Mor lahananın faydaları neler?

Mor lahana salata olarak tüketilir, sandviç ve hamburgerlerin popüler bir eşlikçisi olan lahana turşusu yapımında kullanılır ve vegan bir probiyotik besindir.

Kırmızı lahananın içerisindeki fitokimyasallar, antosiyaninler ve indoller gibi antioksidanlar, C, A, E, K, B1, B2 ve folat gibi vitaminler, kalsiyum, manganez, magnezyum, demir ve potasyum gibi mineraller bu sebzeyi sağlık açısından son derece faydalı kılıyor.

Mor lahananın bu zengin besin profili; erken yaşlanmayı önleme, bağışıklık sistemini güçlendirme, diyabet ve kalp hastalıklarına iyi gelme, Alzheimer başlangıcını yavaşlatma ve kemik sağlığını iyileştirme gibi etkileyici sağlık yararları sunuyor. Diğer faydalarını öğrenmek için haberimizin devamını takip edebilirsiniz:

Mor lahananın faydaları

Kanser riskini azaltıyor

Mor lahana, kanserin önlenmesinde güçlü bir rol oynayan antosiyaninler ve indoller dahil olmak üzere antioksidanların güçlü bir kaynağıdır. Araştırmalar, mor lahanadaki indollerin meme kanseri riskini azaltmaya yardımcı olduğunu gösteriyor. Ayrıca A vitamininin akciğer kanseri riskini azaltmasıyla da bağlantılı bir besin.

Cilt sağlığını artırıyor

Mor lahanadaki besin yelpazesi, cildinizin parlak ve genç görünmesini sağlamaya yardımcı olabilir. Antioksidanların faydası, cilt tonunuzu, esnekliğinizi, ince kırışıklıkları ve yaşlılık lekelerini iyileştirerek yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca içerdiği büyük miktarda A vitamini cildinizin hücrelerinin yeniden artmasına yardımcı olur, cildinizi güneşten korur ve cildinizin elastikiyetini artırır.

Alzheimer hastalığını önlemeye yardımcı oluyor

Mor lahana insanların bilişsel aktivitelerini koruma potansiyeli olan harika bir sebze. Alzheimer hastalarında hafıza ve bilişsel kayıp üzerinde büyük etkiye neden olan şey, bir tür vebanın oluşmasıdır. Mor lahanadaki antosiyaninlerin bolluğu sayesinde plak oluşumunu önemli ölçüde azaltarak beyninizi Alzheimer hastalığına karşı korur.

Kemik yoğunluğunu artırıyor

Mor lahanadaki yoğun miktardaki temel mineraller, mor lahanayı sağlıklı kemik gelişimini sağlayan en iyi sebzelerden biri haline getiriyor. Bu sayede kalsiyum, magnezyum, manganez gibi minerallerin zenginliği, kemik büyümesini ve osteoporoz, artrit ve diğer iltihaplanmalara karşı koruma sağlayan mineral yoğunluğunu destekliyor.

Kilo vermeyi destekliyor

Kırmızı lahana düşük kalorili olması, yüksek diyet lifleri içermesi ve temel besin maddeleri açısından zengin olmasıyla birlikte kilosuna dikkat edenler için mükemmel bir sebze. Tokluk hissinize katkı sağlayarak aşırı yemenizi engeller ve aynı zamanda beslenme ihtiyacınızı da karşılar. Salatalar, körili yemekler ve lahana turşusu şeklinde menünüze dahil edebileceğiniz harika bir sebze seçeneği olabilir.

Sindirim fonksiyonlarını geliştiriyor

Çözünür ve çözünmez diyet liflerini barındıran kırmızı lahana, gerçekten de mide-bağırsak sağlığı için oldukça faydalı. Çözünebilir liflerin bolluğu, besinlerin sindirilen gıdalardan emilimini ve parçalanmasını düzenleyen yararlı bağırsak florasının artmasına yardımcı olur. Üstelik bol miktarda çözünmeyen lif normal bağırsak hareketine yardımcı olur, böylece sağlıklı bir sindirim sistemi oluşturmanızı sağlar.

Hipertansiyonu önlemeye yardımcı oluyor

Mor lahana, potasyum deposudur. Bu, sodyumun zararlı etkilerini sınırlandırarak kan basıncındaki ani yükselişlerin kontrol edilmesinde ve böylece optimal kalp aktivitesinin sürdürülmesinde önemli bir rol oynar. Ayrıca, yüksek kan basıncını düşüren ve hipertansiyonu etkili bir şekilde düzelten kalp kaslarının gevşemesine de yardımcı olur.

Enflamasyonu azaltıyor

Sülforafan, birçok turpgil sebzesinde bulunan ve birçok anti-inflamatuar etkiye sahip olan önemli bir bileşen. Bu bileşen, hafifle kronik arasındaki inflamasyonun yatıştırılmasında son derece yararlı bir madde. Eski dönemdeki bazı bütünsel tedavi yöntemlerinde topikal ağrı jeli olarak da kullanılmıştır. Enflamasyonu ve artrit kaynaklı ağrıyı azaltmak için yumuşak lahana yaprakları dizlere sarılmıştır.

Kalp sağlığını destekliyor

Mor lahana aynı zamanda mor lahanaya eşsiz rengini veren flavonoid antioksidanlar olan antosiyaninlerin varlığı nedeniyle kalbe de fayda sağlayabilir. Orta miktarda antosiyanin tüketmek kan basıncını düşürür ve kalp hastalığı ve kalp krizi riskini yüzde on beş oranında azaltır.

Göz sağlığını iyileştiriyor

Mor lahanadaki A vitamini miktarı, göz sağlığınızın korunması için oldukça faydalı. Yaşlılıkta katarakt olasılığını azaltmanın yanı sıra makula dejenerasyonunun önlenmesine de yardımcı olabilir.

Referans: "Amazing Benefits Of Red Cabbage For Health And Beauty". Şuradan alındı: https://www.netmeds.com/health-library/post/amazing-benefits-of-red-cabbage-for-health-and-beauty. (4 Eylül 2023).