Mutfağınıza yeni soluk katacak küçük öneriler

Mutfağınızda değişiklik yapmak istiyorsunuz ancak büyük bir bütçeye sahip değil misiniz? Önerilerimize göz atmanızı tavsiye ederiz!

Yaşam
Giriş: 08 Nisan 2024 12:04 Güncelleme: 08 Nisan 2024 12:05
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  • Dolap kulplarını yenileme

    Dolap kulplarını yenilemek, mevcut kulplardan daha uzun veya farklı renkte -örneğin siyah- kulp kullanmak mutfağınızın havasını değiştirmekte oldukça etkilidir.

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  • Tezgah boyama

    Bu biraz zahmetli bir iş olsa da iyi yapıldığında sonuçlar gerçekten oldukça hoş olabiliyor. Eski tip, boğucu bir desene sahip olan tezgahınızı beğendiğiniz renk ve modelde boyayabilirsiniz.

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  • Kapakları folyo sticker ile kaplama

    Dolap kapaklarını boyamak daha kalıcı ve kullanışlı bir çözüm olsa da o kadar vaktiniz yoksa folyolar ile kaplamak iyi bir fikir olabilir. Eğer tamamını kaplayacak gücünüz yoksa aralara renk katmak için birkaç kapağı dahi yapabilirsiniz.

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  • Duvar kağıdı

    Mutfağınızın boş olan duvarına beğendiğiniz bir modelde duvar kâğıdı uygulamanız ortamın havasını değiştirecek, iç ısıtan bir görüntü elde etmenizi sağlayacaktır.

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  • Ayna kullanın

    "Mutfakta ayna mı olurmuş?!" demeyin! Ayna bulunduğu her ortama şıklık, ferahlık katar o sebeple uygun bir alana hoş bir mutfak aynası kullanın!

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  • Samimi bir ruh için bitki

    Mutfağınıza koyacağınız saksı çiçekleri ortamın havasını hemen değiştirecektir. Eğer güneş almayan bir mutfağa sahipseniz duvara bir raf yapıp yapay çiçekleri mutfağınıza yerleştirebilirsiniz.

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  • Aksesuar alanı

    Kahve alanı, aksesuar alanı gibi alanlar mutfağınızın havasını anında değiştirecektir!

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