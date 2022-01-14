Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu ve önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, ölüm yıldönümü olan 14 Ocak'ta anılıyor. 2022 yılı ise Zübeyde Hanım'ın vefatının 99. yıl dönümü.

Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım
Yaşam
14 Ocak 2022 Cuma

Zübeyde Hanım'ın hayatı

Karaman’dan Rumeli’ye göçen ve toprak işleriyle uğraşan Yörük Türkmeni bir aileden gelen Zübeyde Hanım, 1857’de Selanik yakınlarında Lankaza’da dünyaya geldi. Babası Sofuzade Feyzullah (Sadullah) Ağa, annesi Molla Hanım olarak anılan Ayşe Hanım’dır. Zübeyde Hanım’ın mensubu olduğu aile, Karaman’dan ilk geldiğinde Selanik ile Manastır'ın arasında bulunan Vodina Sancağı'na bağlı "Sarıgöl" de denilen "Kayalar" Nahiyesine yerleşmişti. Hacı Sofu ailesinin birçok üyesi gibi okuryazar olması sebebiyle Zübeyde Molla olarak anılırdı.


Zübeyde Hanım'ın vefatının 99. yılı

Selanik'te Gümrük Muhafaza Teşkilatında memur Ali Rıza ile 1871 yılında evlenen Zübeyde Hanım, henüz 14 yaşındaydı. Fatma, Ömer ve Ahmet adlı üç çocukları doğdu ancak Fatma vefat etti. Bu dönemde Selanik Yenikapı semtinde yaşayan aile, tayin sebebiyle Çayağzı’na taşındıktan sonra diğer çocukları Ömer ve Ahmet de burada vefat etti. 1881’de Mustafa, 1885’te Makbule, 1889’da ise altıncı çocukları Naciye doğdu. Naciye 12 yaşındayken vefat etti. Ali Rıza Efendi'nin 1888 yılında vefat etmesi üzerine Zübeyde Hanım çocuklarıyla birlikte abisi Hüseyin Bey’in Langaza’daki çiftliğine yerleşti. Abisine yük olmak istemeyen Zübeyde, Selanik Gümrükler Başmüdürü Ragıp Bey ile ikinci evliliğini yaptı. Bu evlilik, Mustafa Kemal’i kızdırdı ancak Mustafa Kemal Atatürk'ün, daha sonraları Kurtuluş Savaşı komutanlarından olan ve TBMM Başkanlığı yapan Ali Fuat Cebesoy'a, Ragıp Bey hakkında "Bana karşı hep çok saygılı davranmış, büyük adam muameleleri etmiştir. Nazik ve kibar bir insandır." diye ifade ettiği söylenir. Zübeyde Hanım Balkan Savaşı’ndan sonra Ragıp Bey’den ayrıldı ve Osmanlı toprağı olmaktan çıkan Selanik’ten İstanbul’a gelerek Beşiktaş Akaretler’e yerleşti.


Zübeyde Hanım’ın son günleri ve mezarı

Zübeyde Hanım’ın mezarı İzmir’dedir. Zübeyde Hanım, oğlu Mustafa Kemal’in 1919’a Anadolu’ya çıkmasından sonra onu tekrar 14 Haziran 1922’de görebildi. Bu tarihte oğluyla Adapazarı’nda tekrar buluşan anne, Mustafa Kemal’in yanına yerleşti. Ankara’nın sert iklim koşulları sağlığını olumsuz yönde etkilemesi sebebiyle 18 Aralık 1922’de tedavi amacıyla İzmir’e gitti. Son günlerini İzmir’de Latife Hanım Köşkü’nde geçiren Zübeyde Hanım, 14 Ocak 1923'te 66 yaşında vefat etti. İzmir Karşıyaka’da 1940 yılında yaptırılan anıt mezarda yatmaktadır. Sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz...







Atatürk'ü Samsun'da karşılayan kadın: Sakine
Atatürk'ü Samsun'da karşılayan kadın: Sakine Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor ...
Dünyada Atatürk'ün hatırasının bulunduğu şehirler Yalnızca ülkemiz için değil tüm ...

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.