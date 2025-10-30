Alplerin ortasında düşsel bir vadi: Lauterbrunnen

"K\u00fckreyen \u015eelaleler Vadisi" olarak da bilinen Lauterbrunnendeki kasaba, Wengen, M\u00fcrren, Gimmelwald, Stechelberg ve Isenfluh k\u00f6ylerinden olu\u015fuyor.. Alp Da\u011flar\u0131yla \u00e7evrili yemye\u015fil tepelerin aras\u0131nda yer alan vadi, \u00fclkenin 72 \u015felalesine ev sahipli\u011fi yap\u0131yor. Huzur dolu do\u011fas\u0131yla dikkati \u00e7eken vadi, ziyaret\u00e7ilerine e\u015fsiz bir manzara sunuyor.. Kasaba, g\u00fcney ve g\u00fcneybat\u0131 y\u00f6n\u00fcne do\u011fru uzanan, 8 kilometrelik Lauterbrunnen Duvar\u0131yla bulu\u015fan bir vadinin dibinde konumlan\u0131yor.. Lauterbrunnen, ayn\u0131 zamanda Avrupa'n\u0131n en y\u00fcksek \u015felalelerinden Staubbachle de biliniyor.. "Toz Deresi \u015eelalesi" olarak da an\u0131lan Staubbach, Weisse Deresinin kayal\u0131k u\u00e7urumlar\u0131ndan d\u00f6k\u00fcl\u00fcyor.. Su, vadi seviyesine ula\u015fmadan \u00f6nce neredeyse sis bulutuna d\u00f6n\u00fc\u015ferek etkileyici bir g\u00f6r\u00fcnt\u00fc olu\u015fturuyor. Vadide ayr\u0131ca M\u00fcrrenbach ile Tr\u00fcmmelbach \u015eelalesi de bulunuyor. Do\u011fa sporlar\u0131 tutkunlar\u0131n\u0131n u\u011frak noktalar\u0131ndan Lauterbrunnen Vadisi, kanatl\u0131 tulum u\u00e7u\u015fu olarak bilinen spor t\u00fcr\u00fc i\u00e7in d\u00fcnyaca bilinen bir merkez konumunda yer al\u0131yor. . Vadide bu spor i\u00e7in 13 yasal atlama noktas\u0131 bulunuyor.. D\u00f6rt mevsim boyunca farkl\u0131 g\u00fczellikler sunarak \u00fclkenin en \u00f6nemli turizm merkezlerinden biri olma \u00f6zelli\u011fini s\u00fcrd\u00fcren kasaba, tarihi dokusu korunmu\u015f mimarisiyle ziyaret\u00e7ilerini adeta masal d\u00fcnyas\u0131na g\u00f6t\u00fcr\u00fcyor.. Kasabada bunlar\u0131n yan\u0131 s\u0131ra hediyelik e\u015fya d\u00fckkanlar\u0131, restoranlar ve kafeler de turistlerce yo\u011fun ilgi g\u00f6r\u00fcyor.. * Haberin foto\u011fraflar\u0131 AA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.. . . . . . . .
YORUMLAR