İri gözlere sahip olmanın 11 yolu

Küçük makyaj hileleriyle gözlerinizi olduğundan daha büyük göstermeniz mümkün.
01 Kasım 2019 Cuma
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Öncelikle yorgun göz altı torbalarınızdan kurtulun. Yapışkan göz pedlerini kullanabilirsiniz. Böylelikle göz altı torbalarını ve kırışıklığı en az indirebilirsiniz. Eğer isterseniz 1-2 dk buzla masaj da yapabilirsiniz.
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Koyu halkalar ve morluklar sizi yorgun gösterecektir. Doğru bir kapatıcıyla cilt tonunuzu dengeleyebilirsiniz. Göz bölgenizi aydınlatmanız daha sağlıklı bakışlara sahip olmanızı sağlayacaktır.
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Her kadın kıvrık kirpiklere sahip olmak ister ama onları kıvırmayı unutur. Sadece 20 saniyenizi ayırın, yeterli olacaktır.
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Maskara sürmeden olmaz tabi. Bol bol sürün ki kıvırdığınız kirpikleriniz daha yoğun ve dolgun görünsün.
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Eyeliner çekebilirsiniz. Gözünüzün alt kısmına da nude kalem uygulayalın.
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Parlak ve simli farları tercih ederseniz gözleriniz daha aydınlık görünecektir.
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Kaş diplerinize highlighter sürün. Göz pınarlarınıza açık tonlarda farı sürerken kirpik diplerinizi siyah kalemle çerçeveleyin. Kesinlikle gözünüzün iç kısmına siyah kalem uygulamayın.
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Nude göz makyajı yapın. Highlighter ve bronz tonları tercih edin. Gözünüzün içinde nude kalem uygularken mascaranızı bol sürmeyi ihmal etmeyin.
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Nude gölgeler yapın, yoğun rimel uygulayın.
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Highlighter uygulayın. Böylelikle daha aydınlık ve iri gözlere sahip olacaksınız.
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Kaşlarınızı toparlayın. Alt kısmındaki ince tüylerden bir an önce kurtulun.
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