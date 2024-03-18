Ramazan’a özel 5 dünya lezzeti

Ramazan’a özel 5 dünya lezzeti
Hayatın Sesi
Giriş: 18 Mart 2024 11:22
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Ebru Küçükgökdemir

Malezya’da, Saraybosna’da ya da Endonezya’da iftar sofrasına oturan binlerce Müslüman var. Farklı coğrafyalardan aynı hislerle iftar soflarında buluşanların yemekleri ve tatlıları nasıl acaba?


Lübnanlı Atayef tatlısı

Siz de dünya lezzetlerine ait tarihsel notlara meraklıysanız size anlatacaklarım var. Ortadoğu tasvir, edebiyat ve kokunun en bol olduğu yerlerden biri. Bana içeriğini bilen biri bayağı farklı anlattı. Kremasına gül ve portakal aroması vermek bize uzak olsa da kuralı böyle olduğu söyleniyor. Ricotto peyniri, tarçın, şeker ve fındık ile koyu kıvama gelen şık bir Lübnan tatlısı Atayef. Pankek sevenler için de güzel bir alternatif olacak. Şekli külah gibi olduğundan masalarınızı da oldukça şık göstereceğine eminim. Siz içeriğine kendi peyniriniz ya da kendi sevdiğiniz aromalar ile değiştirebilirsiniz.


İpek gibi Harira çorbası

Harira çorbası, özellikle Fas ve Cezayir’de sıklıkla içilen Kuzey Afrika lezzeti. Bayram günlerinde ve Ramazan ayında servis edilir. Adı, Arapça'da "ipek" anlamına gelen "Hareer"den türemiş. Ortadoğu yemeklerinde karşımıza çıkan pürüzsüz dokulu yemek sıfatı bu tarifte de kendini gösteriyor. Nohut, mercimek, soğan, kereviz sapı, domates ve sığır eti ile yapılıyor. Bu çorbada domates ana kraliçe. Sığır etini değiştirebilirsiniz. Kişniş ve maydanoz gibi pek çok bitki ile zencefil, zerdeçal, kimyon, biber, safran ve tarçın gibi aromatik baharatlar kullanılıyor. Benim çok alışkın olmadığım ve fazla baharatlı bulduğum bu tarifi yorumlamak sizin damak lezzetinize kalmış.


Kilo Aldırmayan Kuih Lapis

Kuih Lapis, Malezyalılar, Endonezyalılar ve Singapurlular arasında popüler olan geleneksel bir Asya tatlısıdır. Pirinç unu, buğday unu ile Hindistan cevizi sütü ise inek ya da keçi sütü ile değiştirilebilir gibi duruyor. Ancak unutmayalım ki her tarifin orijinali her zaman mükemmeldir. Selanik göçmeni, 3 kuşak ile bu lezzet geleneğini devam ettiren ve harika hamur işi yapan tatlı arkadaşım Cemile bana sağlıklı öneriler sundu. Gıda boyası kullanmanın yerine nar, ıspanak, kabuklu siyah üzüm, zerdeçal, yaban mersinini hafif şeker ile kaynatmanın göz alıcı renkleri ortaya çıkarabileceğini söyledi.


Saraybosna’dan Ekmek Banmalık Topa

Topa: Ne kadar çok malzeme olursa topa o kadar güzel oluyormuş. Bizim kahvaltıda ya da şu an sahurda tercih ettiğimiz kaymak, tereyağı ve farklı peynirleri topa yapımında kullanabiliriz. İftar sofralarında hurma ve suyun ardından ilk servis edilen lezzetler arasında yer alıyor. Bize çok uzak bir lezzet değil, bence başlangıçta verirseniz misafirleriniz “bu nedir” diye şaşıracak.


Malezya toplu yemek kültürünün yıldızı: Bubur Lambuk

Malezya'da her Ramazan pişirilen ve pirinç, et ve çok sayıda baharattan oluşan geleneksel Ramazan yemeği "bubur lambuk". Pirinç lapası olarak da adlandırılan bubur lambuk, Ramazan boyunca Malezya genelinde kurulan Ramazan pazarlarında kazanlarda pişirilip iftar saatinden önce küçük kap veya plastik poşetlerde satılıyor. Diş problemi yaşayanlar içinde yumuşak bir alternatif. Bubur lambuk yemeğinin ana malzemelerini pirinç, kırmızı et, soğan, sarımsak, maydanoz, zencefil ve havuç oluşturuyor. Tarçın, kakule, yıldız anason ve kişniş gibi baharatlar da olmazsa olmazı.



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