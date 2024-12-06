Nesilden nesile sanat

El i\u015fleri veya duvar sanat\u0131... Hangisi olursa olsun, toplumdaki sanatsal haf\u0131zay\u0131 aktarmak i\u00e7in b\u00fcy\u00fckanneler \u00e7ok de\u011ferli bir g\u00f6rev \u00fcstleniyor. Agnes Kasparkova da bunlardan biri. . 90 ya\u015f\u0131nda Internet'te viral olan Agnes Kasparkova, \u00c7ek Cumhuriyeti'nin Louka k\u00f6y\u00fcndeki 18. y\u00fczy\u0131ldan kalma \u015fapelin duvarlar\u0131na \u00e7i\u00e7ek desenleri \u00e7izmesiyle tan\u0131nd\u0131. . Eski bir tar\u0131m i\u015f\u00e7isi olan b\u00fcy\u00fckanne, Geleneksel Moravya (G\u00fcney \u00c7ek) sanat eserlerinden esinlenen \u00e7i\u00e7ek desenlerini \u00e7izerken canl\u0131 tonlarda mavi boya ve k\u00fc\u00e7\u00fck bir f\u0131r\u00e7a kullan\u0131yordu. . Kasparkova bu hobiyi kendisi de \u00f6lmeden \u00f6nce ayn\u0131 i\u015fi g\u00f6n\u00fcll\u00fc olarak yapan ba\u015fka bir ya\u015fl\u0131 kad\u0131ndan \u00f6\u011frenmi\u015fti. Kasparkova'n\u0131n 2018'deki vefat\u0131ndan sonra ise, yapt\u0131\u011f\u0131 i\u015fi ye\u011feni Marie Jagošová devrald\u0131.. Kasparkova ve ye\u011feninin \u00e7izimleri k\u00f6ydeki \u015fapel ile s\u0131n\u0131rl\u0131 kalmad\u0131 ve di\u011fer binalar\u0131 da s\u00fcsledi. . E\u015fsiz \u00e7izimler, sanat geleneklerini nesilden nesile aktarman\u0131n ne kadar \u00f6nemli oldu\u011funu hat\u0131rlat\u0131r nitelikte. . Siz, gelecek nesillere neyi aktarmak isterdiniz? . . . . .
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