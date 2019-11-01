İri gözlere sahip olmanın 11 yolu

Küçük makyaj hileleriyle gözlerinizi olduğundan daha büyük göstermeniz mümkün.

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    Öncelikle yorgun göz altı torbalarınızdan kurtulun. Yapışkan göz pedlerini kullanabilirsiniz. Böylelikle göz altı torbalarını ve kırışıklığı en az indirebilirsiniz. Eğer isterseniz 1-2 dk buzla masaj da yapabilirsiniz.

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    Koyu halkalar ve morluklar sizi yorgun gösterecektir. Doğru bir kapatıcıyla cilt tonunuzu dengeleyebilirsiniz. Göz bölgenizi aydınlatmanız daha sağlıklı bakışlara sahip olmanızı sağlayacaktır.

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    Her kadın kıvrık kirpiklere sahip olmak ister ama onları kıvırmayı unutur. Sadece 20 saniyenizi ayırın, yeterli olacaktır.

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