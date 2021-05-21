Pirinç suyunun saça faydalarını biliyor muydunuz?

İçerisindeki bol nişasta sebebiyle Uzak Doğuluların canlı saçlarının sırrının pirinç suyu olduğunu söyleyebiliriz...

Pirinç suyunun saça faydalarını biliyor muydunuz?
Güzellik
21 Mayıs 2021 Cuma

Pirinç, besin değeri nedeniyle Japon diyetindeki en önemli temel maddelerden biridir. Güzellik uzmanı Karen Flowers, pirinç suyu oluştuğunda "vitaminlerin, amino asitlerin ve diğer eser minerallerin (çinko, magnezyum, B ve C vitaminleri vb.) ortaya çıktığını söylüyor. Dr. Williams, pirinç suyunun antioksidanlar açısından zengin olduğunu ekliyor.

Uzmanlar, pirinç suyundaki besin maddelerinin en iyi nerede gözlendiği konusunda farklı fikirleri vardı: saç veya kafa derisi. Karen Flowers, pirinç suyunun kafa derisini tedavi etmek için daha uygun olduğuna ve daha sonra saç sağlığını geliştirebilecek sağlıklı bir saç derisi ortamı yaratmaya yardımcı olduğuna inanıyor. Dr. Williams, pirinç suyunun saç kütikülünün güçlenmesine ve iyileşmesine yardımcı olabileceğini aktardıktan sonra "antioksidanların saç köklerini beslediğini ve kafa derisindeki hasarlı hücreleri onardığını" sözlerine ekliyor. Dr. Zeichner ise hem saç derisi hem de saç için faydalı olduğunu belirtiyor. İşte pirinç suyunun saçlar için diğer faydaları:


Saçlarınızı güçlendirir

Pirinç suyundaki nişasta saçı güçlendirmeye yardımcı olabilir. The Mount Sinai Hastanesinden Dr. Joshua Zeichner, "pirinç suyunun yüksek nişasta seviyeleri içerdiğini ve bunun saç tellerini güçlendirdiğini" ifade ediyor. Karen Flowers da aynı fikirde ve "pirinç suyunun saç telini proteine ​​benzer şekilde kapladığını, böylece saç gövdesini güçlendirip saçı kalınlaştırma yeteneğine sahip olduğunu" ekliyor.


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Saç derisini iyileştirir

Karen Flowers, "sağlıklı saçlar sağlıklı bir saç derisinden büyürken" pirinç suyunun saçlar için kullanılmasının yararlı olabileceğini ifade ediyor. Pirinç suyunun içinde vitaminler, amino asitler ve diğer mineraller bulunmaktadır.


Tahrişi azaltır

Trikoloji uzmanı Dr. Williams, 2002'de Ulusal Tıp Kütüphanesinde (National Library of Medicine) yayınlanan bir çalışmada, pirinç suyu nişastasının, sodyum lauril sülfat kullanımından kaynaklanan tahrişi olan bireylerin ve ayrıca dermatitli bireylerin hasar görmüş ciltlerini iyileştirmeye yardımcı olduğunu ifade ediyor. Bu nedenle, pirinç suyuyla durulanmak kafa derisindeki iltihabı yatıştırmaya yardımcı olabilir, ancak yine de fazla kullanmayın.


Saçlarınızın parlaklığını artırır

Sönmüş ve cansız saçların önde gelen nedenlerinden biri de kırık saç uçlarıdır. Dr. Zeichner, pirinç suyunun, nemlendirmeyi sağladığı ve kırık uçların fazlalığını en aza indirdiği için saçın görünümünü iyileştirebileceğini ifade ediyor.


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Kolay şekillendirilebilmesini sağlar

Williams, pirinç suyunun saça elastikiyet, saçta daha fazla parlaklık, güçlendirme ve daha kolay açılıp kapanabilen daha yumuşak saçlar sağladığını söylüyor. Ancak, bu sonuçların bilimsel araştırmalarla doğrulanmadığı konusunda uyarıyor.


Saç uzamasını kolaylaştırır

Dr. Williams, “Pirinç suyu, antioksidan bakımından zengindir. Antioksidanlar saç köklerini besler ve hasarlı hücreleri onarır. Bu, saç büyümesi için destekleyici bir ortam yaratarak sağlıklı saçı destekler." diyor. Dr. Zeichner bunu yineliyor ve saç köklerini saç uzamasının başladığı yer olduğunu ekliyor. Flowers, pirinç suyunun folikülü beslemeye ve güçlendirmeye yardımcı olduğunu ve böylece kırılmaya daha az duyarlı olan kaliteli saç üretimini artırdığını kabul eder. Pirinç suyu kullanmanın faydaları olmasına rağmen, her üç uzman da saç dökülmesini önlemediğini ve saç uzamasını etkilediğine dair bilimsel kanıtların bulunmadığını vurgulamaktadır.

Referans: Caitlin Duggan. "Should You Be Using Rice Water to Get Long, Strong, Healthy Hair?". Şuradan alındı: https://www.byrdie.com/rice-water-for-hair#the-benefits. (17 Şubat 2021).

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