Mükemmel selfie nasıl çekilir?

Günlük hayatta tek başımıza veya sevdiklerimizle en çok çekildiğimiz fotoğraf türlerinden biri de selfielerdir. Doğru ışığı ayarlamaktan odağa kadar her şey çok önemli. İşte mükemmel selfienin ipuçları...

Mükemmel selfie nasıl çekilir?
Güzellik
02 Ocak 2021 Cumartesi

Sosyal medyanın gözdelerinden olan selfieleri sevmeyen yoktur herhalde. Her an her yerde çekilmeye alışık olduğumuz selfielerde güzel görünmek herkes için önemli. İşte odak noktasının yüzünüz olduğu bu selfieleri çekilirken nelere dikkat etmeniz gerektiğinin ipuçları:


Etrafınızdaki nesnelerden yardım alın

Siz de selfie çekilirken elini kolunu nerey koyacağını bilemeyenlerdenseniz bu önerimiz tam size göre. Estetik bir görünüm oluştururken diğer elinizin boş kalmaması için bir kahve fincanından ya da bir kalemden yararlanabilirsiniz. Fotoğrafa küçük bir hareket katarken kendinizi olduğunuzdan daha rahat hissedersiniz böylece.


Kolunuzun olması gerekenden fazlası fotoğrafta çıkmasın

Selfie çekmenin zor olduğunu biliyoruz. Özellikle çekerken kolunuz ağrıyor bile olabilir. Böyle durumlarda kolunuzu dirseğinizden biraz kırarak hem fotoğraf karesinin büyük bir kısmını kolunuzun kaplamasını önlemiş olursunuz hem de daha konforlu bir çekim gerçekleştirirsiniz.


Selfie çubuğu kullanabilirsiniz

Taşıması her ne kadar zor olsa da alıştığınızda vazgeçemeyeceksiniz. Bir önceki maddenin zorluklarından kurtulmak istiyorsanız 2014 yılında hayatımıza giren selfie çubuklarından yararlanabilirsiniz. Özllikle tek başınıza fotoğraf çekilirken yüzünüzü fazla yakın çekmekten yakınıyorsanız bir selfie çubuğu edinmenizde fayda var.


Yüzünüzdeki en sevdiğiniz bölgeleri makyajla öne çıkarın

Yapacağınız ufak bir kontür işlemiyle yüzünüze boyut katabilirsiniz. Ayrıca canlı bir görünüm oluşturmak için allık ve aydınlatıcılar selfielerin olmazsa olmazlarıdır. Fotoğrafın en önemli kısmı olan gözlerinizle canlı bir bakış yakalamak için gözlerinizi olduğundan daha büyük ve canlı göstermeye özen gösterin makyaj esnasında.


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Doğal gülmeye özen gösterin

Yapaylıktan kimse hoşlanmaz. Uzun uzun pozlar verip kendinizi veya çevrenizdekileri bıktırıp sıkmak yerine doğal pozlar vererek daha güzel fotoğraflar elde edebilirsiniz. Böyle doğal pozları elde edebilmek için sizin veya etrafınızdakilerin kahkaha attığı bir pozu yakalamak oldukça şirin olabilir.


Kendinizden emin görünün

Duruş, bir fotoğrafın her şeyidir. Dinamik bir fotoğraf yakalamak için kıpır kıpır hareketlerin yanında özgüveninizi de ortaya koymak harika bir fotoğrafın ortaya çıkmasını sağlayabilir.


En sevdiğiniz profilinizi belirleyin

Herkesin fotoğraf çekilirken daha güzel göründüğü bir profili vardır. Kimi zaman hep aynı tarafa uyumaktan yüzümüzün bir kısmı diğer kısmına göre daha düşük olurken kimi zaman da bir kaşımızın şeklini diğerine göre daha çok severiz. Eğer siz bu yönünüzü bilmiyorsanız şimdi öğrenmeninizin tam zamanı. Boş vaktinizde kameranın hangi açısından yüzünüzün daha güzel göründüğüne dikkat edin.


Arkaplanı öne çıkarmayın

Unutmayın, fotoğrafın ana teması sizsiniz. Arka planın güzelliği her ne kadar fotoğrafınızı etkileyecekse de sizin önünüze geçmesine izin vermeyin. Çok karmaşık olmayan bir arkaplan edinmenizde fayda varr.


Doğru ışığı belirleyin

Doğru ışık, fotoğrafın ana ögelerinden biri. Gün içerisinde alacağınız güneş ışığıyla veya selfie çekmek amacıyla alacağınız özel bir ring light işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Doğru saatte fotoğraf çektirmenin önemini denedikçe anlayacaksınız.


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