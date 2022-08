Renk danışmanı Ayşe Ayşen Bulut: "Renkler ruhun işaret dilidir"

Ayşe Ayşen Bulut, bir renk uzmanı… Renk Akademisi adını verdiği eğitim merkezinde bireylere ve gruplara renk konusunda danışmanlık veriyor. “Renkler ruhun işaret dilidir” diyor. Yaşam yolu rengi, yılın rengi gibi konulardan başladık, ders çalışma ve odaklanma için renklere, bebeğin rahat uyuması ve iş yaşamında başarı için renklerin etkisine kadar uzandık. Ayşe Ayşen Bulut’un açıklamaları HTHayat Youtube kanalında, okumak isteyenler içinse burada…

Kişisel renk analiziyle ortaya çıkıyor: Yaşam yolu rengi

Yaşam yolu rengi tamamıyla kişiye aittir, kişiye özeldir. Doğuştandır. Yaşam yolu rengini bulmak için doğum tarihinizle yola çıkıyoruz ve doğumda oluşan auranızla çalışıyoruz. Doğum tarihindeki rakamları kendi aralarında tek tek toplayıp tek bir rakama indirgiyoruz. Bizim çalıştığımız 9 renge hangi rakam denk geliyorsa, kişinin yaşam yolu rengi işte o renk olarak tespit ediliyor. Doğum anıyla birlikte oluşan auranız yaşam yolu renginiz, siz bu dünyayı terk edene kadar sizinle gelir.

Yaşam yolu rengini öğrenmek özfarkındalık sağlar. Neye ait olduğunuzu görürsünüz. Renkler, ruhumuzun işaret dilidir. Ruh konuşmaz, cevap vermez ama sizinle gizli bir iletişim halindedir. Yaşam yolu rengini öğrenmenin sağladığı farkındalık sayesinde, hepimizin içinde zaten bulunan sevgiyi daha da büyütmeyi öğreniyoruz.

Bir kişinin yaşam yolu rengini öğrendiğinizde onunla nasıl özellikte bir ilişkide kalacağınızı öğrenirsiniz. İlişkinizde zorlanmazsınız. Uyumlu musunuz, uyumlu değilseniz hangi olumlamaları kullanmanız gerekir, bunları öğrenirsiniz. Bunların hepsi kişilerin yaşam yolu renklerinde gizli. Kişinin doğum tarihi ile yaşam yolu rengini buluyoruz, sonra çakralarınıza geliyoruz. Çakraların da renkleri var. Çakra renkleri, oluşacak rahatsızlıkları önceden bilmek gibi bir tüyo sağlar. Elbette ki renk asla tedavi edici değildir. Renkler tedaviye yardımcı ve onarıcıdır.

Mesleğiniz de renginizde gizli!

Renkler ruhun işaret dilidir. Yaşam yolu renginizi bulduğunuz zaman, renginiz size ayna tutar, sizi sizinle tanıştırır. Hayatınızı kolaylaştırır. Başarıya gitmenin yolu yaşam yolu renginizden geçiyor.

Çocuğunuzun, kardeşinizin veya bir yakınınızın ileride yapacağı meslekler yaşam yolu renginde gizlidir. Kişinin rengini bulduğunuz zaman, ne iş yapacağını tasavvur edebiliyorsunuz. Renginizi bilmenizde fayda var çünkü yaşam yolu rengi aşk, para ve sağlığı da kapsıyor, bunlara dair ipuçlarını barındırıyor.

Yaşam yolu renginizi öğrenmeniz demek her şeyde o rengi kullanmanız gerektiği anlamına gelmez. Örneğin renginiz sarı ise tüm evinizde sarı kullanmanız gerekmez. Cüzdanınıza koyacağınız bir iplik bile bu işi görür. Evren, bizim gönderdiğimiz enerjiye bakar. Bumerang misali, ne gönderdiyseniz onu alırsınız.

Kişisel rengi doğru kullanmak gerek

Kişinin kendine ait yaşam yolu rengi tespit edildikten sonra evrenle bağlantıda kalmak için bir iplik bile yeterli. Hangi enerjide kalmanız gerekiyorsa o iplik size yol gösterecektir. İlla ki o renkle giyinmeye, evin dekorasyonunu o renge göre değiştirmek zorunda değil. Elbette renginizi kullanın ama en güzeli, tamamlayıcı renklerle çalışmak. Örneğin, sarının tamamlayıcı rengi vardır. Renklerin tamamlayıcı renklerini öğrenmek içinse bir renk çemberiyle çalışıyoruz.

Hocam Mark Wentworth, esas yol göstericimiz ise Carl Gustav Jung. Kişilerin görünmeyen psikolojik taraflarını renkle tespit etmek üzerine çalışıyoruz. Bunu gösteren bir çember var. Çemberde karşılıklı gelen renkler, tamamlayıcı renklerimizdir. Renk çemberine bakarak, tamamlayıcı rengi öğrenebilirsiniz. Renk çemberinde tam karşı yöne bakın. Yaşam yolu renginizi öğrendikten sonra tamamlayıcı rengi kullanın. Renkleri yaşama dahil etmek için objeleri, dekorasyonu kullanıyoruz ancak yaşam yolu renginizi hayatınıza, ev dekorasyonunuza dahil etmek istiyorsanız çeşitlilik önemli. Elbette dekorasyonda renklerin dili farklıdır. Ortamı rengarenk yapmayın. Yorulursunuz. Bu sebeple monokromatik renkleri yani bir rengin koyusundan açığa doğru, araya tamamlayıcı renkleri katarak dekorasyon yapmakta fayda var.

Renk uyumu olmayan çiftler için çözüm var

Karşılıklı olumlamalar, uyumlamalar yapmalarını tavsiye ediyorum. Sabah uyandıktan itibaren görecekleri yerlere not kağıtları asmalarını öneriyorum. Bunlar okunduğu zaman, renklerin frekansları gibi olumlamaların frekansları da bilinçaltına kodlanacaktır. Harflerin ve rakamların da frekansları var. Biz bu çalışmalarda numeroloji zaten kullanıyoruz. İlişkiler için, eşler ve partnerler arasındaki uyum için verilen olumlamaları 21 gün boyunca okumalarını söylüyoruz. Ondan sonra zaten verilen olumlamaların hepsi zaten kodlanacak. Her rengin bir onaylaması var. Kırmızı renk 1. Renk olduğu için “kendine güven, etrafına güven” diyorum. Çünkü kırmızı renk enerjik ve atılgan bir renk olduğu için “hızını biraz kes” diyorum. “Bugün hızımı kesmeyi kabul ediyorum. Etrafıma güvenmeyi kabul ediyorum.” Bu onaylamaları, olumlamaları her gün yaptıktan sonra zaten 21 gün sonra bunlar bilinçaltında yerleşecek. 10 yıldır renklerle çalışıyorum. Yaptığım analizlerde, halkımızda çoğunlukla kırmızı renk yaygın.

Renkler size ne söylüyor?

Tamamıyla psikolojik etkiler bunlar. O yüzden “Renginizi yanınızda taşıyın. Sizin yol göstericiniz olsun” diyorum. Birçok kişiyle çalışma fırsatım oluyor. Çalışmalarda onlara şunu söylüyorum: “Lütfen eve döndüğünde gardırobuna, çekmecelerine bir bak. Bak bakalım, orada hangi renkler gizli? Hangi renkleri saklamışsın? O renkler sana ruhunun sakladıklarını söylüyor. Onlar bir türlü dışarı çıkaramadıklarını gösteriyor." O sebeple diyorum ki, o gün kalktığınızda hangi renge doğru çekiliyorsanız, içinizden hangi rengi kullanmak gerekiyorsa onunla bir konuşun. Onu bir dinleyin bakalım. Bilimsel olarak hepsi kanıtlanmış. Bu anlattıklarımın hepsinin bilimsel bir açıklaması var. Çekildiğiniz renge bir bakın.

Sizin yaşam yolu renginizde gölge renginiz de vardır. Yaşam yolu renginiz karanlıkta kaldığı zaman dışarıya kendinizi nasıl gösteriyorsunuz, bunu da gölge renginiz belli eder.

9 rengin içindeki negatif yönler

Ayşe Ayşen Bulut, renklerin negatif tarafında olmanın da mümkün olduğunu söylüyor. Kişilerin yaşam yolu rengine göre davranışlarına bakarak rengin olumlu ya da olumsuz özelliklerine yakın olduğunu anlamak için işte ipuçları…

Kırmızı

Kişisel renk olarak kırmızının negatif yanı “Ben mağdurum” rolüdür. İşte bu noktada, yaşam yolu renginin özellikleri devreye giriyor. Örneğin bir kişinin yaşam yolu rengi kırmızı ise ve bu kişi mağduriyet rolü oynuyorsa, o esnada kırmızı rengin negatif tarafında olduğunu anlayabilirsiniz.

Turuncu

Yaşam yolu rengi turuncu olan kişiler gölgeye çekildiği an “ben” sendromu yaşarlar. Sıklıkla da bunun zararını görürler. Hep “ben” derler, öncelikli olarak kendilerini görürler. Onlara göre onlar bilir, onlar anlatır, onlar öncülük yapar. Kırmızıdan geldiği için… Kişi böyle davranıyorsa, gölge taraftadır.

Sarı

Yaşam yolu rengi sarı olan kişiler negatifte olduğu zaman aynı kırmızı gibi, mağduriyet odaklıdır. Kendisine bakımdan uzaktır. Birilerine bakım vermeye odaklanır, kendini unutur. Kendinin farkında değildir. Birilerinin bakımını üstlenir, hayatla uğraşır.

Yeşil

“Ben güvende değilim, ben sıkıntılıyım” Yaşam yolu rengi yeşil olan kişiler negatife çekildiğinde hep bunlarla uğraşır.

Mavi

Gölge tarafta ise mavi olan kişiler susmayı tercih eder. Duyacaklarını duymayı istemediği için susmayı tercih eder.

Lacivert – indigo

Kararsızlık, “yapsam mı, yapmasam mı?” duygusu yaşam yolu rengi lacivert olanlar için geçerlidir. Onlar için gri alan yoktur. Tıpkı sarı renk gibi, kararsızlıkları vardır.

Mor

Eğer bir toplumda nobranlığını gösteren, sivri dilini kullanan bir Mor insanı varsa o kişi gölgededir.

Pembe

Hep başkaları için çalışırlar. Kendi başarılarını unuturlar.

Renkler ve tamamlayıcı renkleri yanınızda bir arkadaş, bir sırdaş olarak gördüğünüz zaman sizin yolunuzu açarlar. Birlikte bir güven hissinde olursunuz. Çünkü ait olduğunuz bir renk var ve onun frekansına gelirsiniz. Bunlar üzerinde çalışmak için biraz süre geçmesi lazım. O rengin frekansını etrafta, toplumda yaymasını görmeniz için biraz zaman geçmesi lazım.

Kişinin renk haritası çalışılınca ortaya 7-8 sayfalık bir harita çıkarılıyor. Neler yapılması gerektiği tek tek yazılıyor. Akışta nasıl kalmanız lazım, ayaklarınız yere nasıl sağlam basacak, tüm bunları raporda anlatıyoruz. Doğum tarihinizle yola çıkıyoruz, sonradan isminizin rengini ve isminizde bulunan maske, gölge ve duygular bulunuyor. Yani egonuz, ruhunuz, duygularınız var. Sırayla bunlar bulunuyor. En sonunda sene renginiz var.

2022 yılının rengi indigo - lacivert

Kişinin bir sene rengi var. Bu renk yine doğum tarihinden bulunuyor. Rakamlar her sene değiştiği için sadece sene renginiz değişiyor ama yaşam yolu renginiz yaşamınızın sonuna kadar aynı kalıyor.

Her yıl, sene renginiz değişiyor. Verdiğim raporda “Bu yıl bunları yapmanız, bunları da yapmamanız gerekiyor” diyorum. Kişiye özel raporda olumlamalar, uyumlamalar, sizin yaşam yolu renginizle, çakralarınızla, sene renginizle birlikte yedi sekiz sayfalık bir rapor çıkıyor.

Rengin bir uyarısı, “Dikkat!” dediği bir şey yok. Renk size hep pozitiflik katar. Ama örneğin hem yaşam yolu renginiz hem de o yılın rengi aynı olan kişiler için “yılın en şanslı kişileri” diyebiliriz. Böyle olduğunda, o yılın şanslı kişiye “Şans kapılarınız açıkken bunu lütfen görün” diyorum. “O kapılardan çok kolay geçeceksiniz. Şansınızı kullanın.” diyorum.

İndigo-Lacivert yılında kendinizi nadasa bırakın

2022 yılının rengi indigo-lacivert. İndigo-Lacivert yılı olan 2022’de, kendimizi nadasa çekeceğiz. Bu sene yenilik yok. Çünkü indigo rengi gecenin rengi, karanlığın rengi. Arkasını göremiyoruz. İndigo yılı için benim tavsiyem atılım yapmayın, yeni bir iş kurmayın, yepyeni bir şeye adım atmayın. Yeni bir karar almak yerine, önümüzdeki yılın yatırımını yapın çünkü önümüzdeki yıl çok güzel bir renk geliyor. Çalışın, planlarınızı yapın, bekleyin. Kendinizi nadasa çekin.

Her kişiye özel iş alanı, yaşam alanı var. İndigo yılında benim tavsiyem, herkes bunları planlasın. Neyi bitirmesi, neye başlangıç yapması gerekiyor, bunları planlayın. Hayatınızı bu yıl gözünüzün önünden geçirin. Bugüne kadar ne yaptınız ve ne sonuç aldınız. Neyi yapmadınız ve nasıl sonuçlandı, hepsini gözden geçirin. Frekanslarınıza, yaşadıklarınıza bir bakın. Ondan sonra, gelecekte yapmak istediklerinize bakın. Bu sene bize o kadar güzel bir şans verdi ki… Kendimize, özümüze döneceğiz. Bu yıl üçüncü gözümüzle çalışalım. Çakra çalışmalarında bol bol bunlarla çalışarak gelecek için bu seneyi gözden geçirelim. Kendimizi sıkmadan, rahatlıkla, “Neden bunlar başıma geliyor?” diyerek değil, biraz bekleyin. İndigo ile ve indigo koyu bir renk olduğu için de onun tamamlayıcı rengi olarak açık ve canlı renklerle, sarılar, kırmızılarla, yeşillerle birleşin.

2023 yılının rengi: Mor

Tüm renklerle haşır neşir olun, nasıl olsa önümüzdeki yıl en güzel renk, mor renk geliyor. 2023 yılının rengi mor. Önümüzdeki yıl en güzel mor renk yılına gireceğiz. Mor rengine doğru bırakın akış sağlayalım.

Renkler günlük hayatta nasıl doğru kullanılır?

Hangi enerjiyi yaymak istiyorsanız, hangi frekansta kalmak istiyorsanız o rengi kullanın. Ama gün içinde en çok dikkat edilmesi gereken renk mor renktir. İlahi çakrayla ilgili renk olduğu için mor rengi bütün gün üzerinizde taşırsanız enerjiniz çok çabuk düşer. Çünkü ilahi çakradan size devamlı mesajlar gelecektir ve bu size yoğun gelir, fiziksel olarak çok çabuk düşüş yaşarsınız.

Akşamüstü enerjimiz düşer. Mor rengi bütün gün giyerseniz bu enerji düşüklüğünü daha fazla yaşarsınız. Elbette giyebilirsiniz ama üstünüzü değiştirmek zor olacağı için morun tamamlayıcı renklerini yanınızda taşıyabilirsiniz. Bir kalem olabilir, bir mendil olabilir. Mor rengin enerjisini tamamlayacak renkleri kullanın. Ama örneğin otorite ortaya koymak istediğiniz bir gün geçirecekseniz, otoritenin rengi olan laciverti tüm gün üzerinizde taşıyabilirsiniz. Örneğin önemli bir şeyler anlatmak istiyorsunuz ancak sizi dinlemiyorlar. Mavi giyin. Güven ortamı yaratmak için yeşil giyinin. Hareketli bir ortamda çalışmanız gerekiyorsa pembe giyin. Kırmızı yerine pembe kullanın ve onunla dengeleyin. İnsanları bir araya getirmek istiyorsanız sarı ile turuncuyu kullanın. Başarıya gitmek istiyorsanız altın rengini kullanın.

Siyah ve beyaz nasıl kullanılmalı?

Siyah her şeyin üzerini kapatır. Kaplayıcı rolü oynar ve o rengi yok eder. Siyahı kullanırken her rengin tamamlayıcısını siyahla birlikte kullanabilirsiniz. Siyah makyaj, siyah aksesuar kullandığınız zaman siz kendinizi gizliyorsunuz, yok oluyorsunuz. O yüzden tamamlayıcı parlak bir renkle, neon bir renkle kendinizi gösterin. Siyahı lütfen tek başına bırakmayın çünkü siyah üzgün bir renktir. Onu renklendirin, şenlendirin.

Beyaz renk de her rengi var eder. Kırmızıya beyaz katarsak pembe olur. Beyaz renkleri hem meydana çıkarıyor hem dönüştürüyor.

İki kişi arasındaki kişisel renk uyumu

Renk Akademisi’nde eğitimler, seminerler, harita çalışmaları yapıyoruz. Kişiler bazen bireysel çalışmak istiyor. Birlikte yapılan çalışmalar da çok güzel çünkü birlikte yol alınıyor. Daha güzel bir aşk hayatı için iki kişinin arasındaki yaşam yolu rengi renk uyumuna bakılıyor. Öncelikle kırmızılarla, pembelerle başlıyoruz. Biraz canlılık, biraz heyecan geliyor. İki kişi arasında renk uyumu çıkmadıysa hemen olumlamalar, uyumlamalar kullanıyoruz. Renkler bizi pozitif yönde yönlendiriyor.

Şunu söylemek isterim ki insanlar sevgiye aç. Çalışmalarımdan gördüğüm kadarıyla herkes bu yöntemi çok benimsiyor. Gözlerindeki ışıltıyı, sevgiyi görüyorum. Herkes kendine bir yol çiziyor.

Ders başarısı ve odaklanma için renkler

Öğrenmeyi ve ders çalışmayı kolaylaştırmak için mavi renk uygundur ancak laciverte giden tonlar değil. Sınava girerken kendi yaşam yolu renginizi taşıyan bir kalem, bir silgi, bir obje kullanabilirsiniz. O frekansı yaysın ki sizi başarıya götürsün. Sizi başarıya götürecek olan renk yaşam yolu renginizdir. Renk o kadar kapsamlıdır ki… Dünyaya gelirken size bu renk verildi zaten. Evde çalışan, sınava hazırlanan öğrencinin odasında turuncu, sarı, kırmızı gibi renkler kullanmayın. Çocuğa fazladan enerji yükleniyor ve çocuk odaklanamıyor. Odaklanmanın rengi mavi ve tonlarıdır. Etrafına biraz da yeşil konmalı. “Sen bu çalışma alanında güvendesin” mesajı verir. Çocuğa bu ortamı sunmamız gerekiyor.

Zor uyanan gençlerin başucuna sarı obje koyun

Sadece ergenlik çağındaki gençler için bir istisna var, sabahları zor uyanan gençlerin başucuna sarı bir lamba koyabilirsiniz. Yaş almış insanların yanında ise sarı rengi pek kullanmayın. Gelip geçiciliğe sebep olur ve kafa karışıklığı yaratabilir.

Lacivert, otoritenin rengi olduğu için çocuklar ve gençler bu renkten biraz kaçar. Bu sebeple çalışma odalarında kullanılmasını tavsiye etmiyorum. Çocuk, ona ait renkle birlikte olsun, onu görsün ancak geniş alanlarda kullanmayın. Renkleri küçük küçük objelerle kullanabilirsiniz. Örneğin duvarlar güzel bir nil yeşiliyle boyanabilir. Çocuk odalarında kocaman kırmızı karyolalar görüyorum. Çok isteniyorsa yazın yatağa kırmızı bir örtü serilebilir. Ama uyku alanı olan yatağı kıpkırmızı kullanmayın.

İş yerinde mor renk erkek çalışanlar için başarısızlık sebebi!

Örneğin çalışma alanlarında görüyorum, mor rengi erkeklerin çalışma başarısını düşürür. Zihni çok uyardığı için erkekler kadınlardan bu anlamda bir adım geride kaldığı için, sonuç odaklı oldukları için mor rengin uyarısıyla başedemezler. İş hayatında mor ve sarı renkten uzak durulmalı. Sarı renk kafa karıştırır, sonuca gidemezsiniz. Bu renklerin olması gerekiyorsa küçük birer obje kullanabilirsiniz. Evin salonunda da büyük çapta mor ve sarı kullanmayın. Zaten bizim ülkemizde geleneksel olarak bir kahverengi ağırlığı var. Artık beyaza ve griye dönülüyor ama lütfen tamamlayıcı renkleri de kullanın ki enerji akışınız daha kolay olsun.

Bebekler için hangi renkler uygun?

Eskilerden beri olan inanış, sarı rengin hastalık rengi olduğu yönündedir. Öyle bir şey yok. Özellikle bebekler için sarı renkle ilgili bir inanış var olagelmiş. “Bebeğim uyumuyor” diyorsanız mavi gibi yumuşak renkler kullanın. Canlı renkler yerine yumuşak somon ve pembeler kullanın. “Bebeğim çok gazlı” diyorsanız başucuna turuncu renk bir obje koyabilirsiniz. Mutlaka turuncu renk giyinmesine gerek yok. Hamile ve emziren annelere de “Bebeğinizle birleşin” diyerek turuncu rengi yanlarında bulundurmalarını tavsiye ediyorum.

Röportaj: Senem Tahmaz