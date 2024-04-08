Mutfağınıza yeni soluk katacak küçük öneriler

Kapakları folyo sticker ile kaplama

Dolap kapaklarını boyamak daha kalıcı ve kullanışlı bir çözüm olsa da o kadar vaktiniz yoksa folyolar ile kaplamak iyi bir fikir olabilir. Eğer tamamını kaplayacak gücünüz yoksa aralara renk katmak için birkaç kapağı dahi yapabilirsiniz.