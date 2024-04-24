Nil Sude Albayrak kimdir?

Nil Sude Albayrak 1995 y\u0131l\u0131nda \u0130stanbul'da do\u011fdu.. Bah\u00e7e\u015fehir \u00dcniversitesi Sinema ve Televizyon b\u00f6l\u00fcm\u00fcnden mezun oldu.. M\u00fcjdat Gezen Sanat Merkezi ve ard\u0131ndan Greta Seacat Oyunculuk At\u00f6lyesinde e\u011fitimler ald\u0131.. 2018'de \u015eark\u0131lar Seni S\u00f6yler m\u00fczikalinde yer ald\u0131.. Aile, K\u0130mler Geldi Kimler Ge\u00e7ti ve \u015eahmeran gibi dizilerde oynad\u0131.. 2021 y\u0131l\u0131nda ise Birthday isimli bir k\u0131sa filmde yer ald\u0131.. \u0130\u015fte oyuncunun di\u011fer Instagram payla\u015f\u0131mlar\u0131.... . . .
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