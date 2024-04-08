Mutfağınıza yeni soluk katacak küçük öneriler

Dolap kulplar\u0131n\u0131 yenileme\nDolap kulplar\u0131n\u0131 yenilemek, mevcut kulplardan daha uzun veya farkl\u0131 renkte -\u00f6rne\u011fin siyah- kulp kullanmak mutfa\u011f\u0131n\u0131z\u0131n havas\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirmekte olduk\u00e7a etkilidir.. Tezgah boyama\nBu biraz zahmetli bir i\u015f olsa da iyi yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda sonu\u00e7lar ger\u00e7ekten olduk\u00e7a ho\u015f olabiliyor. Eski tip, bo\u011fucu bir desene sahip olan tezgah\u0131n\u0131z\u0131 be\u011fendi\u011finiz renk ve modelde boyayabilirsiniz.. Kapaklar\u0131 folyo sticker ile kaplama\nDolap kapaklar\u0131n\u0131 boyamak daha kal\u0131c\u0131 ve kullan\u0131\u015fl\u0131 bir \u00e7\u00f6z\u00fcm olsa da o kadar vaktiniz yoksa folyolar ile kaplamak iyi bir fikir olabilir. E\u011fer tamam\u0131n\u0131 kaplayacak g\u00fcc\u00fcn\u00fcz yoksa aralara renk katmak i\u00e7in birka\u00e7 kapa\u011f\u0131 dahi yapabilirsiniz.. Duvar ka\u011f\u0131d\u0131\nMutfa\u011f\u0131n\u0131z\u0131n bo\u015f olan duvar\u0131na be\u011fendi\u011finiz bir modelde duvar k\u00e2\u011f\u0131d\u0131 uygulaman\u0131z ortam\u0131n havas\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftirecek, i\u00e7 \u0131s\u0131tan bir g\u00f6r\u00fcnt\u00fc elde etmenizi sa\u011flayacakt\u0131r.. Ayna kullan\u0131n\n"Mutfakta ayna m\u0131 olurmu\u015f?!" demeyin! Ayna bulundu\u011fu her ortama \u015f\u0131kl\u0131k, ferahl\u0131k katar o sebeple uygun bir alana ho\u015f bir mutfak aynas\u0131 kullan\u0131n!. Samimi bir ruh i\u00e7in bitki\nMutfa\u011f\u0131n\u0131za koyaca\u011f\u0131n\u0131z saks\u0131 \u00e7i\u00e7ekleri ortam\u0131n havas\u0131n\u0131 hemen de\u011fi\u015ftirecektir. E\u011fer g\u00fcne\u015f almayan bir mutfa\u011fa sahipseniz duvara bir raf yap\u0131p yapay \u00e7i\u00e7ekleri mutfa\u011f\u0131n\u0131za yerle\u015ftirebilirsiniz.. Aksesuar alan\u0131\nKahve alan\u0131, aksesuar alan\u0131 gibi alanlar mutfa\u011f\u0131n\u0131z\u0131n havas\u0131n\u0131 an\u0131nda de\u011fi\u015ftirecektir!.
Facebook Yorumları