enerjinin, hamileliğikteki toplam enerji harcamasının yüzde 4'ünü karşıladığını belirtti. Diğer yüzde 96'lık kısımsa kadının kendi vücudunun ihtiyaç duyduğu ekstra enerjiye denk geliyor.

Yapılan çalışmada, aralarında böcek, yılan ve keçilerin de yer aldığı 81 türün gebelik sürecindeki ekstra enerji ihtiyaçları ve tüketimleri incelendi. Hayvanın büyüklüğünün üremek için ne kadar ekstra enerjiye ihtiyaç duyduğu üzerinde büyük etkisi olduğu saptandı. Mikroskobik tekerlekliler (rotifera), yavru doğurmak için bir kalorinin milyon birinden daha azına ihtiyaç duyuyor. Buna kıyasla ak kuyruklu geyiklerin gebelik döneminde en az 112 bin ek kaloriye ihtiyacı var. Çalışmada ayrıca metabolizmanın da önemli rol oynadığına dikkat çekildi.

Kaliforniya Riverside Üniversitesi'nden David Reznick, evrimsel biyolog Dustin Marshall ve ekibinin yaptığı çalışmada, insanlarda gebelik sürecinde ne kadar kalori gerektiğinin ilk kez hesaplandığı bilgisi verildi.

