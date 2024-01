Hindistan'da "phool gobhi" olarak bilinen piramit karnabahar, Brassicaceae familyasına ait bir sebze. Fraktal karnabahar olarak da adlandırılan Romanesco (piramit karnabahar), karnabahar ve brokoli ile oldukça benzerlik taşıyor. Romanesco karnabaharı, küçük konik çiçeklerden oluşan spirallerle farklı bir görünüme sahip ve bu onu diğer turpgillerden ayıran bir özellik olarak karşımıza çıkıyor ve büyüleyici görünümünün ötesinde Romanesco aynı zamanda sağlık yararları açısından da oldukça etkili.

Kalorisi ve karbonhidratı düşük, öğünlerinize dahil ettiğinizde besin değeri açısından zengin olan bu sebze, tokluğu teşvik ederek ve fazla kalori almadan gerekli besin kaynaklarını sağlayarak kilo yönetiminize de yardımcı olabilir. İşte piramit karnabaharın faydaları:

Besin değeri açısından zengin

Tıpkı aynı aileden olan diğer sebzeler gibi Romanesco karnabaharı da C Vitamini, K Vitamini, B6 Vitamini, potasyum, folat ve manganez gibi mükemmel bir vitamin ve mineral kaynağıdır. Bu besinler bağışıklık fonksiyonunda, kanın pıhtılaşmasında, kemik sağlığında ve enerji metabolizmasında önemli roller oynuyorlar.

Oksidatif stresle savaşıyor

Romanesco karnabaharının canlı yeşil rengi, oksidatif stresle mücadele eden, kronik hastalık riskini azaltan ve yaşam kalitesini artıran C Vitamini ve manganez gibi yüksek antioksidan içeriğine sahip.

Sindirim sistemine iyi geliyor

Piramit karnabahar, sağlıklı bir sindirim sisteminin sürdürülmesi için gerekli olan iyi bir lif kaynağıdır. Lifler, düzenli bağırsak hareketlerini teşvik eder, kabızlığı önler ve bağırsak mikrobiyomunu destekler.

Kanser riskini azaltıyor

Romanesco karnabaharı, kanserin önlenmesiyle bağlantılı olan sülforafan ve İndol-3-karbinol gibi bileşenler içeriyor. Bu bileşikler zararlı maddelerin detoksifikasyonuna, kanser hücrelerinin büyümesinin engellenmesine ve inflamasyonun azaltılmasına yardımcı olabilir.

Kalp sağlığına iyi geliyor

Romanesco karnabaharındaki lif ve potasyum içeriği kalp sağlığına katkıda bulunur. Lif, kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olurken, potasyum kan basıncını düzenlemeye yardımcı olarak kalp hastalıkları riskini azaltır.

Kemik sağlığını güçlendiriyor

K vitamini kemiklerde kalsiyumun uygun şekilde kullanılması için gerekli bir vitamin çeşidi. Romanesco karnabaharı, yüksek miktardaki K Vitamini ve kalsiyum içeriğiyle kemik sağlığını destekler ve osteoporoz gibi durumların önlenmesine yardımcı olabilir.

Göz sağlığını koruyor

Romanesco karnabaharındaki C vitamini ve beta-karotenin varlığı, gözlerinizin daha sağlıklı olmasına katkıda bulunuyor. Bu besinler yaşa bağlı makula dejenerasyonu ve diğer göz bozuklukları riskinin azalmasıyla da yakından ilgili.

